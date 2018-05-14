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  • Кришито – о своей последней игре за «Зенит»: «Эмоции нахлынули вместе со слезами»

Кришито – о своей последней игре за «Зенит»: «Эмоции нахлынули вместе со слезами»

14 мая 2018, 01:42
7

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился эмоциями после матча 30-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (6:0). Напомним, что для итальянца эта игра стала последней в составе сине-бело-голубых.

«Это была фантастическая церемония, я полон эмоций. Большое спасибо всем: руководству клуба, болельщикам.

Когда в последний раз столько плакал? Возможно, когда родился мой сын. Можно ли представить более хорошую концовку? Для клуба неидеально все закончилось, хотя, конечно, этот матч действительно выдался очень хорошим. Могло бы быть еще лучше по отношению ко всему сезону, если бы удалось выиграть чемпионат. К сожалению, в этом году не удалось этого сделать. Но я уверен, что у команды есть все, чтобы сделать это в следующем сезоне. Лично для меня это было фантастическое завершение сезона, завершение карьеры в «Зените». Начал с ассиста на Кержакова, закончил передачей на Дриусси.

Эмоции переполняли и до, и после игры. Особенно до встречи. Не представлял, как это возможно – последний матч за клуб. Пытался с этим смириться, эмоции переполняли. Сконцентрировался. Есть опыт. Старался думать только об игре. Однако потом эмоции нахлынули вместе со слезами», – сказал Кришито.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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TRELL
1526255575
Удачи,Миммо! Ты лучший защитник нашего чемпа.
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84aivengo
1526266587
спасибо,кришито,тебя будет не хватать .... удачи в дженоа
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somn
1526271626
Пожалуй один из самых ценных игроков Зенита за последние 10 лет. Удачи в карьере и в жизни!
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anri1703
1526273900
хороший игрок печально конечно но это жизнь
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Stavropolets
1526278925
Отличный игрок, много сделал для клуба. Удачи в дальнейшем
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Zenmaster
1526293250
Вот пример действительного профессионала -- отпахал за Зенит на совесть -- за что любовь и уважение от всего Питера !!!!!
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zigbert
1526370580
Отдавал всего себя в игре за Зенит.
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