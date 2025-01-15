Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Лещук раскрыл лайфхак, который позволяет ему экономить деньги на фоне роста цен

    Лещук раскрыл лайфхак, который позволяет ему экономить деньги на фоне роста цен

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как экономит.

    – Когда футболисты говорят, что цены на помидоры дорогие, вас это удивляет?

    – А какая разница? Если бы миллиардеры не считали свои деньги, они бы не были миллиардерами.

    Я тоже так считаю: недавно сравнивал цены на молоко и понял, что большая упаковка дороже, чем две маленькие. По объему выгоднее взять две маленькие, и это будет дешевле. Я взял две маленькие коробки молока – смысл мне переплачивать?

    Понятно, что это небольшие суммы, но если бездумно тратить деньги, то ты можешь за один день все потратить.

    – Чувствуете рост цен?

    – Конечно. Все выросло, даже путешествия стали дороже.

    • Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
    • В этом сезоне вратарь забил с игры «Ахмату».
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

    Новости по теме
    Лещук сравнил уровень жизни в России и США 18
    Лещук раскрыл, чем займется после карьеры и сколько планирует зарабатывать 1
    Лещук: «После неудач против «Спартака» мне звонили со словами: «Гори в аду, ублюдок» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2025 21:15
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Борис34684
    1736993357
    Человек явно наслушался чьей-то лабуды, всегда большая ёмкость была дешевле двух маленьких. Даже в аптеках большая пачка таблеток стоит дешевле двух маленьких.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 