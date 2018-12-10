Гиголаев: «Я не спорю, что мяч попал мне в руку. Пенальти можно было ставить, но вот вторая желтая – перебор»

Полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 17-го тура РПЛ.

Судья удалил футболиста махачкалинцев во втором тайме, показав ему вторую желтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади.

– Счет не совсем по игре. В первом тайме «Анжи» действовал неплохо, но немного не дотерпели до перерыва. Ну а после второго пенальти и моего удаления отыгрываться было очень тяжело. «Спартак» перестроился, стал действовать на контратаках. И в концовке забил третий раз.

– Не считаете, что судьи в матчах «Спартака» и «Анжи» излишне суровы в отношении вашей команды? За два матча – два пенальти и три удаления.

– В первом круге судейство было не совсем объективным. И по субботнему матчу вопросы остаются. Я не спорю, что мяч попал мне в руку. Но умысла в моих действиях не было. Я же ничего не видел, мяч вылетел из гущи игроков. Наверное, пенальти все равно можно было ставить. Но вот вторая желтая – это перебор. Я ее не заслужил.