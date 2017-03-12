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    Гол Гиголаева принес «Амкару» победу над «Зенитом» и вывел пермский клуб на пятое место

    В матче 19-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле оказался сильнее «Зенита» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол встречи на свой счет записал Роланд Гиголаев.

    После данного успеха «Амкар» набрал 30 очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы чемпионата России. «Зенит» остался на второй строчке.

    Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.

    Источник: Twitter

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    12.03.2017 13:34
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 12 марта 2017, 16:53

      Да дело не в судьях...Зенит вообще плох после рестарта. Луческу не доработал в межсезонье. Надеюсь его летом снимут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 12 марта 2017, 16:39

      Вне игры не было

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 12 марта 2017, 15:13

      Арбитр принес «Амкару» победу над «Зенитом» и вывел пермский клуб на пятое место.

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 марта 2017, 15:06

      Вообще никакого "вне игры" не вижу. в оффсайде другой игрок находился, не касавшийся мяча

      0
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    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 12 марта 2017, 15:02

      ДАЁШЬ ПИЗИТ БЕЗЕВРО КУБКОВ

      0
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 12 марта 2017, 14:39

      Мне вот интересно почему судья сам гол не забил? Ну а голевой пас сделал бы конечно боковой.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1289

      каа > BrezAndr 12 марта 2017, 14:51

      Ошибка была не на последней, а на 7 минуте....У Зенита было с учетом добавленного времени 88 минут ...доказать судье, доказать болельщикам, доказать Амкару, доказать всем...а Плакаться на судью не солидно...

      5
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 12 марта 2017, 14:32

      Гаджиев в этом сезоне работает замечательно. И я не про сегодняшний матч, а вообще.

      4
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 12 марта 2017, 14:26

      Второй раз в жизни вижу, что Зенит засудили. Но по факту, Зенит играл очень плохо. Амкар хорошо обороняется, но бюджет команд, наверное, в раз 500 отличается. Питерцы за такие бабки должны были 0:5 выигрывать)

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 12 марта 2017, 14:21

      конечно радует потеря очков у конкурента.... но грусть и печалька от такого футбола ... если и Зенит не может забить гол Амкару когда очень нужно ...(((
      А Амкар молодцы... фактически не дали ни одного момента голевого создать...это радует, но такая игра - грусть и печалька ,когда речь идет о клубе в "еврозоне"...

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа > Кронштадт65 12 марта 2017, 14:45

      Я вообще то последним предложением имел в виду Амкар, который на 5 месте..

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Кронштадт65 12 марта 2017, 17:22

      ZENIT-59>Кронштадт65Мне думается, что после ОШИБКИ Нету в матче с Андерлехтом из-за которой выбыли из турнира уефа, в команде что-то надломилось:возможно не хотели, чтобы 13 номер не играл в следущих матчах?!-но Луческу снова ставит его в защиту, И у него очередной ляп-Нету лишает Зенит гола.Да ещё арбитр "подсобил". Иностранцы,пришедшие зимой, были настроены на игру в еврокубках,но этого нет-вот и случился психологический провал.
      А по сути играл Зенит просто ужасно,даже несмотря на отвратительное судейство и погодные условия нехорошее состояние поля

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      Рейтинг: +75

      dedruz 12 марта 2017, 14:21

      цыгана сливают миллионеры

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