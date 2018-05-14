Семак – лидер голосования на пост тренера «Зенита». Сарри идет на втором месте

Вчера пресс-служба «Зенита» опубликовала во «ВКонтакте» опрос с просьбой выбрать лучшего кандидата на должность нового тренера клуба.

За 16 часов в голосовании приняло участие свыше 55-ти тысяч пользователей.

63,1% из них выбрали главного тренера «Уфы» Сергея Семака.

20,4% голосов получил Маурицио Сарри, возглавляющий «Наполи». Тренер «Шахтера» Паулу Фонсека – на третьей позиции.

Онлайн-результат опроса доступен в официальном паблике петербургского клуба во «ВКонтакте».

Напомним, вчера сине-бело-голубые расторгли контракт с Роберто Манчини.