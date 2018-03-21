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    Вратарь худшего клуба РФПЛ – лучший в России. Пора в топ-клуб?


    3.7
    Голосов: 11
    21.03.2018 10:00
    Не стоит.

    Кажется, типичная история: клуб-дебютант сливает все матчи подряд, но обязательно имеет в составе того, кто делает пребывание даже в самом диком аду не таким унылым. В РФПЛ есть «СКА-Хабаровск», который накручивает счетчик с поражениями и пропущенными голами, и Александр Довбня, который к этому не причастен и вообще непонятно что забыл в Хабаровске. Вот несколько причин, почему Довбня один из лучших вратарей России прямо сейчас:

    1) Довбня – лидер сезона по количеству сейвов. 21 матч – 5,4 спасения за игру. От остальных – почти пропасть: Ярослав Годзюр из «Урала» (23 – 3,9), Александр Беленов из «Уфы» (23 – 3,3), Андрей Синицын из «Краснодара» (20 – 3,1). Ну, и немного Игоря Акинфеева (20 – 2,7).

    2) Довбня – похороны для атаки «Спартака». Вдумайтесь: за два матча чемпион России нанес по воротам «СКА-Хабаровска» 70 ударов (!) и забил всего один гол. Довбня в одной из игр потащил пенальти от Квинси Промеса и за обе встречи насобирал 24 сейва. Денис Глушаков в шоке: «Довбня – самый неудобный вратарь для нас».

    3) Довбня – эксперт в споре с пенальти. «Он каждый второй отбивает – это же мистика какая-то», – удивляется вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

    В общем, Довбня – однозначно топ, который знает себе цену. Главный вопрос – куда он отправится (и отправится ли?) летом, когда «СКА-Хабаровск» свалится в ФНЛ.

    Вариант с топ-клубом. Говорят, что на тот момент вратаря на пятилетний контракт заберет ЦСКА. «ЦСКА – это космос», – говорил Довбня летом. В апреле ему исполнится 31 год. Если он и махнет в Москву, то, скорее всего, в роли нового Чепчугова, на жирную зарплату и тупо доигрывать.

    Пожалуйста, не надо. Вроде бы это не та история, когда возможность поиграть (читай – несколько лет просидеть в запасе за спиной Акинфеева) в топ-клубе и неплохо подзаработать затуманит амбиции и возможность самореализоваться. Довбня называет себя человеком-работой и нищебродом, который прошел с низов и всего в жизни добился собственным трудом.

    Он опускался до любителей и всего за сезон сделал себе имя в клубе-аутсайдере. Пример того же Лунева вдохновляет: подняться до элиты можно, если очень захотеть. Только вот конкурировать с Акинфеевым не то же самое, что конкурировать с Лодыгиным.

    Вариант с клубом попроще. Попасть в условный «Ахмат» или «Ростов», регулярно выходить на поле, не затухать на уровне Премьер-лиги и получить шанс на четвертом десятке зацепиться за сборную России – кажется, наиболее логичный и правильный сценарий.

    Довбня заслужил, чтобы хотя бы не менять РФПЛ на ФНЛ. Предложения от середняков однозначно будут. К лету их количество увеличится. ЦСКА – не только мечта и то, к чему шел голкипер, но и риск погубить все старания разом.

    Остаться в «СКА-Хабаровске». Забыть про высокий уровень, но стать локальной легендой в Хабаровске. Там его любят, дали прозвище «креветка» и не хотят отпускать – он ценит поддержку.

    Например, однажды Довбня откликнулся на письмо 13-летней девочки и подарил ей перчатки, а в честь выхода «СКА-Хабаровска» в РФПЛ сделал тату на икроножной мышце.

    А быть крутым и успешным можно и не в столице.

    «СКА-Хабаровск» не должен вылетать. Это нормальный клуб

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 11
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 марта 2018, 21:23

      А пенальти тащит, потому, что он один из не многих, а может и единственный в РФПЛ, кто реагирует "по удару", а не в "угадайку" играет! Хотелось бы его в следующем сезоне в Ростове увидеть! Но, посмотрим, что он сам решит!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 марта 2018, 13:15

      Аффтар на вопрос, что он забыл в Хабаровске. Так он с этой командой прошёл тяжёлый путь, что-бы с играть в РФПЛ. Зажратым личностям не понять, какой это подвиг для провинциальных команд и пусть они вылетят обратно в ФНЛ, но они уже герои для своего города.

      3
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 22 марта 2018, 14:47

      Смотрел ответный стыковой матч Хабаровска против Оренбурга. За 90 минут СКА вообще ничего не создал!!! Оренбург выглядел на порядок сильнее, а ведь они в Вышке были так себе командой. Весь матч Довбня тащил свою команду. Оба стыковых матча отстоял на ноль, а в серии 11-метровых затащил свою слабенькую команду в РФПЛ. Уже тогда я не понимал, что он забыл в СКА. Теперь я ещё больше недоумеваю!!!

      2
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      Рейтинг: +691

      retiremen 22 марта 2018, 08:27

      Ему уже не надо ничего никому доказывать, он состоявшийся вратарь высокого уровня. Что бы там не говорили, но заработать денег под конец карьеры очень грамотное желание. И не думаю, что разница в ЗП на лавке в ЦСКА и ли в основе Ростова (а Ростову он нужен как воздух) будет очень разительна.
      Но то, что он показал в этом сезоне и особенно со Спартаком, внесло хоть какую то искорку в наш чемпионат и достойно уважения.

      4
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 22 марта 2018, 07:44

      хороший вратарь, есть шанс пробиться в другую команду!!! я думаю он сам все способен решить куда ему лучше идти, в какой клуб

      4
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      Рейтинг: +305

      Strig 22 марта 2018, 06:31

      Чем хуже - тем лучше...

      0
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 22 марта 2018, 00:27

      gjhf!

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 21 марта 2018, 22:55

      С такой статьёй, статистикой, да с хорошим агентом - с руками оторвут!
      А если серьёзно, то лучшие годы ушли и в тридцатник где-то кому-то что-то доказывать проблематично...

      3
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 21 марта 2018, 18:44

      Лучше в Челси

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 марта 2018, 18:20

      надо ему поторопится с таким возростом

      0
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