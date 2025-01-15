Черчесов оценил свою работу в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил свою работу с командой.

«Я много где поездил. Казахстан – это же не Мюнхен. Я знал, куда шeл. Я с удовольствием работаю. Сам оцениваю свою работу, и если брать статистически – это плохо, близко к безобразию.

Другое дело, какая работа прошла внутри команды с менталитетом игроков. Вы этого не видите. Дай бог, чтобы в отборочных играх это сработало. Статистика да, ужасающая, но я как был Черчесов, так и остался», – сказал Черчесов на ютуб-канале «Спартак Шоу».