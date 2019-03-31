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    Адиев подал в отставку после разгрома 0:5 от «Краснодара»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев дал интервью после поражения 0:5 в матче с «Краснодаром» (21-й тур РПЛ).

    «После таких матчей комментарии излишни. «Краснодар» выиграл абсолютно заслуженно, мой план на игру не сработал. После таких игр тренер должен подать в отставку, что я сегодня и сделаю.

    Что касается дороги в Краснодар, мне абсолютно неважно, как добираться на матч. Моe сердце принадлежит футбольному полю и этой игре, я хочу заниматься только этим. Я считаю, что я был несостоятелен, как тренер, поэтому принял решение уйти в отставку», – сказал специалист.

    • Адиев возглавил махачкалинцев в июне-2018.
    • Клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    31.03.2019 22:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: +331

      FENIX-SL 1 час назад

      просто анжи не место в футболе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Евгеша777 1 час назад

      Тренер здесь не причём. Краснодар сегодня был МАШИНА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +343

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Они могут только у Зенита забирать очки, а остальным позорно проигрывают)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13777

      VVM1964 1 час назад

      Какая боль , какая боль " Краснодар - Анжи 5:0 "

      0
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      Рейтинг: +227

      Ковастер 1 час назад

      Это конечно честно и по мужски, но не уверен . что после таких поражений нужно опускать руки и сдаваться. Я бы на месте руководства, рапорт бы не принял.

      1
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      Рейтинг: +177

      CSKA57 > Ковастер 1 час назад

      Руководство уже сказало, что не примет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1500

      vitvik 1 час назад

      Мужественно. У него состав,заведомо слабее. Можно было только проиграть достойней.

      0
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      Рейтинг: +519

      Cubinec1989 1 час назад

      Сильное заявление

      0
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      Рейтинг: +120

      Шелкопёр 2 часа назад

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