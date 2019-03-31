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    Президент «Анжи» – о желании Адиева уйти в отставку: «Поговорю с ним. Претензий нет»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал интервью Магомеда Адиева.

    Главный тренер сказал, что после поражения от «Краснодара» (0:5, 21 тур РПЛ) он должен подать в отставку.

    «Поговорю с ним. Может, сыграли эмоции, претензий к нему нет. Возможно, сегодня на поле было какое-то безволие, ребята не выполнили установку на игру. Надо понимать, что нам противостоял «Краснодар» — крепкая команда», — цитирует Кадиева телеканал «360».

    • Адиев начал работу в июне 2018 года.
    • Махчкалинцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Телеканал 360

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    31.03.2019 22:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63

      lifter025 12 минут назад

      Краснодар с победой!

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