Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Урал» расстался с легендой клуба

    Полузащитник Эрик Бифалви договорился о прекращении сотрудничества с «Уралом» по обоюдному согласию сторон.

    «Игроком «Урала» Эрик стал в январе 2017 года. Первый же матч румынского футболиста за нашу команду навсегда вошeл в историю ФК «Урал». Уступая 0:3 в 1/4 финала Кубка России «Краснодару», «шмели» сравняли счeт и затем обыграли «быков» по пенальти. А два из трeх голов в основное время забил Эрик.

    Такой же яркой, зрелищной, красивой и с полной самоотдачей и получилась карьера Эрика в Екатеринбурге. Похоже, он забил в нашем клубе всеми возможными способами. Его голы попадали в европейские топы.

    Эрик влюбил в себя уральских болельщиков не только своим мастерством на поле, но и благодаря открытости. После домашних игр он старался обойти всех болельщиков, выслушивал их эмоции, просьбы, а затем ещe в соцсетях переписывался с ними, чтобы договориться о передаче подарков.

    Болельщики также платили ему своей любовью. Эрик видел посвящeнные ему плакаты, слышал, как трибуны скандировали его имя и знал, что его всегда ждут после матчей на улице Пирогова.

    Вся эта история, которую невозможно полностью вспомнить в этой новости, уместилась в 8 лет. За это время он провeл за «Урал» 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 ассиста.

    От всего сердца выражаем Эрику благодарность за то, что все эти годы он жил нашим клубом. Знаем, что эта дружба продолжится и мы ещe обязательно увидим нашу легенду в Екатеринбурге. Желаем нашему Тору успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении клуба.

    • 36-летний Бикфалви провел в этом сезоне 14 матчей за «Урал», забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • Хавбек провел 9 игр за сборную Румынии в 2014–2021 годах, отметился 1 голом.

    Новости по теме
    Бикфалви обратился к болельщикам после ухода из «Урала»
    Президент «Урала» Иванов объявил о смене главного тренера 5
    «Урал» пригласил экс-тренера сборной России
    Источник: официальный сайт «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2025 09:47
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1736931609
    Очень жаль, что уходит. Таких в Урале больше нет. **
    Ответить
    Plyash
    1736939603
    Эрик,спасибо тебе за честную и красивую игру в России.
    Ответить
    aldo conte
    1737013689
    Жаль, но как известно всему свой срок.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 