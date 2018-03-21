Вратарь худшего клуба РФПЛ – лучший в России. Пора в топ-клуб?

Не стоит.

Кажется, типичная история: клуб-дебютант сливает все матчи подряд, но обязательно имеет в составе того, кто делает пребывание даже в самом диком аду не таким унылым. В РФПЛ есть «СКА-Хабаровск», который накручивает счетчик с поражениями и пропущенными голами, и Александр Довбня, который к этому не причастен и вообще непонятно что забыл в Хабаровске. Вот несколько причин, почему Довбня один из лучших вратарей России прямо сейчас:

1) Довбня – лидер сезона по количеству сейвов. 21 матч – 5,4 спасения за игру. От остальных – почти пропасть: Ярослав Годзюр из «Урала» (23 – 3,9), Александр Беленов из «Уфы» (23 – 3,3), Андрей Синицын из «Краснодара» (20 – 3,1). Ну, и немного Игоря Акинфеева (20 – 2,7).

2) Довбня – похороны для атаки «Спартака». Вдумайтесь: за два матча чемпион России нанес по воротам «СКА-Хабаровска» 70 ударов (!) и забил всего один гол. Довбня в одной из игр потащил пенальти от Квинси Промеса и за обе встречи насобирал 24 сейва. Денис Глушаков в шоке: «Довбня – самый неудобный вратарь для нас».

3) Довбня – эксперт в споре с пенальти. «Он каждый второй отбивает – это же мистика какая-то», – удивляется вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

В общем, Довбня – однозначно топ, который знает себе цену. Главный вопрос – куда он отправится (и отправится ли?) летом, когда «СКА-Хабаровск» свалится в ФНЛ.

Вариант с топ-клубом. Говорят, что на тот момент вратаря на пятилетний контракт заберет ЦСКА. «ЦСКА – это космос», – говорил Довбня летом. В апреле ему исполнится 31 год. Если он и махнет в Москву, то, скорее всего, в роли нового Чепчугова, на жирную зарплату и тупо доигрывать.

Пожалуйста, не надо. Вроде бы это не та история, когда возможность поиграть (читай – несколько лет просидеть в запасе за спиной Акинфеева) в топ-клубе и неплохо подзаработать затуманит амбиции и возможность самореализоваться. Довбня называет себя человеком-работой и нищебродом, который прошел с низов и всего в жизни добился собственным трудом.

Он опускался до любителей и всего за сезон сделал себе имя в клубе-аутсайдере. Пример того же Лунева вдохновляет: подняться до элиты можно, если очень захотеть. Только вот конкурировать с Акинфеевым не то же самое, что конкурировать с Лодыгиным.

Вариант с клубом попроще. Попасть в условный «Ахмат» или «Ростов», регулярно выходить на поле, не затухать на уровне Премьер-лиги и получить шанс на четвертом десятке зацепиться за сборную России – кажется, наиболее логичный и правильный сценарий.

Довбня заслужил, чтобы хотя бы не менять РФПЛ на ФНЛ. Предложения от середняков однозначно будут. К лету их количество увеличится. ЦСКА – не только мечта и то, к чему шел голкипер, но и риск погубить все старания разом.

Остаться в «СКА-Хабаровске». Забыть про высокий уровень, но стать локальной легендой в Хабаровске. Там его любят, дали прозвище «креветка» и не хотят отпускать – он ценит поддержку.

Например, однажды Довбня откликнулся на письмо 13-летней девочки и подарил ей перчатки, а в честь выхода «СКА-Хабаровска» в РФПЛ сделал тату на икроножной мышце.

А быть крутым и успешным можно и не в столице.

«СКА-Хабаровск» не должен вылетать. Это нормальный клуб