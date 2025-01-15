Черчесов рассказал о конфликте с Титовым в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов поделился подробностями конфликта с Егором Титовым.

«Если мы увидимся с Титовым, то мы будем общаться. До сих пор могу сказать, что Титов – один из лучших футболистов, которых я когда-либо тренировал, это факт.

Другое дело, что ему как капитану команды иногда нужно со стороны посмотреть на себя тоже. Тогда в «Спартаке» не было Черчесова-тренера, я только закончил карьеру игрока, назывался тренером, но им не был. Ещe не было того багажа, который есть сейчас. Если бы он был, возможно это было бы сделано по-другому.

Принимаю эту стрелу на себя. Как говорят в Осетии: если с младшим что-то случилось, всегда виноват старший», – сказал Черчесов.