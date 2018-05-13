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    Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят


    4.8
    Голосов: 4
    13.05.2018 13:15
    Единственный достойный поступок итальянца в России.

    Роберто Манчини хочет тренировать сборную Италии. Его контракт с «Зенитом» этого сделать не позволял. Долгосрочное соглашение по схеме «3+2» предусматривало разные компенсации в случае досрочного расторжения. Манчини пошел на договор со всеми. Его не хотели видеть в Санкт-Петербурге болельщики, игроки и те, кто просто связан с футболом. Ради возможности приглашения в сборную Италии Роберто Манчини отказался от 13 миллионов евро по контракту. В «Зените» обрадовались и расторгли соглашение по обоюдному согласию.

    Мы запомним Роберто Манчини абсолютно разным. Вот некоторые из его достижений и провалов:

    • «Я сделал хоть что-то хорошее», – сказал Манчини, когда комментировал гол 17-летнего Скроботова в ворота «Динамо». Теперь Роберто считает своим достижением то, что открыл для российского футбола нового защитника. Пожалуй, даже сам тренер признает, что все остальное у него не получилось.

    • Артем Дзюба и Олег Шатов ушли в аренду из «Зенита», где до этого были лидерами. Оба забили бывшему клубу, а Шатов даже расплакался на скамейке прямо во время матча. На весеннем отрезке «Зенит» взял в играх с «Краснодаром» и «Арсеналом» только одно очко. Потерянных побед не хватило для попадания в еврокубки.

    • «У нас кончились игроки. Возможно, позовем хоккеистов», – примерно так Манчини сказал однажды на пресс-конференции. Из хоккейного СКА ему ответили, что в разгар плей-офф никто помогать не собирается. Манчини постоянно говорил, что ему не хватает качественных игроков. Это он считал главной причиной всех бед.

    • Роберто Манчини раскрыл Кокорина, но остальные игроки атаки не забивали вообще. Приобретение Заболотного – крах вообще всех атакующих амбиций. Россияне могут быть благодарны Манчини за Кокорина, но других забивных футболистов в «Зените» нет. Не впечатляет даже Панюков – лучший бомбардир «Зенита-2», которого Манчини вообще не замечал.

    • Манчини говорил слишком много и прямолинейно. Он даже ссорился с болельщиком в инстаграме. Конфликт дошел до смешного и ужасного, но потом все-таки утих. После предыдущего сезона все жаловались, что много говорил Луческу. Кажется, Роберто Манчини не останавливался вообще.

    • «Арбитр был лучшим! Лучший в Европе. Возможно, лучший в мире. Лучший в России» – говорить такое можно почти о каждом российском судье в этом сезоне. Арбитраж хромал, но Манчини довел критику до какого-то нового уровня. Наверное, именно благодаря арбитрам «Зенит» впервые с 2006 года умудрился трижды подряд сыграть со счетом 0:0.

    Еще Манчини привез в Россию толпу аргентинцев, делал тактические замены в середине первого тайма и весь сезон уважал свой контракт. Когда зимой его позвали в «Вест Хэм», Манчини заломил просто дикие условия. По информации The Sun, он просил зарплату 15 миллионов фунтов в год и десяток рейсов частного самолета до Италии и в обратную сторону. Для сборной Италии Манчини все-таки пожертвовал любимой работой в «Зените».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 16 мая 2018, 18:47

      Cкоро апофеоз этой х.... Осталость ждать не долго!

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 мая 2018, 09:46

      Ничего не заплатят? Неужели у Зенита деньги закончились?

      0
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      Рейтинг: +4028

      raritet 13 мая 2018, 22:47

      напрасно, все так радуются уходу итальянца. Не все так просто , как кажется на первый взгляд. Ушел Манчини , а дальше то что? Что команда стала играть лучше. ? В самом деле нужен диспетчер, нужен дядька, который будет переводить мысль тренера , нужно чистить команду от негодяев типа Дзюба-Шатов. И строить вертикаль.

      0
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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 13 мая 2018, 22:09

      Как уже ****@ли эти "дельцы от футбола"!!! То одного иностранного тренера за миллионы пригласят, то другого!!! Деньги только отмывают! "Газпром", "Лукойл"... Не знают в какую дыру выбросить, но только не своей стране помочь!!! Твари...
      А результат налицо! Миллионы болелов у разбитого корыта, ни игры, ни результата от любимой команды!!!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 мая 2018, 21:49

      Где-то смеется Капелло. Вообще, молодец. Просто привык работать со звездами, а тут надо пахать. Не потянул. Зениту нужен целеустремленный и голодный до трофеев тренер.

      1
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 13 мая 2018, 19:55

      "ему ничего не заплатят".................что ху....ту пишут журнашлюхи? они договорились о расторжении контракта без взаимных претензий, шалашовки заселили ВСЕ сми, без надуманного предлога из хера ничего не напишут, питаются сп..рмой из члена осла или утака.

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 13 мая 2018, 17:39

      Манчини никогда еще не тренировал команду с таким слабым составом. Конечно, он его сам еще ослабил, поменяв Дзюбу на Заболотного, Нобоа на Краневиттера, а Шатова на Ригони. Это и его отмашка на закупку такого футбольного шлака, как Оздоев и Набиуллин, - признаки голимой халтуры в его работе. О халтурности Манчини в Зените вообще многое говорило, все признаки слишком долго перечислять. Поэтому не согласен, что тут надо махать ему вслед шарфиками и кричать: "Спасибо за все". Но надо признать - дело, скорее всего, не в том, что он вообще слабый тренер, способный только работать манекеном, как утверждает Уткин. Дело в том, что М. оказался не готов работать с командой-середняком. Так что со сборной Италии у него вполне может получиться, как получилось с Интером и МанСити.

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      Рейтинг: +4028

      raritet > Вомбат 13 мая 2018, 22:42

      Все верно. Итальянец , человек импульсивный. Когда вместо обещанных ему игроков, необходимых в центр, на роль диспетчера, ему купили какие-то отечественные дрова. Все-таки , по видимому его обидело то, что на самого нужного игрока пожлобились , а на всякую хрень, никому не нужную спустили денег. И его так понесло уже и скорее всего решение было уже принято и об этом уже знали аргентинцы. Они стали откровенно пастись на поле, там где нужно было биться. И очень , кстати для Манчини случились травмы вертикальной оси как раз самых нужных людей в команде. Ну а добили его наши дзюбиньевые - шатовые иудушки . Вот это его конкретно удивило- как человек , зная что может сам себе закрыть путь в ЛЧ , тем не менее идет на это.Лично для меня -это апофеоз российского футбольного дебилизма. Неужели мозг у этих людей отсутствует?

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      Рейтинг: +90

      Alex76 13 мая 2018, 17:29

      Случилось чудо!!! Ура!!! Наконец-то этот кошмар закончился. Главное чтоб не начался новый в следующем сезоне.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 13 мая 2018, 16:31

      Ну не пошёл фарт у Роберто и всё тут!Тренер то он очень приличный.Хренового на мостик Скуадро адзурры не позовут.Поступил абсолютно по-мужски!Уважаю!

      4
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 13 мая 2018, 16:07

      Да мне по хер ушел Манчини или нет,да и ему собственно то же!

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