Адиев подал в отставку после разгрома 0:5 от «Краснодара»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев дал интервью после поражения 0:5 в матче с «Краснодаром» (21-й тур РПЛ).

«После таких матчей комментарии излишни. «Краснодар» выиграл абсолютно заслуженно, мой план на игру не сработал. После таких игр тренер должен подать в отставку, что я сегодня и сделаю.

Что касается дороги в Краснодар, мне абсолютно неважно, как добираться на матч. Моe сердце принадлежит футбольному полю и этой игре, я хочу заниматься только этим. Я считаю, что я был несостоятелен, как тренер, поэтому принял решение уйти в отставку», – сказал специалист.