Реакция фанатов «Зенита» на предложение «Ботафого» по Венделу

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на фоне предложения «Ботафого» по полузащитнику Венделу.
«Забавный факт дня: трансферной список «Ботафого» выстроен по алфавиту (причем нашему). С Бителло закончили, дальше Вендел.
Но, как сообщалось ранее, «Зенит» до лета отпускать Вендела не планирует. Даже за 20 миллионов. И даже за 25.
А 30 не дадут», – написали болельщики.
- В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
- Футболист «Зенита» стоит 20 миллионов евро – дороже всех в РПЛ.
- Сообщалось об интересе к нему также со стороны «Палмейраса».