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    • Гиголаев: «Я не спорю, что мяч попал мне в руку. Пенальти можно было ставить, но вот вторая желтая – перебор»

    Гиголаев: «Я не спорю, что мяч попал мне в руку. Пенальти можно было ставить, но вот вторая желтая – перебор»

    Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 17-го тура РПЛ.

    Судья удалил футболиста махачкалинцев во втором тайме, показав ему вторую желтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади.

    – Счет не совсем по игре. В первом тайме «Анжи» действовал неплохо, но немного не дотерпели до перерыва. Ну а после второго пенальти и моего удаления отыгрываться было очень тяжело. «Спартак» перестроился, стал действовать на контратаках. И в концовке забил третий раз.

    – Не считаете, что судьи в матчах «Спартака» и «Анжи» излишне суровы в отношении вашей команды? За два матча – два пенальти и три удаления.

    – В первом круге судейство было не совсем объективным. И по субботнему матчу вопросы остаются. Я не спорю, что мяч попал мне в руку. Но умысла в моих действиях не было. Я же ничего не видел, мяч вылетел из гущи игроков. Наверное, пенальти все равно можно было ставить. Но вот вторая желтая – это перебор. Я ее не заслужил.

    Источник: «Советский Спорт»

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    10.12.2018 14:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 18:25

      Просто оказался не в том месте. Желтую конечно можно отменить.

      3
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 10 декабря 2018, 17:19

      Парадокс в том,что вторую желтую должен был получить за два подряд подката...за любой из них...Получил бы желтую там ,ушел бы раньше,не было бы второго пенальти...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 10 декабря 2018, 15:11

      За одно нарушение дважды не наказывают.Уголовный Кодекс.

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал > Олег Колесов 10 декабря 2018, 16:39

      В футболе пока иные правила. Тем более пенальти - тот же штрафной удар

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 10 декабря 2018, 14:36

      Ты рукой ворота перекрыл,
      Забыл?

      0
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      Рейтинг: +887

      sined1951 10 декабря 2018, 14:28

      Если честно, то вы заслужили 2 красные карточки. Надо не на судью пенять, а учиться грамотному отбору мяча. Если вы бы это умели, то, вполне возможно, играли бы за Спартак.

      3
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