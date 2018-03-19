«СКА-Хабаровск» не должен вылетать. Это нормальный клуб

Они идут последними, но еще могут спастись.

Дальний Восток нельзя оставлять без большого футбола

Владивостокский «Луч-Энергия» вылетел из Премьер-лиги еще в далеком 2008-м. «Тигры» запомнились отвратительным весенним полем (грязь вместо травы), парой-тройкой камер для проведения трансляций и веселыми домашними играми против лидеров чемпионата, которые прилетали во Владивосток без основных футболистов. Зачастую те сами получали за тур до встречи с «Лучом» лишнюю карточку, чтобы не лететь на Дальний Восток.

После элитный футбол там словно умер, пока «СКА-Хабаровск» неожиданно для себя самого не катапультировался в РФПЛ. Хабаровчане сегодня − единственная надежда Дальнего Востока на то, чтобы быть частью большой футбольной тусовки. Потому что все остальное там – это очень плохо. «Луч» барахтается в ФНЛ и выживает без денег, а в зоне «Восток» в ПФЛ играет всего шесть (!) команд. И никому из них повышение в классе не интересно.

Ринат Билялетдинов должен получить еще один шанс

Ринат Саярович – крайне посредственный эксперт. Для этого достаточно просто посмотреть любой его комментарий – тезисы не отличаются глубиной и аналитикой. Но за всем этим непритязательным образом есть мудрый специалист, который еще в середине 2000-х помогал Бышовцу в «Локомотиве», затем получил звание заслуженного тренера России за воспитание десятков молодых футболистов. В 2014-м Билелятдинов согласился тренировать падший «Рубин» после ухода Курбана Бердыева.

В то время в клубе была перестройка. Команда упорно не лезла в еврокубки, но после отстранения московского «Динамо» заявилась в Лигу Европы. Состава на все турниры попросту не хватило. А главное – в четырех стартовых играх сезона-2015/16 «Рубин» не забил ни одного гола. В сентябре Билялетдинова, одного из самых низкооплачиваемых на тот момент тренеров РФПЛ (360 тысяч евро в год), уволили.

После двухлетнего перерыва Билялетдинов снова работает. И снова в очень сложных условиях. Тогда это был выжатый после Бердыева клуб. Сейчас − тяжелейшая борьба за выживание. Если Билялетдинов справится, то, наконец-то, станет полноценной фигурой в тренерском пуле.

Довбня может стать локальной легендой

39 ударов по воротам – один пропущенный гол. Такова статистика кипера «СКА-Хабаровск» Александра Довбни в недавнем гостевом матче против «Спартака». Вообще о нем заговорили с первых игр – посмотрите, что он вытворял по осени!

Довбня пробивался с низов. Оказавшись в аренде в «Луч-Энергии», кипер зарекомендовал себя и подписал полноценный контракт с желто-синими. Талант уже зрелого игрока разглядели соседи из Хабаровска. Довбня помог клубу выйти в РФПЛ, а теперь старается так, что за его команду как минимум не стыдно. Практически худший показатель хабаровчан по пропущенным мячам в этом чемпионате (39 голов) – точно не вина Александра.

Помните, как лет 10 назад по сети гулял мем с Александром Тихоновецким? Это тот самый форвард из «Луча», который вывел команду в РФПЛ, затем пережил с ней падение, а теперь – главный тренер молодежного состава. И пусть кого-то Тихоновецкий забавлял, но одно ясно точно – он легенда дальневосточного футбола. У Довбни есть шанс сделать все так же почетно.

Клуб играет серо, но дерзко

Да, «автобус». Да, один из худших показателей по забитым голам (16 мячей). Но команда бьется, и дело не только в недавней игре против «Спартака». «СКА» регулярно забивает дома и огрызается практическим всем командам. Главная беда, конечно, – это оборона. Отсюда и необходимость в «автобусе».

И ведь все начиналось неплохо: с августа по сентябрь хабаровчане выдали беспроигрышную серию из 6 матчей, но в последнее время, на протяжении 11-ти встреч, они не могут выцепить хотя бы ничью. За Хабаровск сейчас как минимум календарь: из оставшихся 8 игр они сыграют только два матча против лидеров («Краснодар» и «Зенит»). Остальные соперники – практически все из второй половины таблицы.

Не считается «опухолью» нашего футбола

Дальние перелеты – отмазки для слабаков. Хабаровчанам летать в Москву тоже не близко. Качество поля? А как вам газоны в Перми, Екатеринбурге и в Ростове-на-Дону? Может быть, посещаемость? И тут тоже нет – цифры вполне сопоставимы с конкурентами.

Перед стартом сезона команда испытывала проблемы с инфраструктурой: стадион имени Ленина находится вблизи реки Амур, откуда постоянно дует холодный ветер. Справиться с этим – нереально. Зато клубные менеджеры поправили дела с освещением, поставили металлоискатели. В общем, провели косметический ремонт по мере возможностей. И сделали это безболезненно – клуб поддерживают местные власти, заинтересованные в развитии футбола в регионе. Поэтому финансирование хоть и небольшое, но стабильное (все-таки главный клуб региона – это хоккейный «Амур»). Без мишуры и громких слов.

Но там вы не услышите о задержках зарплат или о каких-то неадекватных выходках со стороны руководства. Этот тихий провинциальный клуб не был готов к такой жесткой борьбе, но именно такие коллективы и должны играть в РФПЛ.