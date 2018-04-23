Габулов проваливается в «Брюгге». Зачем уезжал?

В Бельгии все оказалось сложно.

Как у него дела?

Бельгийская карьера Владимира Габулова сильно отличается от того, что было с ним в тульском «Арсенале». В Туле сразу обозначили Габулова первым номером команды, а в «Брюгге» пришлось конкурировать с топ-вратарями. Вслед за Габуловым «Брюгге» арендовал голкипера «Фейеноорда» Кеннета Вермеера. Тот сразу и без вопросов вытеснил россиянина из основы.

Габулов не играл в футбол больше двух месяцев. И все по делу. Просто сравните статистику Вермеера и Габулова. За восемь матчей российский вратарь пропустил 18 мячей. У Вермеера семь игр с шестью пропущенными голами. За это время Вермеер отыграл два сухих матча, а Габулов лишь раз отразил все удары. Встреча против «Стандарда» (4:4) – показатель всего времени Габулова в Бельгии. В этой игре он пропустил четыре мяча после семи ударов.

Сейчас Габулов выходит в старте только из-за травмы Вермеера. Голландец разорвал сухожилие, чем явно подвел свою новую команду. С Габуловым взаимопонимание в обороне «Брюгге» пока намного хуже.

«Брюгге» – топ?

Для чемпионата Бельгии «Брюгге» – топовая команда. Сейчас в Бельгии идет чемпионский плей-офф, где «Брюгге» уверенно лидирует. Среди ближайших преследователей выделяется «Андерлехт», но и он отстает на семь очков. Из известных игроков в составе «Брюгге» заметны Йорди Класи и талантливый Антони Лимбомбе. Оба еще могут стать европейскими звездами.

Вратарская проблема в «Брюгге» существует. У команды даже есть странная статистика – в этом сезоне «Брюгге» использовал уже пять вратарей. Сейчас за место в основе бьются Вермеер, Габулов и Хорват. 22-летний Итан Хорват отыграл в этом чемпионате 12 матчей и даже мог отобрать у Габулова место второго номера. Но он слишком часто ошибается и неопытен в борьбе за чемпионство.

Что говорят про Габулова?

Для Габулова лучшим оказался матч с «Андерлехтом». «Брюгге» проиграл с минимальным счетом, но спасения Габулова все равно отметили. Россиянина даже включили вот в такую символическую сборную:

Фанаты «Брюгге» относятся к голкиперу настороженно. «Мы думали, что вратарская проблема решена. Результат: 10 пропущенных мячей в четырех играх», – отметил один из болельщиков в конце января.

Во всех этих матчах в воротах «Брюгге» играл Габулов. Последней каплей для фанатов стала кубковая игра со «Стандардом», которую «Брюгге» проиграл со счетом 1:4.

Зато главный тренер Иван Леко в российском вратаре не сомневается. «Габулов был хорош. В эпизодах с пропущенными мячами ему не нужно обвинять себя. Владимир полностью находился в игре, что очень важно», – рассказывал тренер после дебютной для Габулова встречи. Потом его мнение не менялось – открыто Габулова никто не критиковал.

Габулова все равно вызовут в сборную?

Станислава Черчесова критиковали за вызов Габулова на товарищеские матчи с Бразилией и Францией. Естественно, что на поле вратарь не выходил, но выполнял в команде какие-то особые роли. Черчесов не скрывает, что Габулов ему нужен, а качества тот не растеряет даже без игровой практики. В пример тренер приводил самого себя, когда его не ставили в состав «Динамо» из Дрездена. На перспективы Габулова в сборной России его бельгийская карьера сильно не влияет. Но нужен ли такой вратарь команде больше, чем условный Гилерме из почти чемпионского «Локомотива»?