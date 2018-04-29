Почему «Спартак» проиграл чемпионство

Важная причина провала.

Сначала – мудрая цитата «Ваша проблема – в голове. Вы закомплексованные. Боитесь ошибиться. Не бойтесь. Это всего лишь игра», – Гус Хиддинк – игрокам сборной России перед Евро-2008.

Теперь без лишних слов – просто пять веселых гифок из первой части чемпионского сезона.

2-й тур, «Спартак» – «Крылья Советов» – 1:0, 90-я минута

6-й тур, «Спартак» – «Локомотив» – 1:0, 93-я минута

10-й тур, «Спартак» – «Ростов» – 1:0, 84-я минута

13-й тур, «Томь» – «Спартак» – 0:1, 94-я минута

17-й тур, «Спартак» – «Рубин» – 2:1, 94-я минута

Еще раз, это только первая часть сезона, который стал чемпионским.

А теперь много слов.

Практически в каждом матче, где «Спартак» вел с минимальным счетом, под конец творился хаос: игроки вдруг начинали панически бояться пропустить, прижимались к воротам и устраивали геноцид нервам спартаковских болельщиков. Все это было в какой-то степени объяснимо – команда впервые за долгое время стала лидировать уверенно, у нее стало получаться удерживаться на вершине. Она не хотела ничего терять, и какое-то время уж конечно выглядела нервно.

Но вот, чемпионство завоевано, выигран Суперкубок, шеи обвешаны сразу двумя медалями, а все осталось на том же уровне. С той лишь разницей, что моменты последних минут у соперников стали превращаться в голы. Совершенно глупо мерить ситуации «фартовыми» категориями, хотя да, в телевизоре нам упорно не раз говорили, что в прошлом сезоне «Спартаку» везло («чемпионский фарт» и прочие дурацкие определения), в нынешнем – перестало. Игроки стали повторять это в интервью. Просто так легче – списать лишь на фарт или его отсутствие.

Болезнь, если ее не лечить, сама собой не уйдет – станет только хуже. Панику последних минут болезнью не считали совершенно зря. Логично, что стало хуже. Итак, новый сезон:

1-й тур: гол Ташаева на 90-й минуте при 2:1 – минус два очка с «Динамо»

6-й тур: голы Щенникова и Витиньо (83 и 84) при 1:0 – минус три очка в дерби

7-й тур: голы Коломейцева и Фернандеша (83, 90) при 2:2 – минус еще очко с «Локомотивом»

10-й тур: голы Маркова и Заболотного (86, 90) при 2:0 – минус два очка с «Тосно»

11-й тур: голы Самарджича и Кацаева (74, 78) при 1:0 – минус два очка с «Анжи» (Мельгарехо сравнял в конце)

15-й тур: гол Вилюша (87) при 2:1 – минус два очка в игре с «Ростовом»

Лига чемпионов: оба матча с «Марибором», пропущенные голы на 85-й и 90-й минутах, минус четыре очка, минус престиж и минус солидный куш от УЕФА.

Зато можно приписать плюс шесть очков из-за победных голов в концовках «Арсеналу», «СКА-Хабаровску» и «Рубину» – произошло это уже во втором круге. Казалось, ужас миновал, но от тех же хабаровчан «Спартак» едва не получил в конце уже при счете 1:0, пропустил при 2:0 с «Тосно» дома. Кубковый же матч с тосненцами вернул спартаковцев в прошлые лето-осень: прижались и получили гол в концовке. Вылечиться команда так и не смогла. На нее по-прежнему страшно смотреть в последние минут десять, если она ведет с разницей в мяч-два.

Что тогда удивляться, если в нынешнем сезоне «Спартак» лихорадит так, как, пожалуй, еще никогда не было в российский период.

Из плюсов:

Выиграли Суперкубок

Поколотили 5:1 «Севилью»

С общим счетом 10:2 прошли тройник «Краснодар»-«Зенит»-ЦСКА

Забили больше всех в РФПЛ (так, видимо, останется и до конца чемпионата)

Выдали 22-матчевую беспроигрышную серию в России (чемпионат плюс Кубок)

Из минусов:

Потрясения последних минут

0:7 в Ливерпуле

Отвратительный матч с «Атлетиком»

Неудачи во всех принципиальных матчах первого круга

Ужасный вылет из Кубка, когда оставалось сделать всего пару шагов

Психологически нестабильная команда – как с бак с бензином, только поднеси спичку, и машина полыхнет, тут ни о каком движении речи не пойдет, машины просто не станет. Отличительной чертой чемпионского «Спартака» было отсутствие скандалов и согласованная работа руководства с тренером, полыхать было нечему. Но как только стали чемпионами, тренер убрал медаль в карман, другие же это делать не спешили. Команда совершенно не усилилась к Лиге чемпионов, недомолвки по трансферам просочились в прессу, пикировки между тренером и вице-президентом устраивались прямо на пресс-конференциях, футболисты глохли перед подписаниями новых контрактов и оживали сразу после.

Ни о каком ментальном росте в таких условиях не могло быть и речи. А ведь это едва ли не главное, что нужно было улучшить «Спартаку».

Валерий Лобановский говорил известную фразу о коллективной безответственности – это как раз то, что в «Спартаке» происходило на протяжении всего сезона. Где-то команду убивали отдельные индивидуальные ошибки, где-то Массимо Каррера явно переоценивал свои умения (но при этом не боялся и не боится признавать свою вину), где-то руководители были сильно неправы (от них признания вины едва ли кто-либо дождется). Виноваты все. Но если от команды этого могли ждать, как и от все еще не слишком опытного тренера, который после дикого триумфа имел право ошибаться, то руководство клуба привычно село в лужу.

Без четкой стратегии на будущее, без европейского подхода, без правильного развития молодежи, без поддержки главного босса второй сезон должен был выйти именно таким, каким он вышел – слегка истеричным, сильно нестабильным, со своими безумными и фантастическими победами, а также нелепыми и катастрофическими поражениями. «Спартак» при Федуне без скандалов в сезоне – уже не «Спартак». Практически каждый год какое-то потрясение:

2006: «Дело Аленичева», увольнение Старкова

2007: увольнение Федотова

2008: Титов и Калиниченко в дубле, увольнение Черчесова

2009: увольнение Лаудрупа

2011: бесконечные разговоры о судейских заговорах

2012: увольнение Эмери

2014: увольнение Карпина

2015: скандал с Дзюбой, увольнение Якина

2016: увольнение Аленичева

2017: Каррера и Измайлов пикируются в прессе

Вероятно, приписан будет сюда и 2018-й.

В условиях отсутствия четкой стратегии неизбежны скандалы, которые случаются при попытке поднять клуб на новый уровень. Сейчас кажется, что лишь один Каррера этого и хотел, расширив штаб: плюс аналитик, плюс «физрук», плюс тренер для молодежи, плюс нутриционист. У нас такое восприняли привычно: какого черта, все же работало, зачем пытаться улучшать и дальше? Мы – чемпионы, а 104-е место в рейтинге УЕФА рядом с «Астрой» и одесским «Черноморцем» – ну, времена такие, все научились играть в футбол.

При первых неудачах на новичков все свалили с радостью – новый аналитик мешает Пилипчуку, «физрук» перекачал игроков, молодежь не развивается, а нутриционист зачем нам сдался, ведь тарасовский борщ превыше всего. Ни о каком ментальном росте речи не шло и идти не могло. Правильной психологии у команды выработано не было, все только ухудшилось – чуть что идет не так, сразу надо психовать или того хуже – прятаться в защиту (чего при нынешних защитниках «Спартаку» категорически делать нельзя).

Каррера, за что ему минус, эту проблему не решил с прошлого сезона. Возможно, он и не знает, как ее решать. Факт в том, что общий эмоциональный фон в клубе «нерешению» вполне способствует. Ты хороший мужик, Массимо, но извини, каждый за себя. Команда в итоге невыносимо глупо проиграла борьбу за Кубок и не сумела вернуться в чемпионскую гонку, где шансами раскидывается «Локо». Психология – самая явная причина чемпионства «Локомотива», она же – главная проблема «Спартака».

Олег Романцев после своего первого чемпионского сезона занял пятое место в следующем. Каррера ниже пятого не рухнет, но в тройку может не попасть. Вся разница в том, что главным в клубе при Романцеве был человек, который не только безумно любил «Спартак», но и прекрасно знал, как выходить из кризиса и придать уверенности, найти верные слова и сделать нужные шаги.

У Карреры такого человека нет. И это трагедия для клуба уже который год.