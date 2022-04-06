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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Нефтехимик
Краснодар-2 - Нефтехимик: обзор матча 06 апреля 2022
Краснодар-2
06.04.2022, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
15'
Б. Рейхмен
34'
Л. Сабуа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Нефтехимик
Замена
О. Ознобихин
️️️️
Р. Халназаров
77'
Замена
В. Стежко
️️️️
Д. Кратков
77'
70'
Замена
П. Баранов
️️️️
М. Уридия
Замена
Р. Апеков
️️️️
Л. Сабуа
64'
Замена
Д. Кучугура
️️️️
Б. Рейхмен
64'
61'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
Замена
Г. Жилкин
️️️️
Д. Кокоев
56'
Красная карточка
С. Волков
54'
Желтая карточка
Б. Рейхмен
54'
46'
Замена
Р. Денисов
️️️️
Д. Хубаев
46'
Замена
Н. Калугин
️️️️
М. Ширяев
46'
Замена
А. Мршуля
️️️️
А. Бердников
44'
Желтая карточка
М. Ширяев
36'
Желтая карточка
Д. Хубаев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Сабуа
34'
Желтая карточка
Д. Кокоев
18'
ГОЛ! 1:0!
Б. Рейхмен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
94
Дмитрий Кучугура
АП
11
Олег Ознобихин
АП
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
16
Роман Денисов
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
4-1-2-2-1
80
Кокарев
32
Пивоваров
44
Сухорученко
4
Литвинов
82
Волков
88
Кратков
56
Рейхмен
17
Кокоев
70
Самко
20
Халназаров
81
Сабуа
3-3-1-1-2
18
Исупов
22
Родионов
12
Ширяев
16
Шоркин
21
Бердников
5
Москвичев
17
Котов
2
Хубаев
11
Пруцев
9
Котик
25
Уридия
17
Кокоев
28
Жилкин
28
Жилкин
17
Кокоев
56
Рейхмен
94
Кучугура
94
Кучугура
56
Рейхмен
88
Кратков
5
Стежко
5
Стежко
88
Кратков
81
Сабуа
11
Апеков
11
Апеков
81
Сабуа
20
Халназаров
11
Ознобихин
11
Ознобихин
20
Халназаров
21
Бердников
20
Мршуля
20
Мршуля
21
Бердников
25
Уридия
4
Баранов
4
Баранов
25
Уридия
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
2
Хубаев
16
Денисов
16
Денисов
2
Хубаев
12
Ширяев
44
Калугин
44
Калугин
12
Ширяев
Остались в запасе
Краснодар-2
Нефтехимик
55
Богдан Логачев
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
Главный тренер
Алексей Герасименко
1
Андрей Голубев
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
55
Богдан Логачев
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Краснодар-2 - Нефтехимик
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Виктор Медведев (Москва)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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