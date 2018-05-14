Игнашевич: «Посчитал, что будет правильным вернуться в сборную России перед ЧМ-2018»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал возвращение в состав сборной России. В заявке россиян 38-летний игрок заменил травмированного Руслана Камболова.

«Безусловно, предложение Станислава Черчесова (главный тренер сборной России – прим. ред.), с которым мы были на связи, стало неожиданным. Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который, тем более, пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде», – сказал Игнашевич.

Последний раз Игнашевич играл в составе сборной России на Евро-2016.