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    Черчесов рассказал о конфликте с Титовым в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов поделился подробностями конфликта с Егором Титовым.

    «Если мы увидимся с Титовым, то мы будем общаться. До сих пор могу сказать, что Титов – один из лучших футболистов, которых я когда-либо тренировал, это факт.

    Другое дело, что ему как капитану команды иногда нужно со стороны посмотреть на себя тоже. Тогда в «Спартаке» не было Черчесова-тренера, я только закончил карьеру игрока, назывался тренером, но им не был. Ещe не было того багажа, который есть сейчас. Если бы он был, возможно это было бы сделано по-другому.

    Принимаю эту стрелу на себя. Как говорят в Осетии: если с младшим что-то случилось, всегда виноват старший», – сказал Черчесов.

    • Черчесов возглавлял «Спартак» с июня 2007-го по август 2008 года.
    • Титов покинул московский клуб после конфликта с Черчесовым.

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    Источник: ютуб-канал «Спартак Шоу»

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    15.01.2025 06:13
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1736925100
    Что-то не видно здесь подробностей. **
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    Гор--google
    1736933296
    Да ты и сейчас не тренер. Скажу больше, ты им и не будешь.
    Ответить
    Виктор56--google
    1736940619
    Саламыч, ты в России бы пригодился
    Ответить
    Сергей-Горовой-google
    1737010760
    тот ещё тренеришка. болтун - находка для шпиёна.
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