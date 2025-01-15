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    Черчесов оценил свою работу в сборной Казахстана

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил свою работу с командой.

    «Я много где поездил. Казахстан – это же не Мюнхен. Я знал, куда шeл. Я с удовольствием работаю. Сам оцениваю свою работу, и если брать статистически – это плохо, близко к безобразию.

    Другое дело, какая работа прошла внутри команды с менталитетом игроков. Вы этого не видите. Дай бог, чтобы в отборочных играх это сработало. Статистика да, ужасающая, но я как был Черчесов, так и остался», – сказал Черчесов на ютуб-канале «Спартак Шоу».

    • Черчесов принял Казахстан летом.
    • В 6 матчах под руководством россиянина казахстанцы не забили ни гола.
    • Впереди у команды отбор ЧМ-2026.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.01.2025 15:00
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    Комментарии (3)
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    subbotaspartak
    1736952872
    Черчесов оценил своё присутствие в сборной Казахстана...
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    Имя и на этом сайте
    1736954091
    Приветыч как был Приветыч, так и остался. И "статистика да, ужасающая" ничего в этом не изменит.)))
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    k611
    1736954901
    Оценил свою работу - по зарплате остался в плюсе...
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