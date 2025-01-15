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    • Реакция фанатов «Зенита» на предложение «Ботафого» по Венделу

    Реакция фанатов «Зенита» на предложение «Ботафого» по Венделу

    Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на фоне предложения «Ботафого» по полузащитнику Венделу.

    «Забавный факт дня: трансферной список «Ботафого» выстроен по алфавиту (причем нашему). С Бителло закончили, дальше Вендел.

    Но, как сообщалось ранее, «Зенит» до лета отпускать Вендела не планирует. Даже за 20 миллионов. И даже за 25.

    А 30 не дадут», – написали болельщики.

    • В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
    • Футболист «Зенита» стоит 20 миллионов евро – дороже всех в РПЛ.
    • Сообщалось об интересе к нему также со стороны «Палмейраса».

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    15.01.2025 22:48
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    Комментарии (5)
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    WE ARE FOR PETER
    1736970919
    Вендел и сам не дурак сейчас уходить! В юбилейный год за три трофея денег заработать! Он не идиот
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    Cleaner
    1736973597
    По алфавиту? Что за болельщики в Кафешке собрались и зачем нам о них знать?
    Ответить
    drobkotenwik
    1736979641
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    Айболид
    1737023949
    "крупноеобъединение х.й знает кого , только не фанатов Зенита"
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    wlad wm--google
    1737025556
    Дебилы, какое это объединение фанатов? Это инетпомойка, где диванные ультрасыы даже не знают друг друга)))
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