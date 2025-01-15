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    • Лещук дал прогноз на будущее: «Жизнь в ближайшие годы будет очень веселой»

    Лещук дал прогноз на будущее: «Жизнь в ближайшие годы будет очень веселой»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о Дональде Трампе.

    – Люди очень хотят услышать, что вы думаете по поводу Трампа – у него совсем скоро состоится инаугурация.

    – Когда были выборы, я ждал, что он станет президентом США. Его последние заявления очень интересные – думаю, наша жизнь в ближайшие годы будет очень веселой.

    – Вы поддерживаете его?

    – Я его не поддерживаю – просто ожидал, что он станет президентом.

    – То, что он стал президентом, приближает наше возвращение на международную арену?

    – Это долгий процесс, пока одни разговоры. Спорт будет не в первых рядах, пока все не договорятся. Если все пройдет в ускоренном формате, возможно, через год начнут говорить о нашем возвращении. Мне кажется, в течение двух-трех лет нас начнут возвращать.

    • Трамп уже был президентом США в 2017-2021 годах.
    • Он сменит Джо Байдена.
    • Лещук несколько раз бывал в США.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.01.2025 19:23
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1736959923
    ...похоже, Карпукас, втихаря МГИМО закончил, если писарчук его спрашивает о Дональде)...
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    WE ARE FOR PETER
    1736963432
    Лещук ещё поддерживает Лукойл) сколько интересно ему за те голы пропущенные отстегнул) в музей спама сводили))
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    val69
    1736967745
    И кто эти люди, которые хотят знать, что думает Лещук по поводу трампа? .. Бред сивой кобылы...
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    Plyash
    1736972675
    В рамке,конечно,о европе с Трампом безопасней думать,чем в окопах...Хочешь в европу?Сходи в Военкомат,так пораньше получится. Что-то Лещук для своего возраста мозгами не вышел,кто-то о конце конфликта думает,а он о международной арене... Жизнь веселее будет.
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