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  • Семак – лидер голосования на пост тренера «Зенита». Сарри идет на втором месте

Семак – лидер голосования на пост тренера «Зенита». Сарри идет на втором месте

14 мая 2018, 12:35
30

Вчера пресс-служба «Зенита» опубликовала во «ВКонтакте» опрос с просьбой выбрать лучшего кандидата на должность нового тренера клуба.

За 16 часов в голосовании приняло участие свыше 55-ти тысяч пользователей.

63,1% из них выбрали главного тренера «Уфы» Сергея Семака.

20,4% голосов получил Маурицио Сарри, возглавляющий «Наполи». Тренер «Шахтера» Паулу Фонсека – на третьей позиции.

Онлайн-результат опроса доступен в официальном паблике петербургского клуба во «ВКонтакте».

Напомним, вчера сине-бело-голубые расторгли контракт с Роберто Манчини.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Наполи Манчини Роберто Семак Сергей Сарри Маурицио
Комментарии (30)
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1526291404
раз народ //ЗА// значит нужно подписывать контракт но ноша очень для него очень будет тяжела требования с него очень высоки и фусик с него всю кровь высосет
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smersh45
1526291474
свой он и в Африке-свой
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Zenmaster
1526291808
Кто бы нас послушал !!!
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Добрый Бобер
1526291808
Кто б сомневался...
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GoldPlayFIFARus9
1526291928
Когда это сильнейших мира сего интересовало мнение челяди?
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OfaZavr
1526294634
ожидаемый выбор болельщиков, они давно требуют Семака, но руководство может сделать по своему, поглядим за развитием ситуации)
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raritet
1526294714
Предполагаю, что Богданычу есть смысл продолжить начатое в Уфе. Сама судьба дала ему еврошанс. И получается что если что-то не получиться с Уфой- нет проблем, идем дальше, а если с Зенитом- то просто заклюют. И второе , более важное, в Уфе построена какая-никакая команда, а в Питере ее попросту нет , есть получатели больших денег.
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Ловкий Бубен
1526296490
Надеюсь демократия не победит, патриотический порыв не возобладает. Могу представить что будет после прихода Семака: уйдут аргентинцы , что не так страшно само по себе, но подпишут вместо них средних игроков, 5-7 место в РФПЛ, скорый вылет из Евролиги, отставка Семака или многолетняя судьба Урала или Уфы, то что нашим врагам и нужно...
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Виктор12
1526298509
Главным будет итальянский специалист Маурицио Сарри, а его помощником россиянин Сергей Семак. Такая тренерская связка напрашивается. Семак не сможет СРАЗУ выдать результат, ему нужно время. Судьи уже не хотят забесплатно помогать Зениту, а за деньги? - Всегда пожалуйста Спартаку. Зенит остался без призов и места в Лиге чемпионов. Федун ПЕРЕБИЛ все денежные предложения Зенита. Лига Европы, как слабое утешение футбольных амбиций Зенита. Маурицио Сарри, в связке с Сергеем Семаком, смогут достойно выступить в Лиге Европы. Если в Зените ставили эксперименты с Луческу и с Манчини, то почему Сергею Семаку нельзя тренировать??? Зениту надо приглашать Сергея Семака и дать ему возможность набираться опыта.
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Старина Хэнк
1526303521
Оставьте Серегу в покое! Вы и так уж многих угробили, кладбище талантов, ёпрст...
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