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    Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся


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    Голосов: 22
    23.05.2018 23:40
    Анализ шорт-листа питерского клуба.

    Манчини опозорился.

    Итальянский тренер ворвался в Питер лихим голом Далера Кузяева и суперфутболом от Себастьяна Дриусси. Трибуны вдохновились: новый президент привел менеджера-чемпиона, который раскрывает русскую молодежь и выбирает правильных легионеров. Вокруг – шикарный стадион. Впереди – разминочная победа в РФПЛ перед камбэком в Лигу чемпионов. По пути другой еврокубок прихватим. Наконец-то все будет хорошо. Ага.

    Манчини перебил смрадное послевкусие от наскока Луческу. Забивной аргентинский форвард обратился во второсортную аргентинскую диаспору, а настолько бессистемное применение таланта Кузяева трудно придумать даже под веществами. Вираж окончательно добила рокировка Дзюбы на Заболотного. Последний еще и подлил топлива для троллей – дебютным голом в никому не нужном (кроме Кришито) матче против коматозного СКА. Если что, там даже Ерохин покер положил.

    Антон Заболотный

    Но реакция клуба на катастрофу предельно адекватна. Фурсенко предупредил боевые действия досрочным увольнением Роберто, а нового тренера выбирает вместе с народом. «Зенит» огласил шорт-лист кандидатов через миллионного болельщика на «Крестовском» – это красиво. А потом запустил голосование, кому же из этого списка нужно доверить команду. Это дальновидно.

    Сергей Семак

    Плюсы. Сергей Богданович – самоочевидный выбор. «Зениту» не нужны трофеи и громкие трансферы: сначала нужно вытереть грязь с собственной эмблемы. Некогда самая душевная команда лиги обратилась в денежный мешок. Собственные воспитанники и просто русские парни валят из команды со скандалами, а их место занимают наемники. Фанаты забыли, когда футболист пробивался в основу прямо из академии. В клубе образовалась странная связь с политикой. Единственное светлое пятно – прическа Тимощука на скамейке. Если рядом с ней появится Семак, добрый имидж можно восстановить.

    В его человечности и ориентирах нет сомнений. Сергей найдет общий язык даже с бакланами на «Крестовском». Он не будет вредить или сливаться раньше времени, как Луческу с Манчини. Не посадит российского парня под сомнительных легионеров и обязательно впишется за команду перед судьями. «Зенит» знал, что болельщики выберут именно Семака и сделал правильный ход, назначив его как бы руками фанатов. С ним за питерцев будет снова не зазорно болеть. Сейчас это важнее всего.

    Минусы. Но, вероятно, топить за семаковский «Зенит» придется сквозь поражения. Результат молодого тренера в «Уфе» крайне достойный по соотношению цена-качество. Но управлять составом с избалованными звездами при задаче «выиграть все» – другое дело. Для этого нужен либо гиперталант (как у Зидана), либо опыт. Ни того, ни другого у Семака нет. Но опять же – так ли важны победы?

    Вероятность назначения: почти наверняка

    Маурицио Сарри

    Плюсы. «Зенит» так проваливается с тренерами-легионерами, что брать нового иностранца = развязать с фанатами холодную войну. Но Сарри – почти единственный в мире коуч, чей авторитет заставит питерцев забыть о паспортах и гражданствах хотя бы на полгода. Его схемами в «Наполи» открыто восхищаются Гвардиола и Моуринью, а имя способно примагнитить на «Крестовский» по-настоящему классных игроков. Например, Мертенса или Жоржиньо.

    Минусы. Маурицио безумно дорогой. Он жирно намекнул о желании покинуть Неаполь, автоматически выстроив очередь из суперклубов за своей трудовой. Активнее остальных старается «Челси» – чтобы отбить итальянца у Абрамовича, нужно выложить действительно опасное количество денег. В случае плохих результатов (никто не застрахован) объяснить цифры в контракте Сарри будет невозможно. Тогда холодная война станет ядерной.

    Вероятность назначения: первый кандидат после Семака

    Маурицио Сарри

    Хорхе Сампаоли

    Плюсы. В сезоне-2016/17 Сампаоли и Конте вернули к жизни схему с тремя защитниками. «Севилья» аргентинца вкатилась в Лигу чемпионов, и акции самого тренера резко подскочили. Хорхе сразу же завербовала сборная Аргентины. Наверняка последний чемпионат мира для Лионеля Месси – серьезное дело. Качество Сампаоли доказывает и то, что андалузцы поползли вниз после его ухода. В этом году пик «Севильи» – разгром от «Барселоны» в финале Кубка Короля.

    Минусы. Талант аргентинца неоспорим. Но принципиального различия в классе между Сампаоли, Спаллетти и даже Манчини не ощущается. Выбор Хорхе – очередная попытка добыть трофеи кратчайшим способом, а не построить долгосрочный проект через тернии к звездам. Если Фурсенко вновь поведется на стратегию ковровой дорожки, то Сампаоли может не уезжать из России после чемпионата мира.

    Вероятность назначения: очень вряд ли

    Хохре Сампаоли

    Паулу Фонсека и Марсело Гальярдо

    Минусы. Ярких преимуществ у данных персонажей нет. Что может быть тупее, чем переманить тренера «Шахтера» почти сразу после Луческу? Позвать ноунейма из «Ривер Плейт» для толпы блеклых и нелюбимых аргентинцев. Расписывать дальше бессмысленно Просто понадеемся, что этих парней на самом деле нет в шорт-листе питерцев. А их фамилии в голосовании – очередная самоирония «Зенита». С ней у сине-бело-голубых полный порядок.

    Вероятность назначения: стремится к нулю

    скриншот

    Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят

    Этот чемпионат России – худший

    https://bombardir.ru/predictions

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, Global
    Рейтинг: 2 Голосов: 22
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 25 мая 2018, 16:42

      Все названные тренеры это гадания на разной кофейной гуще, но Семак это российское кофе. Риск - это да, но дать шанс своему тренеру стоит.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 мая 2018, 18:51

      Народ вы ошибаетесь если думаете с Семаком Зенит выиграет что-нибудь значительное, топ легионеры идут "под тренера", в Зените сначала будет полное "импортозамещение" на наших, а потом туча словаков и других середняков из второго дивизиона второсортных лиг, кто то здесь писал уже по моему. С Семаком из Зенита получится крепкий середняк типа Арсенала, выиграем кубок России, не спорю , возможно конечно, а вот Лигу Европы как в 2008-ом - это врядли, Зенит плохо выступил в прошлом сезоне не потому-что тренер был плохой или иностранный, да у Семака есть уже небольшой внутренний опыт, но нет международного да и авторитета дефицит...

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      Рейтинг: +106

      DSmoto 24 мая 2018, 17:07

      Дайте Семаку поработать в Уфе еще пару лет !!!

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 24 мая 2018, 15:14

      Интересно, а на те деньги ,что ГАЗПРОМ НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ, вкладывает в ШАЛЬКЕ 04 у нас ничего хорошего нельзя сделать для нашего футбола?

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > х** вам всем 25 мая 2018, 16:45

      Зенит от Газпрома получает куда больше, чем немецкий клуб, но в Шальке ещё и деньги за билеты есть, и другие спонсоры помельче, и футболки раскупают и прочие статьи дохода. А написать липу за рекламу, УЕФА не даст, штрафанут за нарушение финансовых правил.

      0
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      Рейтинг: +807

      jet andy 24 мая 2018, 11:21

      У вас дефицит фотографий чтоли? Недавно уже была статья с такой же заглавной фоткой СБС.

      0
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      Рейтинг: +11245

      alp 24 мая 2018, 10:25

      классные тренеры не сумеют сделать команду из посредственных игроков. поэтому нахер сарри и прочие варяги. Богданыча давай!

      -1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 мая 2018, 07:05

      надо ставить семака хватит вы...ваться

      1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 24 мая 2018, 07:03

      Не хотелось бы, чтоб Сергей оставил Уфу. Но с другой стороны, если Семак с Уфой хорошо покажут в след. сезоне и в Л.Е. то его( Богданыча) акции резко возрастут.

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      Рейтинг: +11245

      alp > Ral13 24 мая 2018, 10:27

      Рановато его дергать, конечно, но блин, с другой стороны, с Зенитом у Богданыча будет возможность форсированно "вырасти" в классного коуча

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 24 мая 2018, 06:25

      Не понимаю в чём такая уверенность в Семаке как в спасителе Зенита?У Семака только один плюс из всех плюсов-Человечность , но и предшествующие же тренеры были не зверюгами, а всё остальное зависит от политики руководства клуба.

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 24 мая 2018, 05:48

      Молодежь свою воспитывать надо, немцы вот молодцы.

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