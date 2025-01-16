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    • Лещук: «После неудач против «Спартака» мне звонили со словами: «Гори в аду, ублюдок»

    Лещук: «После неудач против «Спартака» мне звонили со словами: «Гори в аду, ублюдок»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что ему звонили после ошибок в весеннем матче со «Спартаком» (1:2).

    – Самое смешное говно, которое про вас писали?

    – Смешного не было.

    – А самое жесткое?

    – После моих неудач со «Спартаком» мне поступали непонятные звонки, кто-то слил мой номер. Не отвечал с незнакомых номеров, но один раз ответил молча и мне сказали: «Гори в аду, ублюдок».

    • Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
    • В этом сезоне вратарь забил с игры «Ахмату».
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1737006144
    Да уж слив был очевиден! Вот так вот угвльды с Лукойл и набирают очки! Лешук писяков подсвинки
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    Литейный 4 (returned)
    1737009895
    Это надо было ещё постараться продуть середняку. Гыгыгы
    Ответить
    Интерес
    1737022385
    Это любя.
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