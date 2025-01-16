Лещук: «После неудач против «Спартака» мне звонили со словами: «Гори в аду, ублюдок»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что ему звонили после ошибок в весеннем матче со «Спартаком» (1:2).

– Самое смешное говно, которое про вас писали?

– Смешного не было.

– А самое жесткое?

– После моих неудач со «Спартаком» мне поступали непонятные звонки, кто-то слил мой номер. Не отвечал с незнакомых номеров, но один раз ответил молча и мне сказали: «Гори в аду, ублюдок».