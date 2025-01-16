Лещук: «После неудач против «Спартака» мне звонили со словами: «Гори в аду, ублюдок»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что ему звонили после ошибок в весеннем матче со «Спартаком» (1:2).
– Самое смешное говно, которое про вас писали?
– Смешного не было.
– А самое жесткое?
– После моих неудач со «Спартаком» мне поступали непонятные звонки, кто-то слил мой номер. Не отвечал с незнакомых номеров, но один раз ответил молча и мне сказали: «Гори в аду, ублюдок».
- Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
- В этом сезоне вратарь забил с игры «Ахмату».
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.