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    Игроки сборной России гуляют в клубах. Опять


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    Голосов: 6
    24.03.2018 18:25
    Без Мамаева и Кокорина нашлись новые герои.

    Поездка Мамаева и Кокорина в Монте-Карло еще не забыта. Тогда они зажгли на 250 тысяч евро и оплатили шампанское всем посетителям. Потом игроков заставили публично извиниться уже в расположении клубов. Мамаева за такие проделки даже отправляли в дубль «Краснодара». Сейчас обоих по разным причинам нет в сборной, но нарушители режима продолжают появляться. После разгромного поражения от сборной Бразилии Роман Нойштедтер и Константин Рауш не нашли ничего лучше, чем сходить в ночной клуб «Дюран». Игроков заметили в составе девушек и молодых людей. Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против». Видео тоже приложено, а на скриноште видно, что в заведении были именно они.

    В сборной быстро подсуетились со штрафом для футболистов, хотя о посещении клуба не сказали.

    «После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать всe возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду», – рассказали футболисты.

    «Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, даeт повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков», – сообщили в пресс-службе РФС.

    Есть и такая реакция:

    Рауш и Нойштедтер не играли против Бразилии. По Роману главного тренера сборной вчера мучали на пресс-конференции, призывая попробовать его на позиции опорного полузащитника. Черчесов пока отнекивается и просит не навязывать ему игроков. Теперь главный тренер вообще может выгнать обоих футболистов из сборной. Нарушения дисциплины Станислав Черчесов обычно карает жестко. У Рауша при этом все плохо и в новом клубе. Зимой он приехал в российскую Премьер-лигу из «Кельна», но в «Динамо» его пока больше критикуют, чем ждут какой-то пользы.

    Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1022

      Нас Много 27 марта 2018, 18:08

      Раздолбать игроков можно и нужно только за плохую игру. В конце концов это взрослые самодостаточные люди.

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 27 марта 2018, 12:45

      да господи гуляют они и гуляют,что такого?

      1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 26 марта 2018, 07:03

      это их личное дело, но шумиха вокруг Мамаева и Кокорина должна была научить чему-то, не? Думаю, в любой другой день - никто бы слова не сказал, а исходя из сухих фактов: Россия разгромно проиграла, а игроки сборной тусят в ночном клубе. Ведь все болельщики искренне верят, что после поражения даже в товарняке против Бразилии (хотя другой исход был бы сенсацией) вся сборная должна была быть заперта где-нибудь на базе и убитая горечью поражения трое суток думать о своей игре и упорно тренироваться без права на личную жизнь. Тогда бы болельщики были довольны.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 26 марта 2018, 01:39

      Публичным людям не надо бы так себя вести. Скромнее надо вести себя, а то желтой прессе "палец в рот не клади"...

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 марта 2018, 22:15

      а че он в руках на фотке держит? не свои билеты , случайно, на матч сб. России?)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 12:55

      на первый раз штрафа достаточно а вот если не поймут тогда можно применить более суровые меры.

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 марта 2018, 11:06

      Казалось бы что это личное дело каждого,,,Но во время сборов сборной,,,или во время сезона,,это уже нарушение режима,,,,,ну если игрок нарушает режим то на поле это будет заметно тем более наши и так талантом не страдают ,,,,должны брать физикой,а какая физика когда элементарно не высыпаются,,не знаю пьют они там или нет

      1
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      Рейтинг: +22

      dimon_kt 25 марта 2018, 11:01

      Зарплата таких "крутых" футболистов как Кокорин, Мамаев и т.п. и т.д. должна быть 20-25 тысяч рублей в месяц, в соответствии с их уровнем профессионализма и никак не сотни тысяч евро. Поэтому мы имеем (а точнее она нас) такую "высококлассную" сборную.

      2
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 25 марта 2018, 09:54

      Гнать эту парочку из сборной ко всем херам. Нужно просто искать талантливых парней по всей стране, ну неповерю что не найти 11 хороших футболистов в России.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 25 марта 2018, 09:23

      А что случилось? Два немца , просидели на скамейке , наблюдая как Россия продувает Бразилии. Потом поехали поужинать, какое им дело как стрёмно опростоволосилась Россия , Германия же не проиграла....... Другое дело , если б это были Черчесов , Дзагоев , Кутепов , Смолов и т.д. ........ Кстати , а ни кого не возмутило , как на скамейке запасных , ржал Смолов ......

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