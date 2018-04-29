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    Этот чемпионат России – худший


    2.4
    Голосов: 38
    29.04.2018 10:30
    Судьи, деньги и слабости.

    1) Унылая чемпионская гонка

    Первое. После пяти туров журналисты не глядя отдали золотые медали «Зениту»: приход Манчини, аргентинская компания новичков и вынос «Ахмата» и «Спартака» с общим счетом 9:1 на старте – впечатляюще. Что в итоге? Питерская машина быстро заглохла, а за этим последовали шараханья в чемпионате и вылет из Лиги Европы (не про победу ли в ней так часто кричат в Санкт-Петербурге?). Наверное, именно для всего этого «Зениту» в очередной раз стоило привозить дорогущего тренера и подключать газпромовскую трубу для покупки двух составов.

    Второе. ЦСКА до сих пор живет по заветам Слуцкого. Гончаренко – красавчик. Пока в СМИ пишут, продаст ли Гинер клуб или нет и где взять деньги на жизнь, белорус выглядит, будто крутой шеф-повар. Накрывает крутую поляну, когда в холодильнике из продуктов – заветренный батон колбасы и остатки майонеза. Гончаренко меняет схемы, тасует игроков на разных позициях и вообще выкручивается, как может. ЦСКА – лучший клуб России этого сезона (не забыли, что до 1/4 финала Лиги Европы дошли именно армейцы?). И команда, у которой по-прежнему нет никакого запаса и только одна наработанная годами схема выживания.

    Третье. «Спартак» сохранил состав и добавил силенок покупкой новичков, но все равно не тот, кого все боятся. В Санкт-Петербурге москвичей укатали в газон, с «Тосно» случились те убогие 2:2. Чемпион России не играет мышцами, не демонстрирует стабильности. «Спартак» живет от нулей с «Амкаром» до разгрома «Краснодара». Таким мы хотим видеть действующего чемпиона?

    Четвертое. «Локомотив» наконец-то стал похож на приличный клуб, а не на команду-подтанцовку. И даже в такой ситуации он не обладает инстинктом убийцы и не способен уверенно выхватить чемпионство. Сливы «Амкару» и прочие недоразумения – подтверждение.

    Пятое. На золото вроде бы претендовал даже «Краснодар». Но «быки» совсем без рогов и проиграли почти все матчи прямым конкурентам. Кажется, клуб Галицкого боится даже подумать о возможном чемпионстве.

    Что видим? Делят корону не те, кто на одной мощной волне, а те, кто меньше обделается друг перед другом. Возможное чемпионство «Локомотива» – не победа сильнейшего, а триумф того, кто удачно подстроился к слабостям соперников.

    2) «СКА-Хабаровск»

    Летом 2017 года с РФПЛ случился «СКА-Хабаровск». Клуб, который, кажется, вылетел из элиты, только поднявшись туда. Да, команда расширила географию чемпионата России, открыла стране Александра Довбню, привезла на Дальний Восток большой футбол. Переходные матчи закидывают в РФПЛ добротные клубы (пример «Уфы»), но не всегда. «СКА-Хабаровск» это подтверждает. Хабаровчане почти ФНЛ-овским составом без плотного бюджета проиграли 18 матчей из 27 и раздали легкие очки почти всем соперникам.

    Единственный шум «СКА-Хабаровска» – вечные поражения, шестиматчевая дисквалификация игрока, неожиданный приход участника ЧМ-2014 и тренерские перестановки. На поле хабаровчан почти не слышно. В Италии, например, есть «Беневенто». Тоже дебютант. Здесь и 2:6 и 2:5 от «Лацио» и «Ромы», и победа над «Миланом», и спасение благодаря голу вратаря с теми же миланцами, и бодания с «Ювентусом». «Беневенто» влетал, но рок-н-ролльно.

    Зимой Хабаровск хотел взбодриться и позвал Рината Билялетдинова. Непонятно, зачем тренер туда вообще полез. Наивно верить, что его приход спас бы команду от вылета. Билялетдинов ожидаемо проиграл почти все (три из четырех матчей) и ушел. Ребята, там бы не помог даже Жозе Моуринью.

    То, что клуб не вылетел еще раньше – заслуга соперников, которые так же уныло набирали очки.

    3) Отсутствие денег

    По ходу сезона СМИ хоронили «Амкар» и «Тосно». И там, и там образовались бюджетные кратеры.

    Пермяки влезали в мутные истории с переносом матча на поле соперника (от «Локомотива» упало 20 миллионов рублей), кричали, что не могут согласовать бюджет на следующий сезон с регионом и спонсорами, и едва ли не публично хоронили сами себя.

    Тосненцы из-за долгов, которые накопились к февралю с октября, сначала не вышли на товарищеский матч, а потом устроили забастовку и пропустили тренировку. В апреле сообщалось, что в клубе вообще закончились деньги, а команда каким-то образом запрыгнула в финал Кубка России и может порадовать болельщиков Лигой Европы.

    Пока все живы, но реклама для российского футбола традиционная: где-то в России у кого-то все плохо. Синдром ФНЛ плавно перешел на РФПЛ.

    4) «Рубин»

    «Рубин» – клуб с возможностями. Летом 2016 года казанцы потратили 40 миллионов евро на усиление, а еще осенью здесь играл самый высокооплачиваемый футболист РФПЛ – Янн М’Вила (зарплата в шесть миллионов евро в год). Безумные деньги не дают никакого выхлопа. «Рубин» сер и неинтересен. Не спасает даже лучший тренер России.

    Летом 2017 года Курбан Бердыев вернулся в «Рубин» и пробил болельщиков на ностальгию по прошлым победам. Результатов сразу не получилось. Их просто не из чего было делать. Бердыев перетащил из «Ростова» нескольких игроков; пожаловался, что в Казани футболисты «не голодные и не пашут», как в Ростове-на-Дону (читай – зажрались), и слепил команду из того, что осталось. Попутно тренер выпихнул из состава дорогущих Лестьенна, М’Вила и Сонга, из-за которых у клуба начались финансовые проблемы. Зарплат этих троих хватило бы на бюджет «Амкара».

    Массовая перестройка продолжается, а результатов так и нет. Лучший показатель происходящего – посещаемость. В Казани очень слабо ходят на футбол: в среднем на домашних играх собирается 8,5 тысяч человек (при вместимости «Казань Арены» в 45 тысяч). Это на тысячу меньше, чем в прошлом сезоне.

    Теперь это не тот «Рубин», что брал чемпионство. Из Казани веет скукой и проблемами. И это одна из главных футбольных точек в России.

    5) Судьи чудят

    Российский чемпионат не может жить без судейских ошибок, но в этом сезоне количество косяков арбитров вышло за разумные пределы. Судьи не засчитывали чистые голы (матч «Амкар» – «Зенит»); не удаляли вратаря за игру рукой за пределами штрафной площади (матч «Зенит» – «Ахмат»); не видели ухода мяча в аут (матч ЦСКА – «Ахмат»); не удаляли игроков с поля за две желтые карточки (матч «Зенит» – «Амкар»); давали предупреждения за симуляции, которых не было («Краснодар» – «Арсенал»). Все решения сказались на результатах и стали бомбами для СМИ.

    И над всем этим стоит Андрей Будогосский. Стоял, потеряв контроль над происходящим. 17 апреля функционер покинул должность главы департамента судейства и инспектирования РФС. Многие выдохнули.

    Уткин предполагал, что Будогосский сошел с ума. Гинер предлагал чиновнику уйти по собственному желанию. Валерий Карпин – вообще сжечь, как Джордано Бруно. Убила Будогосского член судейского комитета Наталья Авдонченко в интервью «Чемпионату»: «Его методы устарели. У него только одно на уме: протаскивать везде своих учеников».

    Будогосский извинялся за недоработки арбитров; говорил о «судейском майдане»; не понимал, почему журналисты постоянно обсуждают судейство; скандалил в интервью со всеми подряд. Глобальных положительных сдвигов при нем не произошло, счетчик судейских ошибок выдал бешеный показатель, а на ЧМ-2018 от России будет работать только Сергей Карасев.

    Почему «Спартак» проиграл чемпионство

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 2.4 Голосов: 38
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +14

      Vader22 30 апреля 2018, 20:00

      Старый добрый КГ/АМ

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 30 апреля 2018, 01:20

      на чемпионат наоборот этим охрененен !!! Автор песимиздист какой то, тут борьба до последнего тура на всех фронтах, а не какай то скукота где за пять туров уже все ясно и понятно и интригу только с пальца высасывать.

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 29 апреля 2018, 16:33

      Опять на бомбардире бомбит от Зенита ))) Как они уссываются от радости, когда в Зените что-то не так.))) Завидуйте молча. Зенит всё равно самый популярный клуб страны, а первое место мы себе вернём.

      -1
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      Рейтинг: +387

      Vizual > Mariner 29 апреля 2018, 19:29

      В каком месте он популярный?Чем больше денег и нет результата тем менее популярен,а Вове надоест Зеня и на выход

      1
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      ...
      Рейтинг: +387

      Vizual > altair2004 30 апреля 2018, 13:31

      Это ты Панову скажи :))

      3
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 29 апреля 2018, 16:07

      этого чего фан цска написал ???

      1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 29 апреля 2018, 12:51

      С автором можно в чем то согласиться, а в чем то и не согласиться. То-что зачастую прослеживается в действиях судей предвзятость в матчах особенно столичных клубов и питерского Зенита, - так это всегда было. Мне в этом сезоне особенно не понравилась развивающаяся тенденция на массовый выкуп отечественных игроков питерским зенитом. Как только кто-то где-то засветился, - сразу же в Зенит. Только видим что эти игроки и в Зените особо не заиграли и переферийные клубы ослабили. Нынешний футбол это зеркальное отражение положения дел в стране - отсутствие денег и коррупция. В таком поле урожая не ждите.

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 29 апреля 2018, 12:21

      Если честно, то хрень какая-та.

      0
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 29 апреля 2018, 12:10

      Спартак проиграл чемпионство, и этот чемпионат сразу стал плохой для автора. А вот адекватные болельщики, как-то например болельщики Зенита, несмотря на то, что их любимая команда в этом сезоне переживает глубокий кризис, способны признать, что именно этот чемпионат наиболее интересен из всех последних. Конечно после ухода в последние годы нескольких звездных легионеров Зенит и ЦСКА стали слабее, зато появились Миранчуки и Головин, а в Спартаке и Локо расцвели легионеры, которых уже многие списали, и Промес из подающих надежды стал звездой. А разве появление или второе дыхание Семна менее важны для чемпионата, чем игроки? Короче, позитива хватает. Кстати, однофамилец автора очень здорово играет в Уфе.

      0
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 29 апреля 2018, 11:42

      Автор.................полный пэ! Слабое умственное развитие видно по названию статьи и отдельных заголовков, да и по содержанию этой самой статьи.

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 29 апреля 2018, 11:26

      Хорошая статья! честная! 10 из 10

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 28 апреля 2018, 16:26

      А чем предыдущий чемпионат отличается от нынешнего? Разве что чемпион другой. И от этого автору стало скучно.

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