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    Игнашевич: «Посчитал, что будет правильным вернуться в сборную России перед ЧМ-2018»

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал возвращение в состав сборной России. В заявке россиян 38-летний игрок заменил травмированного Руслана Камболова.

    «Безусловно, предложение Станислава Черчесова (главный тренер сборной России – прим. ред.), с которым мы были на связи, стало неожиданным. Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который, тем более, пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде», – сказал Игнашевич.

    Последний раз Игнашевич играл в составе сборной России на Евро-2016.

    Источник: РФС

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    14.05.2018 19:40
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    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 12:55

      Если в основной состав,то непонятно решение Черчесова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 мая 2018, 11:06

      В футболе у нас наступила стабильность.Если всё так и останется,то на трибунах новых стадионов будут присутствовать только чиновники из кремля и РФС.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 15 мая 2018, 02:39

      Игнашевич в свои 38 сделает больше полезного чем любой другой защитник из сборной ! Березуцкие бы тоже пригодились думаю Вася будет посильнее . Джикия или кто там сейчас в стороной , но они очень слабы даже по сравнению с ветеранами ! Уровень российского футбола на нуле .... армейцы реально играют стабильно , на уровне чемпионата России , остальных вызывают из за того что приходится ....

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 15 мая 2018, 02:33

      Без Берёз одиноко будет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 15 мая 2018, 00:17

      Молодец,Серега!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 мая 2018, 23:40

      Толку от него мало, но на пенсион выторговал неплохо, наверное.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > prezent2017 15 мая 2018, 00:17

      а от камболова толк есть?))

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 мая 2018, 21:15

      ну держись ,Серега... впереди Салах, Кавани, Суарес...
      Березы правильно сделали , что отказались..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      matvei_72 14 мая 2018, 21:02

      надо ещё Онопко вызвать , тогда точно чемпионами станем ...

      7
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > matvei_72 14 мая 2018, 21:07

      Нет, скорее Радимова вызовут .)

      3
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 14 мая 2018, 20:43

      Только просьба будет.
      Когда на чемпе пойдет
      мягко выражаясь
      что то не так
      то не стоит орать: Какого черта Черчес дом престарелых устроил из сборной!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 мая 2018, 20:31

      Как я и предполагал... Осталось выяснить, кто из братьев Березуцких сейчас без травм.
      Из ныне играющих наших центральных защитников лишь Джикия является заменой армейским ветеранам! Всё! Больше нет никого, а Джикия травмирован! Кутепов без прогресса (увы!), Новосельцев не реанимировался после сидения на "золотой" лавке в Питере, Кудряшов - не центральный защитник, сравнивать Граната с Игнашевичем или братьями может только больной на голову, пусть всем им хоть по 50 лет будет, а Гранат помолодеет благодаря "эликсиру молодости". Уже писал, что Граната лучше поменять на Набабкина. Кирилл был бы куда надёжнее. И играл уже в центре, когда нужно было. Есть, конечно, надежда на Андрея Семёнова, но к 29 годам от роду опыта серьёзного на международном уровне у него нет. Хотя для середнячка РФПЛ он и находка.

      Неизвестно, кто будет играть в стартовом составе. И какие схемы игры к каждому матчу в группе выберет Черчесов и его тренерский штаб. На сборах же и Игнашевич, и братья Березуцкие были бы полезны.

      Сергею Игнашевичу персональное спасибо за то, что он готов помочь сборной! Ведь даже самые ярые критики этого решения понимают, что он дал согласие не из каких-либо меркантильных соображений, а потому, что в нём действительно команда нуждается. СПАСИБО, СЕРГЕЙ!

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