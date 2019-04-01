Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Адиев не покинет пост главного тренера «Анжи»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что Магомед Адиев продолжит тренировать команду, несмотря на заявление об уходе с занимаемого поста.

    «Адиев остается работать в «Анжи». Мы с ним поговорили, и он до конца сезона будет тренировать клуб. Он человек очень совестливый и в такой ситуации правильно поступил, но я не принял отставку.

    Я как президент клуба также поступил в этом решении правильно. Он не сбежит с тонущего корабля, Адиев был на эмоциях после разгромного поражения от «Краснодара». Он останется у руля команды, пока ему не поступит предложение от «Ювентуса».

    Когда команда проигрывает 0:5, то любой тренер в такой ситуации, как и любой уважающий себя человек, подает заявление. В такой ситуации, когда у команды такие проблемы, виноват не он, а президент клуба, финансовое положение, невнимание правительства Дагестана и другие неурядицы. Эти моменты очень критические, но надо проходить эти ситуации вместе.

    Магомед Адиев будет большим тренером, я в него верю. Нашим оппонентам я не хочу давать повод смеяться и радоваться, пусть не надеются. Пока я жив, я буду с клубом, буду поднимать его. За большими тучами бывает яркое солнце», – сказал Кадиев.

    • 41-летний Адиев возглавляет «Анжи» с июня 2018 года.
    • По итогам 21 тура махачкалинская команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 18 очков.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru