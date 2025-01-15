«Спартак» купил форварда «Зенита»

«Спартак» приобрел за 2,5 миллиона рублей у «Зенита» 16-летнего нападающего Ивана Сорокина. Игрок подписал с красно-белыми довговор на 2 года.

По данным журналиста Ивана Карпова, «Зенит» хотел сохранить Сорокина, однако тот трижды отказывался подписать с клубом новый контракт. Форвард выбрал «Спартак» по причине туманного будущего в петербургском клубе из-за ставки главного тренера команды Сергея Семака на легионеров. «Зенит» не стал чинить препятствий при переходе.