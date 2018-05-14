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    Кришито – о своей последней игре за «Зенит»: «Эмоции нахлынули вместе со слезами»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился эмоциями после матча 30-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (6:0). Напомним, что для итальянца эта игра стала последней в составе сине-бело-голубых.

    «Это была фантастическая церемония, я полон эмоций. Большое спасибо всем: руководству клуба, болельщикам.

    Когда в последний раз столько плакал? Возможно, когда родился мой сын. Можно ли представить более хорошую концовку? Для клуба неидеально все закончилось, хотя, конечно, этот матч действительно выдался очень хорошим. Могло бы быть еще лучше по отношению ко всему сезону, если бы удалось выиграть чемпионат. К сожалению, в этом году не удалось этого сделать. Но я уверен, что у команды есть все, чтобы сделать это в следующем сезоне. Лично для меня это было фантастическое завершение сезона, завершение карьеры в «Зените». Начал с ассиста на Кержакова, закончил передачей на Дриусси.

    Эмоции переполняли и до, и после игры. Особенно до встречи. Не представлял, как это возможно – последний матч за клуб. Пытался с этим смириться, эмоции переполняли. Сконцентрировался. Есть опыт. Старался думать только об игре. Однако потом эмоции нахлынули вместе со слезами», – сказал Кришито.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.05.2018 01:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 10:49

      Отдавал всего себя в игре за Зенит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 мая 2018, 13:20

      Вот пример действительного профессионала -- отпахал за Зенит на совесть -- за что любовь и уважение от всего Питера !!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 14 мая 2018, 09:22

      Отличный игрок, много сделал для клуба. Удачи в дальнейшем

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 мая 2018, 07:58

      хороший игрок печально конечно но это жизнь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      somn 14 мая 2018, 07:20

      Пожалуй один из самых ценных игроков Зенита за последние 10 лет. Удачи в карьере и в жизни!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 мая 2018, 05:56

      спасибо,кришито,тебя будет не хватать .... удачи в дженоа

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 14 мая 2018, 02:52

      Удачи,Миммо! Ты лучший защитник нашего чемпа.

      7
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