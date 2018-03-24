Игроки сборной России гуляют в клубах. Опять

Без Мамаева и Кокорина нашлись новые герои.

Поездка Мамаева и Кокорина в Монте-Карло еще не забыта. Тогда они зажгли на 250 тысяч евро и оплатили шампанское всем посетителям. Потом игроков заставили публично извиниться уже в расположении клубов. Мамаева за такие проделки даже отправляли в дубль «Краснодара». Сейчас обоих по разным причинам нет в сборной, но нарушители режима продолжают появляться. После разгромного поражения от сборной Бразилии Роман Нойштедтер и Константин Рауш не нашли ничего лучше, чем сходить в ночной клуб «Дюран». Игроков заметили в составе девушек и молодых людей. Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против». Видео тоже приложено, а на скриноште видно, что в заведении были именно они.

В сборной быстро подсуетились со штрафом для футболистов, хотя о посещении клуба не сказали.

«После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать всe возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду», – рассказали футболисты. «Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, даeт повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков», – сообщили в пресс-службе РФС.

Есть и такая реакция:

twit text — Игорь Лебедев (@Russian1972) 24 марта 2018 г.

Рауш и Нойштедтер не играли против Бразилии. По Роману главного тренера сборной вчера мучали на пресс-конференции, призывая попробовать его на позиции опорного полузащитника. Черчесов пока отнекивается и просит не навязывать ему игроков. Теперь главный тренер вообще может выгнать обоих футболистов из сборной. Нарушения дисциплины Станислав Черчесов обычно карает жестко. У Рауша при этом все плохо и в новом клубе. Зимой он приехал в российскую Премьер-лигу из «Кельна», но в «Динамо» его пока больше критикуют, чем ждут какой-то пользы.

Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно