Маврин из Медиалиги присоединился к клубу РПЛ

Василий Маврин из «Амкала» проведет сбор с «Пари НН».
«Один из самых известных и ярких игроков Медийной футбольной лиги присоединится к нашей команде в Турции.
Наш клуб договорился с «Амкалом» об участии Василия во втором сборе в Турции», – сообщили нижегородцы.
- 35-летний Маврин – чемпион МФЛ и победитель Кубка МФЛ, выступает на позиции центрального полузащитника.
- В прошлом сезоне забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи в Кубке МФЛ, также дважды отличился голами в Фонбет Кубке России.
- «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.