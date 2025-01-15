Лещук раскрыл лайфхак, который позволяет ему экономить деньги на фоне роста цен

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как экономит.
– Когда футболисты говорят, что цены на помидоры дорогие, вас это удивляет?
– А какая разница? Если бы миллиардеры не считали свои деньги, они бы не были миллиардерами.
Я тоже так считаю: недавно сравнивал цены на молоко и понял, что большая упаковка дороже, чем две маленькие. По объему выгоднее взять две маленькие, и это будет дешевле. Я взял две маленькие коробки молока – смысл мне переплачивать?
Понятно, что это небольшие суммы, но если бездумно тратить деньги, то ты можешь за один день все потратить.
– Чувствуете рост цен?
– Конечно. Все выросло, даже путешествия стали дороже.
- Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
- В этом сезоне вратарь забил с игры «Ахмату».
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.