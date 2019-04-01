Адиев не покинет пост главного тренера «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что Магомед Адиев продолжит тренировать команду, несмотря на заявление об уходе с занимаемого поста.

«Адиев остается работать в «Анжи». Мы с ним поговорили, и он до конца сезона будет тренировать клуб. Он человек очень совестливый и в такой ситуации правильно поступил, но я не принял отставку.

Я как президент клуба также поступил в этом решении правильно. Он не сбежит с тонущего корабля, Адиев был на эмоциях после разгромного поражения от «Краснодара». Он останется у руля команды, пока ему не поступит предложение от «Ювентуса».

Когда команда проигрывает 0:5, то любой тренер в такой ситуации, как и любой уважающий себя человек, подает заявление. В такой ситуации, когда у команды такие проблемы, виноват не он, а президент клуба, финансовое положение, невнимание правительства Дагестана и другие неурядицы. Эти моменты очень критические, но надо проходить эти ситуации вместе.

Магомед Адиев будет большим тренером, я в него верю. Нашим оппонентам я не хочу давать повод смеяться и радоваться, пусть не надеются. Пока я жив, я буду с клубом, буду поднимать его. За большими тучами бывает яркое солнце», – сказал Кадиев.