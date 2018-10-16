Игроки «Анжи» еще не решили, выйдут ли на матч с ЦСКА

Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев прокомментировал ситуацию с возможным бойкотом матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

Сообщалось, что футболисты могут отказаться от участия в матче из-за задержки руководства по зарплате.

«Пока никакой общей позиции по матчу с ЦСКА нет, окончательного решения не приняли. Чуть позже все решим.

Лично мне не платят уже четвертый месяц. Кому-то что-то понемножку выделяют, чем-то помогают в житейском плане. Но вы же понимаете, что не в таком объеме, как это должно быть в команде премьер-лиги.

Не рассматриваем ли другие варианты трудоустройства? Скажу за себя – у меня действующий контракт с «Ахматом», тут я в аренде. И назад пока не просился!» – сказал Гиголаев.

Встреча состоится в пятницу, 19-го октября, в Махачкале.