Лещук отказал американскому официанту в чаевых: «Не заслужил»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в отпуске побывал в США. Там он не дал официанту чаевые.

– Как в этот раз вам Америка? Какая есть история?

– Чаевые у меня выпрашивали в одном ресторане перед Рождеством. Сказали, что положено оставлять 20 процентов чаевых, но у меня даже тарелки со стола не убрали. Официант сказал: «Где мои чаевые?». Я ответил: «Не заслужил».

Смотря как работают официанты в России, понимаешь, что они действительно заслуживают чаевые, а в Америке оставлять чаевые – обычаи, хотя они не делают свою работу по сравнению с нашими.

– Вы обычно оставляете чаевые?

– За хорошую работу – да. Обычно 10% от счета.