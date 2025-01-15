Маврин из Медиалиги присоединился к клубу РПЛ

Василий Маврин из «Амкала» проведет сбор с «Пари НН».

«Один из самых известных и ярких игроков Медийной футбольной лиги присоединится к нашей команде в Турции.

Наш клуб договорился с «Амкалом» об участии Василия во втором сборе в Турции», – сообщили нижегородцы.