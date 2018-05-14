Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игнашевич: «Посчитал, что будет правильным вернуться в сборную России перед ЧМ-2018»

Игнашевич: «Посчитал, что будет правильным вернуться в сборную России перед ЧМ-2018»

14 мая 2018, 19:40
37

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал возвращение в состав сборной России. В заявке россиян 38-летний игрок заменил травмированного Руслана Камболова.

«Безусловно, предложение Станислава Черчесова (главный тренер сборной России – прим. ред.), с которым мы были на связи, стало неожиданным. Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который, тем более, пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде», – сказал Игнашевич.

Последний раз Игнашевич играл в составе сборной России на Евро-2016.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1526316364
теперь Игнашке надо уговорить братков Бер-ких уговорить и все будет тип топ Россия все порвет но такие лозунги мы уже где то и от кого то слышали но порвались у того штаны
Ответить
insider_retro
1526316416
Приглашение и согласие, безусловно, покрыты туманом личных договорённостей... Но, всё же, до чего же должно быть безнадёжно состояние тренера, если он идёт на такой своеобразный шаг... Сергей мужественно дал согласие, заведомо зная, что потом узнает о себе много всего разного... За что?..
Ответить
Loko_Roma
1526316487
Еще раз поражаюсь насколько все в нашей сборной плохо
Ответить
dddolphin
1526316640
Он едет в качестве лидера и дядьки в раздевалке, как мне кажется Ну и плюс Черчесову нужен хоть какой-то резерв, а Сергей вполне может качественно сыграть
Ответить
кузнецов артем
1526316831
Видимо Игнашевич завершает карьеру после чма, ну молодец силы остались после сезона, решил их потратить на пользу сборной, а что из этого выйдет уже не для этой темы обсуждение
Ответить
OfaZavr
1526317093
просто не смог отказать Черчесову, который наверно привел доводы выслушав которые Игнашевич подумал как же не помочь отчаявшемуся человеку)
Ответить
Бухбух
1526318996
С Игнашевичем хоть в обороне порядка больше будет.
Ответить
cska-62
1526319086
Как я и предполагал... Осталось выяснить, кто из братьев Березуцких сейчас без травм. Из ныне играющих наших центральных защитников лишь Джикия является заменой армейским ветеранам! Всё! Больше нет никого, а Джикия травмирован! Кутепов без прогресса (увы!), Новосельцев не реанимировался после сидения на "золотой" лавке в Питере, Кудряшов - не центральный защитник, сравнивать Граната с Игнашевичем или братьями может только больной на голову, пусть всем им хоть по 50 лет будет, а Гранат помолодеет благодаря "эликсиру молодости". Уже писал, что Граната лучше поменять на Набабкина. Кирилл был бы куда надёжнее. И играл уже в центре, когда нужно было. Есть, конечно, надежда на Андрея Семёнова, но к 29 годам от роду опыта серьёзного на международном уровне у него нет. Хотя для середнячка РФПЛ он и находка. Неизвестно, кто будет играть в стартовом составе. И какие схемы игры к каждому матчу в группе выберет Черчесов и его тренерский штаб. На сборах же и Игнашевич, и братья Березуцкие были бы полезны. Сергею Игнашевичу персональное спасибо за то, что он готов помочь сборной! Ведь даже самые ярые критики этого решения понимают, что он дал согласие не из каких-либо меркантильных соображений, а потому, что в нём действительно команда нуждается. СПАСИБО, СЕРГЕЙ!
Ответить
matvei_72
1526320939
надо ещё Онопко вызвать , тогда точно чемпионами станем ...
Ответить
ALEX ML
1526340797
Без Берёз одиноко будет
Ответить
Главные новости
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
2
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
34
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+