Станкович – о сборах «Спартака»: «Сейчас время терпеть и страдать ради цели»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий по случаю начала зимних сборов.

«Хорошее настроение и великолепная атмосфера в команде? Мы на самом деле вложили много сил и много времени с самого начала нашей работы, чтобы сформировать эту атмосферу не только среди игроков, но и всего штаба, всего персонала, то есть всей команды и болельщиков. Мы действительно должны быть все в одной лодке и плыть в одном направлении. Это очень важно. Я очень рад, что так происходит, рад поддержке болельщиков, рад что такая атмосфера.

Думаю, что с завтрашнего дня улыбки поубавятся, но я говорю именно о рабочем процессе. Конечно же, атмосфера будет очень хорошей, но для того чтобы достичь чего-то необходимо хорошо поработать, необходимо терпеть, страдать и выкладываться ради цели. Без этого ничего не бывает», – сказал Станкович на ютуб-канале «Спартака».