Гиголаев: «Адиев – единственный, благодаря кому мы выходим на поле. Доверия к президенту «Анжи» никакого»

Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев дал интервью после поражения от «Краснодара» (0:5) в 21-м туре чемпионата России.

– Как команда перенесла поражение от «Краснодара»?

– Я лично после игры всю ночь не спал. Настроение в раздевалке – подавленное, на моей памяти такого еще не было. Ни для кого же не секрет, что творится в клубе.

А тут еще проигрываешь с таким счетом… Никто друг с другом в воскресенье не разговаривал. Сказать нечего. Каждый сидел, опустив голову, и думал, что будет дальше. И будет ли.



– Как отнеслись к желанию Адиева подать в отставку?

– Если честно, это единственный человек, благодаря которому мы по-прежнему выходим на поле. Поэтому я рад, что отставку не приняли. Ситуация и без того плачевная.

Без Адиева все окончательно развалилось бы. Тренер хоть как-то находил слова, мотивировал нас, ради него мы тренировались, играли.

– Существует вероятность, что «Анжи» откажется играть в следующем туре?

– Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мы соберемся третьего числа, поговорим с ребятами и решим, как дальше быть.

– Команда, наверное, уже ненавидит Османа Кадиева – президента «Анжи», который обещал утрясти ситуацию с Адиевым?

– Лично у меня доверия к нему никакого нет. За других говорить не буду.