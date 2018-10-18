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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игрок «Анжи» Гиголаев: «Надеюсь, Хабиб поможет нам победить ЦСКА»

    Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев поделился ожиданиями от матча 11 тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 19 октября.

    «Готовились мы в обычном режиме. Думаю, что перед встречей тренеры укажут нам на какие-то плюсы и минусы соперника.

    Моя форма стала лучше по сравнению с началом сезона. Прошлый чемпионат я пропустил из-за травмы, долго не играл, и это не могло пройти бесследно. В Махачкале оказали мне доверие, за что большое спасибо руководству и тренерскому штабу.

    Повлияет ли присутствие на матче Хабиба Нурмагомедова на настрой команды? На прошлой домашней игре после первого удара Забита Магомедшарипова мы выиграли у «Зенита». Надеюсь, приход Хабиба поможет нам обыграть ЦСКА. Мы ждeм и наших болельщиков. Они нам нужны!» – сказал футболист.

    Дагестанцы идут в таблице в зоне переходных матчей.

    Источник: ФК «Анжи»

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    18.10.2018 17:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 21:08

      Ну если придет Хабиб ,придет и народ.

      5
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 18 октября 2018, 20:55

      Быстрее вам получку дадут)

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 18 октября 2018, 19:30

      Зачем его туда опять в толпу кинется

      4
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      Рейтинг: +67523

      portero 18 октября 2018, 19:18

      Для устрашения народа, да уже закрылись бы или закрыли долги , мыльная опера. Умерла так умерла

      4
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 18 октября 2018, 18:27

      Если футболисты Анжи будут относится к своему виду спорта так-же как Хабиб своему....победа гарантировано на все 100%. Пусть победить та команда за который болеет Хабиб..!

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 > Чувак-007 18 октября 2018, 20:04

      пьяными на тачке гонять интереснее чем тренироваться

      1
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 18 октября 2018, 18:02

      Выскочит за ограждения и пойдет всех мутузить

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 18 октября 2018, 17:56

      Каким образом? Если только проведет удушающий Гончаренко в перерыве.

      3
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 18 октября 2018, 17:45

      Хабиб в нападении будет?

      1
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