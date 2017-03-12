Гол Гиголаева принес «Амкару» победу над «Зенитом» и вывел пермский клуб на пятое место

Да дело не в судьях...Зенит вообще плох после рестарта. Луческу не доработал в межсезонье. Надеюсь его летом снимут.
В матче 19-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле оказался сильнее «Зенита» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол встречи на свой счет записал Роланд Гиголаев.
После данного успеха «Амкар» набрал 30 очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы чемпионата России. «Зенит» остался на второй строчке.
Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.
ГЛ! @fc_amkar #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АмкарЗенит 1:0 33' Роланд Гиголаев pic.twitter.com/9ucwHEc4uG— РФПЛ (@rfpl) 12 марта 2017 г.