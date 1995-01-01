Гиголаев: «Адиев – единственный, благодаря кому мы выходим на поле. Доверия к президенту «Анжи» никакого»

До конца сезона осталось полтора месяца а все ресурсы Анжи уже исчерпаны.
Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев дал интервью после поражения от «Краснодара» (0:5) в 21-м туре чемпионата России.
– Как команда перенесла поражение от «Краснодара»?
– Я лично после игры всю ночь не спал. Настроение в раздевалке – подавленное, на моей памяти такого еще не было. Ни для кого же не секрет, что творится в клубе.
А тут еще проигрываешь с таким счетом… Никто друг с другом в воскресенье не разговаривал. Сказать нечего. Каждый сидел, опустив голову, и думал, что будет дальше. И будет ли.
– Как отнеслись к желанию Адиева подать в отставку?
– Если честно, это единственный человек, благодаря которому мы по-прежнему выходим на поле. Поэтому я рад, что отставку не приняли. Ситуация и без того плачевная.
Без Адиева все окончательно развалилось бы. Тренер хоть как-то находил слова, мотивировал нас, ради него мы тренировались, играли.
– Существует вероятность, что «Анжи» откажется играть в следующем туре?
– Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мы соберемся третьего числа, поговорим с ребятами и решим, как дальше быть.
– Команда, наверное, уже ненавидит Османа Кадиева – президента «Анжи», который обещал утрясти ситуацию с Адиевым?
– Лично у меня доверия к нему никакого нет. За других говорить не буду.
- Кадиев в интервью телеканалу 360 сказал, что у него нет претензий к Адиеву по поражению.
- «Адиев остается работать в «Анжи». Мы с ним поговорили, и он до конца сезона будет тренировать клуб», – прокомментировал президент информацию о возможной отставке главного тренера.
- Махачкалинцы занимают 14-е место в турнирной таблице, находясь в 1 очке от зоны вылета. 13 поражений «Анжи» и «Енисея» в 21 туре – худший показатель сезона на данный момент.