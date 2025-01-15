Червиченко: «Знаю нынешние судейские тарифы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что в российском футболе есть финансовое влияние на арбитров.

«Много слышу о финансовом влиянии на судей. Я даже в курсе нынешних судейских тарифов. Но не могу рассказывать, потому что сразу потребуют доказательств. У меня их нет. Поэтому говорю обтекаемо», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.