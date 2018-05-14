Игнашевич снова в сборной. Зачем?

Березуцкие, ваша очередь.

Вечер понедельника и оборона сборной России – одинаково тягучие вещи. Но одна внезапная новость исправила все: в расширенный состав национальной команды вызвали Игнашевича. Начало рабочей недели больше не томное. Возможно, томной перестанет быть и защитная линия наших парней на чемпионате мира.

Последнее прояснится только на самом турнире. А вот что спровоцировало ветерана на главное возвращение весны, понятно уже сейчас.

Почему Игнашевич ушел из сборной?

38 лет – пенсионный возраст для профессионального спортсмена. О выносливости, здоровье и скорости в такие годы можно только мечтать. В последние сезоны защитник еще вывозил на выборе позиции, но в какой-то момент голого опыта стало не хватать. Провальный Евро-2016 снял сомнения, и Сергей завершил карьеру в сборной. Этой весной даже фанаты армейцев понимали – мужчина плавно прощается и с ЦСКА.

Роман Бабаев обещал информацию о новых контрактах с Игнашевичем и Березуцкими весь май. С каждым днем без новостей вероятность того, что защитники закончат совсем увеличивалась. По крайней мере – до сегодняшнего вечера.

Почему он вернулся?

На прошлой неделе Черчесов вывесил расширенный состав сборной на чемпионат мира. Никаких авантюр, сенсаций (с натяжкой – Чалов) и опальных Денисовых в списке не нашлось. Игнашевича тоже не было, но потом начался последний тур РФПЛ. «Рубин» так лихо съездил в Краснодар, что сломались сразу два сборника: Джанаев и Камболов. Сегодня выяснилось, что второй не восстановится до ЧМ.

У России травмировано столько защитников, что заменить казанца реально некем. Вообще. Совсем. В такой ситуации даже у принципиального Игнашевича выбора не было ровно никакого. Отказаться от собственных слов и вернуться под триколор банально пришлось.

Что думает сам Сергей?

Защитник не позволил себе эмоций или откровений. Возможно, когда-нибудь Игнашевич расскажет, что творилось в его голове после утвердительного ответа Черчесову. Но пока мысли защитника скрыты за шаблоном:

«Безусловно, предложение Станислава Саламовича стало неожиданным. Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира. Тем более, он пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде».

Что сказал Черчесов?

Главный тренер тоже не удивил, но разложил хронологию событий: «Вчера мы получили информацию о травме Руслана Камболова и просчитывали варианты замены.

Я позвонил Сергею, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече.

Там мы обсудили возвращение, если травма помешает Камболову полноценно тренироваться на сборе. Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие, как только стали известны результаты обследования Камболова. 18 мая ждем Сергея в Новогорске».

В какой форме Игнашевич сейчас?

В спорной. Сергей полностью отыграл все ключевые матчи ЦСКА в концовке сезона. По меркам РФПЛ он выглядел вполне солидно, но «Арсенал» размотал Игнашевича без особых усилий. Независимо от сборов, ставить армейца в основу на чемпионат мира – огромный риск. Так что от Черчесова можно ожидать всего: от непопадания Сергея в финальную заявку до полноценной ставки на возрастного защитника во всех матчах.

Травма Камболова – правда?

Представители сборной ухаживают за Игнашевичем и Березуцкими без пауз. Сложилось ощущение, что как только кто-то из красно-синих решится на камбэк, слот в национальной заявке найдут автоматически. Но это не больше, чем теория заговора.

Защитника заменили еще в перерыве матча с «Краснодаром», а обследование доказало повреждение. Да и кто в здравом уме просто так откажется от домашнего ЧМ? Не доверять казанцам или Камболову нет смысла.

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