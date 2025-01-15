«Урал» расстался с легендой клуба

Полузащитник Эрик Бифалви договорился о прекращении сотрудничества с «Уралом» по обоюдному согласию сторон.

«Игроком «Урала» Эрик стал в январе 2017 года. Первый же матч румынского футболиста за нашу команду навсегда вошeл в историю ФК «Урал». Уступая 0:3 в 1/4 финала Кубка России «Краснодару», «шмели» сравняли счeт и затем обыграли «быков» по пенальти. А два из трeх голов в основное время забил Эрик.

Такой же яркой, зрелищной, красивой и с полной самоотдачей и получилась карьера Эрика в Екатеринбурге. Похоже, он забил в нашем клубе всеми возможными способами. Его голы попадали в европейские топы.

Эрик влюбил в себя уральских болельщиков не только своим мастерством на поле, но и благодаря открытости. После домашних игр он старался обойти всех болельщиков, выслушивал их эмоции, просьбы, а затем ещe в соцсетях переписывался с ними, чтобы договориться о передаче подарков.

Болельщики также платили ему своей любовью. Эрик видел посвящeнные ему плакаты, слышал, как трибуны скандировали его имя и знал, что его всегда ждут после матчей на улице Пирогова.

Вся эта история, которую невозможно полностью вспомнить в этой новости, уместилась в 8 лет. За это время он провeл за «Урал» 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 ассиста.

От всего сердца выражаем Эрику благодарность за то, что все эти годы он жил нашим клубом. Знаем, что эта дружба продолжится и мы ещe обязательно увидим нашу легенду в Екатеринбурге. Желаем нашему Тору успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении клуба.