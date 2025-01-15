Лещук дал прогноз на будущее: «Жизнь в ближайшие годы будет очень веселой»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о Дональде Трампе.
– Люди очень хотят услышать, что вы думаете по поводу Трампа – у него совсем скоро состоится инаугурация.
– Когда были выборы, я ждал, что он станет президентом США. Его последние заявления очень интересные – думаю, наша жизнь в ближайшие годы будет очень веселой.
– Вы поддерживаете его?
– Я его не поддерживаю – просто ожидал, что он станет президентом.
– То, что он стал президентом, приближает наше возвращение на международную арену?
– Это долгий процесс, пока одни разговоры. Спорт будет не в первых рядах, пока все не договорятся. Если все пройдет в ускоренном формате, возможно, через год начнут говорить о нашем возвращении. Мне кажется, в течение двух-трех лет нас начнут возвращать.
- Трамп уже был президентом США в 2017-2021 годах.
- Он сменит Джо Байдена.
- Лещук несколько раз бывал в США.