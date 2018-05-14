Кришито – о своей последней игре за «Зенит»: «Эмоции нахлынули вместе со слезами»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился эмоциями после матча 30-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (6:0). Напомним, что для итальянца эта игра стала последней в составе сине-бело-голубых.

«Это была фантастическая церемония, я полон эмоций. Большое спасибо всем: руководству клуба, болельщикам.

Когда в последний раз столько плакал? Возможно, когда родился мой сын. Можно ли представить более хорошую концовку? Для клуба неидеально все закончилось, хотя, конечно, этот матч действительно выдался очень хорошим. Могло бы быть еще лучше по отношению ко всему сезону, если бы удалось выиграть чемпионат. К сожалению, в этом году не удалось этого сделать. Но я уверен, что у команды есть все, чтобы сделать это в следующем сезоне. Лично для меня это было фантастическое завершение сезона, завершение карьеры в «Зените». Начал с ассиста на Кержакова, закончил передачей на Дриусси.

Эмоции переполняли и до, и после игры. Особенно до встречи. Не представлял, как это возможно – последний матч за клуб. Пытался с этим смириться, эмоции переполняли. Сконцентрировался. Есть опыт. Старался думать только об игре. Однако потом эмоции нахлынули вместе со слезами», – сказал Кришито.