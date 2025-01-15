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    • Лещук отказал американскому официанту в чаевых: «Не заслужил»

    Лещук отказал американскому официанту в чаевых: «Не заслужил»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в отпуске побывал в США. Там он не дал официанту чаевые.

    – Как в этот раз вам Америка? Какая есть история?

    – Чаевые у меня выпрашивали в одном ресторане перед Рождеством. Сказали, что положено оставлять 20 процентов чаевых, но у меня даже тарелки со стола не убрали. Официант сказал: «Где мои чаевые?». Я ответил: «Не заслужил».

    Смотря как работают официанты в России, понимаешь, что они действительно заслуживают чаевые, а в Америке оставлять чаевые – обычаи, хотя они не делают свою работу по сравнению с нашими.

    – Вы обычно оставляете чаевые?

    – За хорошую работу – да. Обычно 10% от счета.

    • Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
    • В этом сезоне вратарь забил с игры «Ахмату».
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.01.2025 17:49
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1736955887
    ...принципы - дело принципа!...
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    NewLife
    1736957691
    Ты просто не знаешь, что в США чаевые ок. 13% платят не за хорошую работу. Это просто не облагаемая налогом часть зарплаты, которую клиент платит напрямую. Если не оставить чаевые это скандал. Я один раз в Нью Йорке забыл и ушел, так официант догнал меня на улице и стал возмущаться.)))) Обычно я оставлял 15% - легче считать)))
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    subbotaspartak
    1736958034
    Вот вам наши санкции!
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    Spartak_forv@
    1736958421
    Исследователь гибели земли западной.Заодно несет им ценности
    Ответить
    val69
    1736961415
    Патриот, кули...
    Ответить
    Fju-2
    1736961877
    А футболист Лещук заслуживает свои "чаевые"?
    Ответить
    mutabor0992
    1736962593
    Очередной дегенерат!"Со своим уставом в чужой монастырь не ходят."(народная поговорка)
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    Имя и на этом сайте
    1736965333
    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в отпуске побывал в США.----- А как же --Россия воюет с коллективным Западом ? И как быть с сотнями тысяч российских убитых и раненых в в.ойне с коллективным Западом ? Они поймут Лещука ?
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    Sergey--google
    1736971090
    "Не заслужил" - говорит тренер Динамо Лещуку после очередного матча с СМ. Приходится ему без косточки со стола в такие дни обходиться.
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