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    Семак – лидер голосования на пост тренера «Зенита». Сарри идет на втором месте

    Вчера пресс-служба «Зенита» опубликовала во «ВКонтакте» опрос с просьбой выбрать лучшего кандидата на должность нового тренера клуба.

    За 16 часов в голосовании приняло участие свыше 55-ти тысяч пользователей.

    63,1% из них выбрали главного тренера «Уфы» Сергея Семака.

    20,4% голосов получил Маурицио Сарри, возглавляющий «Наполи». Тренер «Шахтера» Паулу Фонсека – на третьей позиции.

    Онлайн-результат опроса доступен в официальном паблике петербургского клуба во «ВКонтакте».

    Напомним, вчера сине-бело-голубые расторгли контракт с Роберто Манчини.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.05.2018 12:35
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 11:32

      Ничего удивительного Семак в Питере популярен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 14 мая 2018, 21:26

      ...Семака помощником к Сарри–было бы идеально !..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 > 1bear 14 мая 2018, 22:16

      Может наоборот?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 мая 2018, 20:17

      Хохляцких Фонсекиных не пущать! Были уже, будя!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 14 мая 2018, 16:12

      Оставьте Серегу в покое! Вы и так уж многих угробили, кладбище талантов, ёпрст...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 14 мая 2018, 15:50

      Сергей Семак в понедельник был замечен у офиса «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 14 мая 2018, 15:40

      Результат заранее не предскажешь, одного голосования недостаточно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 14 мая 2018, 15:32

      Если бы решало голосование только народа, а то опять подсунут свинью какую нибудь и смотри целый сезон на нее

      3
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    • ...
      Рейтинг: +74

      Виктор12 14 мая 2018, 14:48

      Главным будет итальянский специалист Маурицио Сарри, а его помощником россиянин Сергей Семак.
      Такая тренерская связка напрашивается.
      Семак не сможет СРАЗУ выдать результат, ему нужно время.
      Судьи уже не хотят забесплатно помогать Зениту, а за деньги? - Всегда пожалуйста Спартаку.
      Зенит остался без призов и места в Лиге чемпионов.
      Федун ПЕРЕБИЛ все денежные предложения Зенита.
      Лига Европы, как слабое утешение футбольных амбиций Зенита.
      Маурицио Сарри, в связке с Сергеем Семаком, смогут достойно выступить в Лиге Европы.
      Если в Зените ставили эксперименты с Луческу и с Манчини, то почему Сергею Семаку нельзя тренировать???
      Зениту надо приглашать Сергея Семака и дать ему возможность набираться опыта.

      -3
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 14 мая 2018, 14:41

      обгадить себе имя на раз

      1
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 14 мая 2018, 14:14

      Надеюсь демократия не победит, патриотический порыв не возобладает. Могу представить что будет после прихода Семака: уйдут аргентинцы , что не так страшно само по себе, но подпишут вместо них средних игроков, 5-7 место в РФПЛ, скорый вылет из Евролиги, отставка Семака или многолетняя судьба Урала или Уфы, то что нашим врагам и нужно...

      2
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Ловкий Бубен 14 мая 2018, 14:26

      Полная чушь..аргентинцы сами игроки средние ..с Халком не сравнить ..Игроков набрали на 3 состава ..в арендах очень не плохие игроки ..их можно использовать ..Семак тренер надолго ..ему болельщики простят многое ..он свой ..Единственное что меня беспокоит ..сможет ли он заставить звёздных футболистов беспрекословно себя слушать ..

      4
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен > Путник 13 14 мая 2018, 17:09

      Да нет не согласен, вспомните Алейничева в Спартаке, с Семаком в Зените будет тоже самое, если вы этого не понимаете, то не знаю как обьяснить, а про аргентинцев я и не говорил, что они одного уровня с Халком, вот именно Халка я и имел ввиду, игроки его уровня к Семаку не пойдут, да и Семак свою карьеру угробит, отставка из Зенита его карьере сильно повредит, с Уфой у него наоборот есть шанс

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