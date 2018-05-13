Манчини уходит из «Зенита». Ему ничего не заплатят

Единственный достойный поступок итальянца в России.

Роберто Манчини хочет тренировать сборную Италии. Его контракт с «Зенитом» этого сделать не позволял. Долгосрочное соглашение по схеме «3+2» предусматривало разные компенсации в случае досрочного расторжения. Манчини пошел на договор со всеми. Его не хотели видеть в Санкт-Петербурге болельщики, игроки и те, кто просто связан с футболом. Ради возможности приглашения в сборную Италии Роберто Манчини отказался от 13 миллионов евро по контракту. В «Зените» обрадовались и расторгли соглашение по обоюдному согласию.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 13 мая 2018 г.

Мы запомним Роберто Манчини абсолютно разным. Вот некоторые из его достижений и провалов:

• «Я сделал хоть что-то хорошее», – сказал Манчини, когда комментировал гол 17-летнего Скроботова в ворота «Динамо». Теперь Роберто считает своим достижением то, что открыл для российского футбола нового защитника. Пожалуй, даже сам тренер признает, что все остальное у него не получилось.

• Артем Дзюба и Олег Шатов ушли в аренду из «Зенита», где до этого были лидерами. Оба забили бывшему клубу, а Шатов даже расплакался на скамейке прямо во время матча. На весеннем отрезке «Зенит» взял в играх с «Краснодаром» и «Арсеналом» только одно очко. Потерянных побед не хватило для попадания в еврокубки.

• «У нас кончились игроки. Возможно, позовем хоккеистов», – примерно так Манчини сказал однажды на пресс-конференции. Из хоккейного СКА ему ответили, что в разгар плей-офф никто помогать не собирается. Манчини постоянно говорил, что ему не хватает качественных игроков. Это он считал главной причиной всех бед.

• Роберто Манчини раскрыл Кокорина, но остальные игроки атаки не забивали вообще. Приобретение Заболотного – крах вообще всех атакующих амбиций. Россияне могут быть благодарны Манчини за Кокорина, но других забивных футболистов в «Зените» нет. Не впечатляет даже Панюков – лучший бомбардир «Зенита-2», которого Манчини вообще не замечал.

• Манчини говорил слишком много и прямолинейно. Он даже ссорился с болельщиком в инстаграме. Конфликт дошел до смешного и ужасного, но потом все-таки утих. После предыдущего сезона все жаловались, что много говорил Луческу. Кажется, Роберто Манчини не останавливался вообще.

• «Арбитр был лучшим! Лучший в Европе. Возможно, лучший в мире. Лучший в России» – говорить такое можно почти о каждом российском судье в этом сезоне. Арбитраж хромал, но Манчини довел критику до какого-то нового уровня. Наверное, именно благодаря арбитрам «Зенит» впервые с 2006 года умудрился трижды подряд сыграть со счетом 0:0.

Еще Манчини привез в Россию толпу аргентинцев, делал тактические замены в середине первого тайма и весь сезон уважал свой контракт. Когда зимой его позвали в «Вест Хэм», Манчини заломил просто дикие условия. По информации The Sun, он просил зарплату 15 миллионов фунтов в год и десяток рейсов частного самолета до Италии и в обратную сторону. Для сборной Италии Манчини все-таки пожертвовал любимой работой в «Зените».