Президент «Анжи» – о желании Адиева уйти в отставку: «Поговорю с ним. Претензий нет»

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал интервью Магомеда Адиева.

Главный тренер сказал, что после поражения от «Краснодара» (0:5, 21 тур РПЛ) он должен подать в отставку.

«Поговорю с ним. Может, сыграли эмоции, претензий к нему нет. Возможно, сегодня на поле было какое-то безволие, ребята не выполнили установку на игру. Надо понимать, что нам противостоял «Краснодар» — крепкая команда», — цитирует Кадиева телеканал «360».