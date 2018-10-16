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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игроки «Анжи» еще не решили, выйдут ли на матч с ЦСКА

    Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев прокомментировал ситуацию с возможным бойкотом матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

    Сообщалось, что футболисты могут отказаться от участия в матче из-за задержки руководства по зарплате.

    «Пока никакой общей позиции по матчу с ЦСКА нет, окончательного решения не приняли. Чуть позже все решим.

    Лично мне не платят уже четвертый месяц. Кому-то что-то понемножку выделяют, чем-то помогают в житейском плане. Но вы же понимаете, что не в таком объеме, как это должно быть в команде премьер-лиги.

    Не рассматриваем ли другие варианты трудоустройства? Скажу за себя – у меня действующий контракт с «Ахматом», тут я в аренде. И назад пока не просился!» – сказал Гиголаев.

    Встреча состоится в пятницу, 19-го октября, в Махачкале.

    Источник: Sport24

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    16.10.2018 21:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 октября 2018, 09:20

      По-говорят и все. Выйдут и будут играть, а получится так, как с Балтикой, пообещали
      и ничего не выплатили. Нужно стоять на своем, чтобы рассчитались сейчас, а потом
      откуда будут деньги.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 17 октября 2018, 06:06

      А нормально играть не пробовали? С ЦСКА как раз лучше и не выходить - может случиться 0:4, а так всего лишь технарь.

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      Рейтинг: +715

      Mario84 16 октября 2018, 22:05

      Люди идут на футбол, пора клубам показывать зрелище и зарабатывать на этом!

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