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    • Станкович – о сборах «Спартака»: «Сейчас время терпеть и страдать ради цели»

    Станкович – о сборах «Спартака»: «Сейчас время терпеть и страдать ради цели»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий по случаю начала зимних сборов.

    «Хорошее настроение и великолепная атмосфера в команде? Мы на самом деле вложили много сил и много времени с самого начала нашей работы, чтобы сформировать эту атмосферу не только среди игроков, но и всего штаба, всего персонала, то есть всей команды и болельщиков. Мы действительно должны быть все в одной лодке и плыть в одном направлении. Это очень важно. Я очень рад, что так происходит, рад поддержке болельщиков, рад что такая атмосфера.

    Думаю, что с завтрашнего дня улыбки поубавятся, но я говорю именно о рабочем процессе. Конечно же, атмосфера будет очень хорошей, но для того чтобы достичь чего-то необходимо хорошо поработать, необходимо терпеть, страдать и выкладываться ради цели. Без этого ничего не бывает», – сказал Станкович на ютуб-канале «Спартака».

    • «Спартак» сначала потренируется в Турции, затем переедет в ОАЭ.
    • Команда идет в РПЛ 3-й.
    • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.01.2025 20:26
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    Комментарии (42)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Иван Петров 1986
    1736962254
    Лучше тренируйтесь!
    Ответить
    val69
    1736962631
    Давайте терпите и страдайте... Мы заждались результата.... Верим в вас... Не подведите...
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1736962896
    Какая цель вандал? Огласите список пожалуйста?)))
    Ответить
    slavа0508
    1736963559
    Пахать и ещё раз пахать ...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1736964997
    Высокие слова. Ждём высокие места. *
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1736965039
    Сначала улыбки, потом они поубавятся, затем начнутся трудовые будни чемпионата и здравствуй родное 6 место. Гыгыгы
    Ответить
    Спартачище
    1736968024
    ПЕДИКулезники, а у вас где сборы проходят? на лососевой ферме симака?
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    Plyash
    1736970079
    Всё верно,вот только страдать не обязательно.Если работа в поле и в зале в радость,то и сама игра будет в радость.Удачи Вам,ребятишки.
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    Имя и на этом сайте
    1736971391
    Терперь и страдать---это знакомо россиянам.
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