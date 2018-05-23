Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся

Анализ шорт-листа питерского клуба.

Манчини опозорился.

Итальянский тренер ворвался в Питер лихим голом Далера Кузяева и суперфутболом от Себастьяна Дриусси. Трибуны вдохновились: новый президент привел менеджера-чемпиона, который раскрывает русскую молодежь и выбирает правильных легионеров. Вокруг – шикарный стадион. Впереди – разминочная победа в РФПЛ перед камбэком в Лигу чемпионов. По пути другой еврокубок прихватим. Наконец-то все будет хорошо. Ага.

Манчини перебил смрадное послевкусие от наскока Луческу. Забивной аргентинский форвард обратился во второсортную аргентинскую диаспору, а настолько бессистемное применение таланта Кузяева трудно придумать даже под веществами. Вираж окончательно добила рокировка Дзюбы на Заболотного. Последний еще и подлил топлива для троллей – дебютным голом в никому не нужном (кроме Кришито) матче против коматозного СКА. Если что, там даже Ерохин покер положил.

Но реакция клуба на катастрофу предельно адекватна. Фурсенко предупредил боевые действия досрочным увольнением Роберто, а нового тренера выбирает вместе с народом. «Зенит» огласил шорт-лист кандидатов через миллионного болельщика на «Крестовском» – это красиво. А потом запустил голосование, кому же из этого списка нужно доверить команду. Это дальновидно.

Сергей Семак

Плюсы. Сергей Богданович – самоочевидный выбор. «Зениту» не нужны трофеи и громкие трансферы: сначала нужно вытереть грязь с собственной эмблемы. Некогда самая душевная команда лиги обратилась в денежный мешок. Собственные воспитанники и просто русские парни валят из команды со скандалами, а их место занимают наемники. Фанаты забыли, когда футболист пробивался в основу прямо из академии. В клубе образовалась странная связь с политикой. Единственное светлое пятно – прическа Тимощука на скамейке. Если рядом с ней появится Семак, добрый имидж можно восстановить.

В его человечности и ориентирах нет сомнений. Сергей найдет общий язык даже с бакланами на «Крестовском». Он не будет вредить или сливаться раньше времени, как Луческу с Манчини. Не посадит российского парня под сомнительных легионеров и обязательно впишется за команду перед судьями. «Зенит» знал, что болельщики выберут именно Семака и сделал правильный ход, назначив его как бы руками фанатов. С ним за питерцев будет снова не зазорно болеть. Сейчас это важнее всего.

Минусы. Но, вероятно, топить за семаковский «Зенит» придется сквозь поражения. Результат молодого тренера в «Уфе» крайне достойный по соотношению цена-качество. Но управлять составом с избалованными звездами при задаче «выиграть все» – другое дело. Для этого нужен либо гиперталант (как у Зидана), либо опыт. Ни того, ни другого у Семака нет. Но опять же – так ли важны победы?

Вероятность назначения: почти наверняка

Маурицио Сарри

Плюсы. «Зенит» так проваливается с тренерами-легионерами, что брать нового иностранца = развязать с фанатами холодную войну. Но Сарри – почти единственный в мире коуч, чей авторитет заставит питерцев забыть о паспортах и гражданствах хотя бы на полгода. Его схемами в «Наполи» открыто восхищаются Гвардиола и Моуринью, а имя способно примагнитить на «Крестовский» по-настоящему классных игроков. Например, Мертенса или Жоржиньо.

Минусы. Маурицио безумно дорогой. Он жирно намекнул о желании покинуть Неаполь, автоматически выстроив очередь из суперклубов за своей трудовой. Активнее остальных старается «Челси» – чтобы отбить итальянца у Абрамовича, нужно выложить действительно опасное количество денег. В случае плохих результатов (никто не застрахован) объяснить цифры в контракте Сарри будет невозможно. Тогда холодная война станет ядерной.

Вероятность назначения: первый кандидат после Семака

Хорхе Сампаоли

Плюсы. В сезоне-2016/17 Сампаоли и Конте вернули к жизни схему с тремя защитниками. «Севилья» аргентинца вкатилась в Лигу чемпионов, и акции самого тренера резко подскочили. Хорхе сразу же завербовала сборная Аргентины. Наверняка последний чемпионат мира для Лионеля Месси – серьезное дело. Качество Сампаоли доказывает и то, что андалузцы поползли вниз после его ухода. В этом году пик «Севильи» – разгром от «Барселоны» в финале Кубка Короля.

Минусы. Талант аргентинца неоспорим. Но принципиального различия в классе между Сампаоли, Спаллетти и даже Манчини не ощущается. Выбор Хорхе – очередная попытка добыть трофеи кратчайшим способом, а не построить долгосрочный проект через тернии к звездам. Если Фурсенко вновь поведется на стратегию ковровой дорожки, то Сампаоли может не уезжать из России после чемпионата мира.

Вероятность назначения: очень вряд ли

Паулу Фонсека и Марсело Гальярдо

Минусы. Ярких преимуществ у данных персонажей нет. Что может быть тупее, чем переманить тренера «Шахтера» почти сразу после Луческу? Позвать ноунейма из «Ривер Плейт» для толпы блеклых и нелюбимых аргентинцев. Расписывать дальше бессмысленно Просто понадеемся, что этих парней на самом деле нет в шорт-листе питерцев. А их фамилии в голосовании – очередная самоирония «Зенита». С ней у сине-бело-голубых полный порядок.

Вероятность назначения: стремится к нулю

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