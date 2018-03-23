Лидер Бразилии, который прошел через все

Бедность, расизм, провалы и насмешки всего мира. И гол в ворота российской сборной.

Август 2017-го. «Камп Ноу». Бразилец Паулиньо выходит перед тысячами болельщиков и сотнями журналистов на собственную презентацию. Сумма трансфера − 40 млн евро (8 из них он заплатил сам). Фанаты ужасались: за что такие деньги? За посредственного футболиста из чемпионата Китая? И это новый Хави? А затем произошел, возможно, один из главных конфузов в истории «Барселоны»: игрок за 40 миллионов евро почеканил мяч всего три раза.

Тогда никто не знал, что через полгода этот парень станет одним из лидеров обновленной «Барсы».

Из Бразилии в Литву

Паулиньо гонял мяч в спортивных залах, пока его талант не заметили профессиональные школы. Мама парня, который ради тренировок ежедневно проезжал огромные расстояния, заставила согласиться: для любого бразильца футбол − самый очевидный путь к благополучию. «Иногда у нас не хватало денег на топливо для машины, поэтому ездили на тренировки автобусами», − обычная история из детства Паулиньо.

Однажды менеджеры клуба «Аудаш» из глубин Серии D разглядели в парне талант, забрали к себе и пообещали большие перспективы и достойный гонорар. Затем игрок понял: руководство «Аудаша» брало юных футболистов за мелочь и продавало их за приемлемые деньги в Европу. Паулиньо предложили экзотичный вариант – Литва, клуб «Вильнюс». В той команде играли два латиноамериканца, поэтому амбиции полузащитника победили – он вместе с женой отправился в неизвестную Прибалтику. Ему было всего 18 лет.

Провал в Европе

Молодой пацан не затерялся и стал одним из главных открытий того сезона. И это несмотря на то, что его команда до этого без вариантов вылетела во второй дивизион. Но вскоре Паулиньо осознал, куда забрел. Фанаты регулярно глумились над его цветом кожи, выкрикивали оскорбления и бросали монеты. И все это − на фоне холодов, чужой культуры и плохой инфраструктуры. «Я должен был помочь своей семье деньгами. Но в Литве я подвергался расистским нападкам. И все-таки это был позитивный опыт, так как я стал более зрелым».

Затем Паулиньо отправился в белорусский город Гродно на просмотр в «Неман». Его показатели не впечатлили тренеров, и бразилец уже готовился вернуться домой. Но в последний момент возник вариант с польским «Лодзем». Паулиньо согласился. Но отыграл за новую команду недолго – всего 17 матчей. В «Лодзе» надолго задерживали зарплату, а с беременной женой нельзя сидеть без денег в польской провинции.

Депрессия и возрождение

Паулиньо не знал, что делать. Он даже размышлял бросить карьеру и зарабатывать чем-то другим. Несколько дней он просидел в тоске, но поддержка жены вернула ему силы: «В то время и не думал, что добьюсь чего-то серьезного, но чувствовал ответственность перед родителями, много говорил об этом с женой. Она напомнила, что мама и папа всегда верили в меня и приложили много усилий, чтобы все получилось. Жена убедила меня, что нужно вернуться в футбол и бороться».

Паулиньо начал тренироваться с родным «Аудашем», погонял мяч в четвертом дивизионе и перешел в «Брагантино», выступавший в Серии B. уже оттуда парень перейдет в «Коринтианс», после чего сбудется его мечта – дебют за сборную Бразилии.

Вариант с ЦСКА

В 2012-м Паулиньо активно заинтересовались представители ЦСКА. Леонид Слуцкий и спортивный директор клуба Антон Евменов прилетели в Бразилию для переговоров. Сошлись на цене в восемь миллионов евро. Но, когда обсуждали зарплату, ЦСКА назвал цифру на 20% меньше, чем заявлял агент игрока. Паулиньо, услышав от русского клуба много убедительных аргументов, взял небольшую паузу для обдумывания.

Дома он посоветовался с семьей, и жена попросила его отказаться: проходили уже эти истории со странными переходами, а у нас теперь еще и маленькая дочь. И когда «армейцы» уже были готовы предложить игроку необходимые деньги, было поздно. Паулиньо остался в «Кориантинсе», выиграл Кубок Либертадорес, а клуб выкупил 50% прав у «Аудаша». ЦСКА в той ситуации переключился на другой вариант и подписал Расмуса Эльма.

Еще один провал в Европе

В 2013-м его купит «Тоттенхэм» за 20 миллионов евро – на тот момент самая крупная покупка в истории клуба. Первый сезон под руководством Виллаш-Боаша и Шервуда у бразильца получился ядерным, и он заслуженно отправился на чемпионат мира в родной стране.

Бразилия тогда заняла четвертое место, а игроки основы знатно подсели после 1:7 от Германии. В итоге Паулиньо вернулся в Англию совсем другим человеком и в сезоне-2014/15 вышел в стартовом составе всего три раза. «В первом сезоне все было отлично, но потом пришел Маурисио Покеттино. Он редко выпускал меня на родную позицию. Уверен, задействуй он меня по назначению, я бы впечатлил его. Он не дал мне такой возможности, поэтому я ушел», − объяснял сам игрок. В то время журналисты назвали трансфер Паулиньо в «Тоттенхэм» как один из самых провальных в истории клуба.

Китай и неожиданный трансфер в «Барселону»

Полузащитника продали в китайский «Гуанчжоу Эвергранд», где он активно забивал (23 гола в 80 матчах) и немало зарабатывал. Паулиньо играл вдалеке от медийного внимания, но все-таки регулярно выезжал оттуда для игр сборной. Тем летом Бразилию возглавил Тите – тот самый тренер, под чьим руководством футболист выступал в «Коринтиансе». Коуч дал шанс полузащитнику и не прогадал – в рамках отбора к чемпионату мира-2018 Паулиньо забил четыре гола и отдал две результативные передачи в семи матчах.

Возвращаемся в август 2017-го. Еще перед той феерической чеканкой в городе случились жуткие вещи: «В первый же день, когда я приехал в Барселону, случился теракт. Я бы не смог еще раз пройти через такое. Это был особенный день для меня, но у меня остались печальные воспоминания».

Никто не мог понять, зачем клубу возрастной бразилец из Китая. Оказалось, что Вальверде переиграл всех критиков. Да, Паулиньо не обладает крутой техникой и не умеет делать острые передачи из критических положений. От него требовалось совершенно другое – блестящая физическая подготовка, умение выполнять черновую работу и заполнение свободных зон на чужой половине. Для обводок есть Месси, для последнего паса есть Суарес. А вот универсала и чистейшего центрального полузащитника «Барсе» не хватало. Кроме этого Паулиньо еще и забивает – уже 8 голов за 28 матчей.

Путь от расизма во второй лиге Литвы до трасфера в «Барсу» Паулиньо прошел за 10 лет. На матч против России он выйдет как суперзвезда и лидер одной из лучших сборных планеты. Неплохо для того, кто однажды сидел в Польше без денег, играл в низшей лиге Бразилии, с треском провалился в Англии, бесславно уезжал в Китай и опозорился на презентации в Барселоне.