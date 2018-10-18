Игрок «Анжи» Гиголаев: «Надеюсь, Хабиб поможет нам победить ЦСКА»

Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев поделился ожиданиями от матча 11 тура РПЛ против ЦСКА. Встреча состоится завтра, 19 октября.

«Готовились мы в обычном режиме. Думаю, что перед встречей тренеры укажут нам на какие-то плюсы и минусы соперника.

Моя форма стала лучше по сравнению с началом сезона. Прошлый чемпионат я пропустил из-за травмы, долго не играл, и это не могло пройти бесследно. В Махачкале оказали мне доверие, за что большое спасибо руководству и тренерскому штабу.

Повлияет ли присутствие на матче Хабиба Нурмагомедова на настрой команды? На прошлой домашней игре после первого удара Забита Магомедшарипова мы выиграли у «Зенита». Надеюсь, приход Хабиба поможет нам обыграть ЦСКА. Мы ждeм и наших болельщиков. Они нам нужны!» – сказал футболист.

Дагестанцы идут в таблице в зоне переходных матчей.