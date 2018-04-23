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    Габулов проваливается в «Брюгге». Зачем уезжал?


    3.1
    Голосов: 9
    23.04.2018 14:30
    В Бельгии все оказалось сложно.

    Как у него дела?

    Бельгийская карьера Владимира Габулова сильно отличается от того, что было с ним в тульском «Арсенале». В Туле сразу обозначили Габулова первым номером команды, а в «Брюгге» пришлось конкурировать с топ-вратарями. Вслед за Габуловым «Брюгге» арендовал голкипера «Фейеноорда» Кеннета Вермеера. Тот сразу и без вопросов вытеснил россиянина из основы.

    Габулов не играл в футбол больше двух месяцев. И все по делу. Просто сравните статистику Вермеера и Габулова. За восемь матчей российский вратарь пропустил 18 мячей. У Вермеера семь игр с шестью пропущенными голами. За это время Вермеер отыграл два сухих матча, а Габулов лишь раз отразил все удары. Встреча против «Стандарда» (4:4) – показатель всего времени Габулова в Бельгии. В этой игре он пропустил четыре мяча после семи ударов.

    Сейчас Габулов выходит в старте только из-за травмы Вермеера. Голландец разорвал сухожилие, чем явно подвел свою новую команду. С Габуловым взаимопонимание в обороне «Брюгге» пока намного хуже.

    «Брюгге» – топ?

    Для чемпионата Бельгии «Брюгге» – топовая команда. Сейчас в Бельгии идет чемпионский плей-офф, где «Брюгге» уверенно лидирует. Среди ближайших преследователей выделяется «Андерлехт», но и он отстает на семь очков. Из известных игроков в составе «Брюгге» заметны Йорди Класи и талантливый Антони Лимбомбе. Оба еще могут стать европейскими звездами.

    Вратарская проблема в «Брюгге» существует. У команды даже есть странная статистика – в этом сезоне «Брюгге» использовал уже пять вратарей. Сейчас за место в основе бьются Вермеер, Габулов и Хорват. 22-летний Итан Хорват отыграл в этом чемпионате 12 матчей и даже мог отобрать у Габулова место второго номера. Но он слишком часто ошибается и неопытен в борьбе за чемпионство.

    Что говорят про Габулова?

    Для Габулова лучшим оказался матч с «Андерлехтом». «Брюгге» проиграл с минимальным счетом, но спасения Габулова все равно отметили. Россиянина даже включили вот в такую символическую сборную:

    Фанаты «Брюгге» относятся к голкиперу настороженно. «Мы думали, что вратарская проблема решена. Результат: 10 пропущенных мячей в четырех играх», – отметил один из болельщиков в конце января.

    Во всех этих матчах в воротах «Брюгге» играл Габулов. Последней каплей для фанатов стала кубковая игра со «Стандардом», которую «Брюгге» проиграл со счетом 1:4.

    Зато главный тренер Иван Леко в российском вратаре не сомневается. «Габулов был хорош. В эпизодах с пропущенными мячами ему не нужно обвинять себя. Владимир полностью находился в игре, что очень важно», – рассказывал тренер после дебютной для Габулова встречи. Потом его мнение не менялось – открыто Габулова никто не критиковал.

    Габулова все равно вызовут в сборную?

    Станислава Черчесова критиковали за вызов Габулова на товарищеские матчи с Бразилией и Францией. Естественно, что на поле вратарь не выходил, но выполнял в команде какие-то особые роли. Черчесов не скрывает, что Габулов ему нужен, а качества тот не растеряет даже без игровой практики. В пример тренер приводил самого себя, когда его не ставили в состав «Динамо» из Дрездена. На перспективы Габулова в сборной России его бельгийская карьера сильно не влияет. Но нужен ли такой вратарь команде больше, чем условный Гилерме из почти чемпионского «Локомотива»?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 9
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 24 апреля 2018, 23:19

      Это большой привет Черчесову.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 апреля 2018, 11:50

      Он никогда не был супер надежным, но уровень выше среднего

      2
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    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 24 апреля 2018, 10:03

      Просмотрел голы Станадрта в этой игре...И ни в одном нет вины Габулова...НИ В ОДНОМ...даже больше скажу, будь в воротах другой из названных здесь российских киперов и он бы 4 пропустил...оборона Брюгге в этом матче сыграла просто бездарно...если мне не верите, вбейте в Ютуб "Résumé | Standard - Bruges 4-1" и посмотрите как забивал Стандарт

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 23 апреля 2018, 21:06

      Есть безоговорочный номер 1, Лунёв второй кандидат, а третьим вратарем может быть чуть ли не любой из РФПЛ, тот же Довбня

      1
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      ...
      Рейтинг: +245

      Альфред фаред > m40 24 апреля 2018, 16:35

      Первый Акинфеев, а второй и третий может быть кто угодно, те же Беленов и Юрченко!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 апреля 2018, 20:39

      Глядя на Габулова, сразу вспоминается цитата из фильма "Залечь на дно в Брюгге: "Говном ты не был, но и до верхов не добрался, как Тоттенхем!" (с)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +181

      Flame2045 23 апреля 2018, 20:19

      не хрен по заграницам ездить-дома надо играть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 19:18

      надеюсь Габулов все же освоиться там и у него все еще получиться.

      3
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 23 апреля 2018, 18:35

      Габулов поедет на ЧМ? Мой ответ - "ДА".
      Но вопрос поставлен неправильно. "Габулов достоин поехать на ЧМ"? И вот тут мой ответ - "НЕТ"!!!

      7
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 апреля 2018, 17:53

      Кроме Лунева, Акинфеева есть Гилерме, Беленов, Селихов, Годзюр блин в Урале вытворяет не пойми что иногда, такие сейвы, да тот же Довбня или Юрченко лучше.

      7
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 > Karpathian 23 апреля 2018, 22:11

      Мы как кони за игорька акинфеева , но тут ты прав друг

      2
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Алеха32 26 апреля 2018, 06:18

      дак Игорек не так и плох, я к тому, что вторым номером и третьим тоже есть кого взять:)

      0
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      Рейтинг: +3

      nikodex 23 апреля 2018, 17:34

      Заработок на футбольных ставках -> pro100stavki.ru

      -2
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