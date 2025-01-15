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    Червиченко: «Знаю нынешние судейские тарифы»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что в российском футболе есть финансовое влияние на арбитров.

    «Много слышу о финансовом влиянии на судей. Я даже в курсе нынешних судейских тарифов. Но не могу рассказывать, потому что сразу потребуют доказательств. У меня их нет. Поэтому говорю обтекаемо», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • Осенью губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» задолжали судьям 36 миллионов рублей.
    • Ведется расследование.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.01.2025 18:52
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    Комментарии (8)
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    subbotaspartak
    1736958323
    доказательств. У меня их нет. Поэтому говорю обтекаемо», ... зато обси раемо...
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    Литейный 4 (returned)
    1736959411
    Бывшие и нынешние спартачи знают все судейские тарифы. Они в этом спецы. Гыгыгы
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    ...уефан
    1736959504
    ...чё за бабьи базары!? Очкуешь озвучить с доказухой, значит заткнись...
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    val69
    1736961130
    Не можешь, и не пи*ди... Ипало завали и иди жри, чем ты там обжираешься,... Лопни с*ка...
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    Play
    1736962332
    "Говорю обтекаемо"... обоср*лся обтекай
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    NewLife
    1736963102
    Карась, например, требует живого мотыля или опарыша, которого полно на бакланьей помойке))))
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    slavа0508
    1736964126
    Ну так и я могу сказать . раз нет конкретики . всё это бабский базар тогда ...
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