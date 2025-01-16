«Спартак» купил игрока «Зенита» и расторг Тавареша, Акинфеевым интересуются в Аргентине, Бикфалви покинул «Урал» и другие новости

Черчесов рассказал о конфликте с Титовым в «Спартаке».

«Урал» расстался с легендой клуба.

«Спартак» купил форварда «Зенита».

Роналду станет совладельцем «Аль-Насра» с зарплатой в 183 миллиона евро.

«Спартак» расторг контракт еще с одним легионером.

Реакция Акинфеева на новость о трансфере в аргентинский клуб.

Захарян вновь травмировался – он не играет с мая.

Опубликована матерная речь Акинфеева в перерыве дерби со «Спартаком».

Полузащитник «Зенита» вновь получил перелом.

Лещук раскрыл лайфхак, который позволяет ему экономить деньги на фоне роста цен.

«Ботафого» сделал официальное предложение по Венделу, игрок готов покинуть «Зенит».