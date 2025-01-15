Лещук дал прогноз на будущее: «Жизнь в ближайшие годы будет очень веселой»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о Дональде Трампе.

– Люди очень хотят услышать, что вы думаете по поводу Трампа – у него совсем скоро состоится инаугурация.

– Когда были выборы, я ждал, что он станет президентом США. Его последние заявления очень интересные – думаю, наша жизнь в ближайшие годы будет очень веселой.

– Вы поддерживаете его?

– Я его не поддерживаю – просто ожидал, что он станет президентом.

– То, что он стал президентом, приближает наше возвращение на международную арену?

– Это долгий процесс, пока одни разговоры. Спорт будет не в первых рядах, пока все не договорятся. Если все пройдет в ускоренном формате, возможно, через год начнут говорить о нашем возвращении. Мне кажется, в течение двух-трех лет нас начнут возвращать.