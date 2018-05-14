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    Игнашевич снова в сборной. Зачем?


    2.8
    Голосов: 11
    14.05.2018 21:40
    Березуцкие, ваша очередь.

    Вечер понедельника и оборона сборной России – одинаково тягучие вещи. Но одна внезапная новость исправила все: в расширенный состав национальной команды вызвали Игнашевича. Начало рабочей недели больше не томное. Возможно, томной перестанет быть и защитная линия наших парней на чемпионате мира.

    Последнее прояснится только на самом турнире. А вот что спровоцировало ветерана на главное возвращение весны, понятно уже сейчас.

    Игнашевич

    Почему Игнашевич ушел из сборной?

    38 лет – пенсионный возраст для профессионального спортсмена. О выносливости, здоровье и скорости в такие годы можно только мечтать. В последние сезоны защитник еще вывозил на выборе позиции, но в какой-то момент голого опыта стало не хватать. Провальный Евро-2016 снял сомнения, и Сергей завершил карьеру в сборной. Этой весной даже фанаты армейцев понимали – мужчина плавно прощается и с ЦСКА.

    Роман Бабаев обещал информацию о новых контрактах с Игнашевичем и Березуцкими весь май. С каждым днем без новостей вероятность того, что защитники закончат совсем увеличивалась. По крайней мере – до сегодняшнего вечера.

    Игнашевич

    Почему он вернулся?

    На прошлой неделе Черчесов вывесил расширенный состав сборной на чемпионат мира. Никаких авантюр, сенсаций (с натяжкой – Чалов) и опальных Денисовых в списке не нашлось. Игнашевича тоже не было, но потом начался последний тур РФПЛ. «Рубин» так лихо съездил в Краснодар, что сломались сразу два сборника: Джанаев и Камболов. Сегодня выяснилось, что второй не восстановится до ЧМ.

    У России травмировано столько защитников, что заменить казанца реально некем. Вообще. Совсем. В такой ситуации даже у принципиального Игнашевича выбора не было ровно никакого. Отказаться от собственных слов и вернуться под триколор банально пришлось.

    Игнашевич

    Что думает сам Сергей?

    Защитник не позволил себе эмоций или откровений. Возможно, когда-нибудь Игнашевич расскажет, что творилось в его голове после утвердительного ответа Черчесову. Но пока мысли защитника скрыты за шаблоном:

    «Безусловно, предложение Станислава Саламовича стало неожиданным. Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира. Тем более, он пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде».

    Игнашевич

    Что сказал Черчесов?

    Главный тренер тоже не удивил, но разложил хронологию событий: «Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и просчитывали варианты замены.
    Я позвонил Сергею, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече.

    Там мы обсудили возвращение, если травма помешает Камболову полноценно тренироваться на сборе. Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие, как только стали известны результаты обследования Камболова. 18 мая ждем Сергея в Новогорске».

    В какой форме Игнашевич сейчас?

    В спорной. Сергей полностью отыграл все ключевые матчи ЦСКА в концовке сезона. По меркам РФПЛ он выглядел вполне солидно, но «Арсенал» размотал Игнашевича без особых усилий. Независимо от сборов, ставить армейца в основу на чемпионат мира – огромный риск. Так что от Черчесова можно ожидать всего: от непопадания Сергея в финальную заявку до полноценной ставки на возрастного защитника во всех матчах.

    Игнашевич

    Травма Камболова – правда?

    Представители сборной ухаживают за Игнашевичем и Березуцкими без пауз. Сложилось ощущение, что как только кто-то из красно-синих решится на камбэк, слот в национальной заявке найдут автоматически. Но это не больше, чем теория заговора.

    Защитника заменили еще в перерыве матча с «Краснодаром», а обследование доказало повреждение. Да и кто в здравом уме просто так откажется от домашнего ЧМ? Не доверять казанцам или Камболову нет смысла.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, Global
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 11
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +24

      Смеля Струнков 17 мая 2018, 13:03

      Пенсия забьет решающий штрафной и вытянет нас из группы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 15 мая 2018, 14:19

      Ну хоть не этот злостный вредитель Кутепов...

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 15 мая 2018, 14:01

      Игнашевич хорош в связке с Березами, поэтому их появление прогнозируется автоматически. Можно было бы создать более молодую оборону, если б Черчесов наигрывал другого вратаря, но он полгода сушил сопли, так что нас ожидает повторение Евро-16 или даже Бразилия-14

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 14:00

      на худой конец уж лучше бы Беляева вызвал чем мучить человека собравшегося завершать карьеру.

      5
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      Рейтинг: +264

      McDuff 15 мая 2018, 13:14

      есть Беляев и Живоглядов, зря не взяли
      как и Беленова продинамили

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 15 мая 2018, 12:43

      Жаль Серегу. Вляпался конкретно в дер... Конечно он нужен сборной. Ну, если не он, то кто? Но, не в такую же сборную, чтобы в конце славной карьеры - и измараться! Хочется только надеяться, что настоящие болельщики несмотря на любой результат выступления сборной не будут плевать в его сторону. А, вообще - это поступок мужика!

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 15 мая 2018, 12:20

      Взял бы лучше Беляева, он с Арсеналом даже выше в турнирной таблице , чем Кудряшов с Гранатом из Рубина!

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 мая 2018, 12:18

      Старый конь борозды не портит... но и пашет неглубоко...

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 15 мая 2018, 12:08

      Молодец, что согласился. С его опытом польза будет молодым.

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 15 мая 2018, 11:32

      Авантюрное решение Саламыча и подстава для Игнаша!

      4
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