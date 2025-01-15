Лещук отказал американскому официанту в чаевых: «Не заслужил»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в отпуске побывал в США. Там он не дал официанту чаевые.
– Как в этот раз вам Америка? Какая есть история?
– Чаевые у меня выпрашивали в одном ресторане перед Рождеством. Сказали, что положено оставлять 20 процентов чаевых, но у меня даже тарелки со стола не убрали. Официант сказал: «Где мои чаевые?». Я ответил: «Не заслужил».
Смотря как работают официанты в России, понимаешь, что они действительно заслуживают чаевые, а в Америке оставлять чаевые – обычаи, хотя они не делают свою работу по сравнению с нашими.
– Вы обычно оставляете чаевые?
– За хорошую работу – да. Обычно 10% от счета.
- Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
- В этом сезоне вратарь забил с игры «Ахмату».
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.