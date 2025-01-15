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    Маврин из Медиалиги присоединился к клубу РПЛ

    Василий Маврин из «Амкала» проведет сбор с «Пари НН».

    «Один из самых известных и ярких игроков Медийной футбольной лиги присоединится к нашей команде в Турции.

    Наш клуб договорился с «Амкалом» об участии Василия во втором сборе в Турции», – сообщили нижегородцы.

    • 35-летний Маврин – чемпион МФЛ и победитель Кубка МФЛ, выступает на позиции центрального полузащитника.
    • В прошлом сезоне забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи в Кубке МФЛ, также дважды отличился голами в Фонбет Кубке России.
    • «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    15.01.2025 20:45
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1736964153
    ...о, как! Целый Марвин с парижанами)...
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    DOCTOR PENALTY
    1736965595
    Пари в РПЛ бы остаться, а они хернёй занимаются. *
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    life85
    1736966154
    Не поздновато ли для дебюта?)
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