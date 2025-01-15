Реакция фанатов «Зенита» на предложение «Ботафого» по Венделу

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост на фоне предложения «Ботафого» по полузащитнику Венделу.

«Забавный факт дня: трансферной список «Ботафого» выстроен по алфавиту (причем нашему). С Бителло закончили, дальше Вендел.

Но, как сообщалось ранее, «Зенит» до лета отпускать Вендела не планирует. Даже за 20 миллионов. И даже за 25.

А 30 не дадут», – написали болельщики.