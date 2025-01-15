Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Спартак» купил форварда «Зенита»

    «Спартак» приобрел за 2,5 миллиона рублей у «Зенита» 16-летнего нападающего Ивана Сорокина. Игрок подписал с красно-белыми довговор на 2 года.

    По данным журналиста Ивана Карпова, «Зенит» хотел сохранить Сорокина, однако тот трижды отказывался подписать с клубом новый контракт. Форвард выбрал «Спартак» по причине туманного будущего в петербургском клубе из-за ставки главного тренера команды Сергея Семака на легионеров. «Зенит» не стал чинить препятствий при переходе.

    • В прошлом сезоне ЮФЛ U16 Сорокин провел 27 матчей, забил 6 голов, отдал 7 передач.
    • Он стал чемпионом в составе команды «Зенита» 2008 года рождения.

    Новости по теме
    Литвинов сказал, кого в «Спартаке» мог бы сыграть актер Александр Петров 1
    Генич высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Это уже слишком» 14
    «Спартак» назвал футболиста, который присоединится к команде на сборах позже остальных 3
    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2025 10:46
    Рекомендуем
    Комментарии (36)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Айболид
    1736932168
    Своей молодёжи поди нема , раз чужих подворовыають .
    Ответить
    Борис34684
    1736932566
    Это называется спасайся кто может. Молодёжь явно не верит тренеру гастарбайтеров.
    Ответить
    R_a_i_n
    1736934335
    Пацана хоть накормят едой нормальной.
    Ответить
    NewLife
    1736934437
    Убыточному Газпрому деньги нужны. Сами подтвердили, что начали увольнения половины административного штата))
    Ответить
    ziborock
    1736934697
    Главное хорошенько отмыть!)
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1736935110
    Зенит поставщик футболистов в российские клубы. У хряков своих то нет, один сброд любителей! Гыгыгы
    Ответить
    Айболид
    1736937375
    По ушам поездили Ваньке , наобещали "горы золотые" . А сами второго "соболя" из него смастырят и в Зенит продадут за 10 лямов "народных денег" .
    Ответить
    TIMOTHY
    1736940576
    Семак на легионеров а хряки на своих)) дурачина ты Ваня
    Ответить
    zigbert
    1736942154
    Пока еще неясна его судьба но главное есть желание играть за Спартак.
    Ответить
    Каратель помойников
    1736998816
    Правильно пацан свалил,в латинском царстве ловить нечего.а вот с тем что сырожа ставку на легов делает не согласен.сырожа просто болванчик,его задача выходит к прессе и говорить "сильных не любят".а все дела крутят ведмедев,бзюков и мюлер
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 