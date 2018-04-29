Этот чемпионат России – худший

Судьи, деньги и слабости.

1) Унылая чемпионская гонка

Первое. После пяти туров журналисты не глядя отдали золотые медали «Зениту»: приход Манчини, аргентинская компания новичков и вынос «Ахмата» и «Спартака» с общим счетом 9:1 на старте – впечатляюще. Что в итоге? Питерская машина быстро заглохла, а за этим последовали шараханья в чемпионате и вылет из Лиги Европы (не про победу ли в ней так часто кричат в Санкт-Петербурге?). Наверное, именно для всего этого «Зениту» в очередной раз стоило привозить дорогущего тренера и подключать газпромовскую трубу для покупки двух составов.

Второе. ЦСКА до сих пор живет по заветам Слуцкого. Гончаренко – красавчик. Пока в СМИ пишут, продаст ли Гинер клуб или нет и где взять деньги на жизнь, белорус выглядит, будто крутой шеф-повар. Накрывает крутую поляну, когда в холодильнике из продуктов – заветренный батон колбасы и остатки майонеза. Гончаренко меняет схемы, тасует игроков на разных позициях и вообще выкручивается, как может. ЦСКА – лучший клуб России этого сезона (не забыли, что до 1/4 финала Лиги Европы дошли именно армейцы?). И команда, у которой по-прежнему нет никакого запаса и только одна наработанная годами схема выживания.

Третье. «Спартак» сохранил состав и добавил силенок покупкой новичков, но все равно не тот, кого все боятся. В Санкт-Петербурге москвичей укатали в газон, с «Тосно» случились те убогие 2:2. Чемпион России не играет мышцами, не демонстрирует стабильности. «Спартак» живет от нулей с «Амкаром» до разгрома «Краснодара». Таким мы хотим видеть действующего чемпиона?

Четвертое. «Локомотив» наконец-то стал похож на приличный клуб, а не на команду-подтанцовку. И даже в такой ситуации он не обладает инстинктом убийцы и не способен уверенно выхватить чемпионство. Сливы «Амкару» и прочие недоразумения – подтверждение.

Пятое. На золото вроде бы претендовал даже «Краснодар». Но «быки» совсем без рогов и проиграли почти все матчи прямым конкурентам. Кажется, клуб Галицкого боится даже подумать о возможном чемпионстве.

Что видим? Делят корону не те, кто на одной мощной волне, а те, кто меньше обделается друг перед другом. Возможное чемпионство «Локомотива» – не победа сильнейшего, а триумф того, кто удачно подстроился к слабостям соперников.

2) «СКА-Хабаровск»

Летом 2017 года с РФПЛ случился «СКА-Хабаровск». Клуб, который, кажется, вылетел из элиты, только поднявшись туда. Да, команда расширила географию чемпионата России, открыла стране Александра Довбню, привезла на Дальний Восток большой футбол. Переходные матчи закидывают в РФПЛ добротные клубы (пример «Уфы»), но не всегда. «СКА-Хабаровск» это подтверждает. Хабаровчане почти ФНЛ-овским составом без плотного бюджета проиграли 18 матчей из 27 и раздали легкие очки почти всем соперникам.

Единственный шум «СКА-Хабаровска» – вечные поражения, шестиматчевая дисквалификация игрока, неожиданный приход участника ЧМ-2014 и тренерские перестановки. На поле хабаровчан почти не слышно. В Италии, например, есть «Беневенто». Тоже дебютант. Здесь и 2:6 и 2:5 от «Лацио» и «Ромы», и победа над «Миланом», и спасение благодаря голу вратаря с теми же миланцами, и бодания с «Ювентусом». «Беневенто» влетал, но рок-н-ролльно.

Зимой Хабаровск хотел взбодриться и позвал Рината Билялетдинова. Непонятно, зачем тренер туда вообще полез. Наивно верить, что его приход спас бы команду от вылета. Билялетдинов ожидаемо проиграл почти все (три из четырех матчей) и ушел. Ребята, там бы не помог даже Жозе Моуринью.

То, что клуб не вылетел еще раньше – заслуга соперников, которые так же уныло набирали очки.

3) Отсутствие денег

По ходу сезона СМИ хоронили «Амкар» и «Тосно». И там, и там образовались бюджетные кратеры.

Пермяки влезали в мутные истории с переносом матча на поле соперника (от «Локомотива» упало 20 миллионов рублей), кричали, что не могут согласовать бюджет на следующий сезон с регионом и спонсорами, и едва ли не публично хоронили сами себя.

Тосненцы из-за долгов, которые накопились к февралю с октября, сначала не вышли на товарищеский матч, а потом устроили забастовку и пропустили тренировку. В апреле сообщалось, что в клубе вообще закончились деньги, а команда каким-то образом запрыгнула в финал Кубка России и может порадовать болельщиков Лигой Европы.

Пока все живы, но реклама для российского футбола традиционная: где-то в России у кого-то все плохо. Синдром ФНЛ плавно перешел на РФПЛ.

4) «Рубин»

«Рубин» – клуб с возможностями. Летом 2016 года казанцы потратили 40 миллионов евро на усиление, а еще осенью здесь играл самый высокооплачиваемый футболист РФПЛ – Янн М’Вила (зарплата в шесть миллионов евро в год). Безумные деньги не дают никакого выхлопа. «Рубин» сер и неинтересен. Не спасает даже лучший тренер России.

Летом 2017 года Курбан Бердыев вернулся в «Рубин» и пробил болельщиков на ностальгию по прошлым победам. Результатов сразу не получилось. Их просто не из чего было делать. Бердыев перетащил из «Ростова» нескольких игроков; пожаловался, что в Казани футболисты «не голодные и не пашут», как в Ростове-на-Дону (читай – зажрались), и слепил команду из того, что осталось. Попутно тренер выпихнул из состава дорогущих Лестьенна, М’Вила и Сонга, из-за которых у клуба начались финансовые проблемы. Зарплат этих троих хватило бы на бюджет «Амкара».

Массовая перестройка продолжается, а результатов так и нет. Лучший показатель происходящего – посещаемость. В Казани очень слабо ходят на футбол: в среднем на домашних играх собирается 8,5 тысяч человек (при вместимости «Казань Арены» в 45 тысяч). Это на тысячу меньше, чем в прошлом сезоне.

Теперь это не тот «Рубин», что брал чемпионство. Из Казани веет скукой и проблемами. И это одна из главных футбольных точек в России.

5) Судьи чудят

Российский чемпионат не может жить без судейских ошибок, но в этом сезоне количество косяков арбитров вышло за разумные пределы. Судьи не засчитывали чистые голы (матч «Амкар» – «Зенит»); не удаляли вратаря за игру рукой за пределами штрафной площади (матч «Зенит» – «Ахмат»); не видели ухода мяча в аут (матч ЦСКА – «Ахмат»); не удаляли игроков с поля за две желтые карточки (матч «Зенит» – «Амкар»); давали предупреждения за симуляции, которых не было («Краснодар» – «Арсенал»). Все решения сказались на результатах и стали бомбами для СМИ.

И над всем этим стоит Андрей Будогосский. Стоял, потеряв контроль над происходящим. 17 апреля функционер покинул должность главы департамента судейства и инспектирования РФС. Многие выдохнули.

Уткин предполагал, что Будогосский сошел с ума. Гинер предлагал чиновнику уйти по собственному желанию. Валерий Карпин – вообще сжечь, как Джордано Бруно. Убила Будогосского член судейского комитета Наталья Авдонченко в интервью «Чемпионату»: «Его методы устарели. У него только одно на уме: протаскивать везде своих учеников».

Будогосский извинялся за недоработки арбитров; говорил о «судейском майдане»; не понимал, почему журналисты постоянно обсуждают судейство; скандалил в интервью со всеми подряд. Глобальных положительных сдвигов при нем не произошло, счетчик судейских ошибок выдал бешеный показатель, а на ЧМ-2018 от России будет работать только Сергей Карасев.

Почему «Спартак» проиграл чемпионство