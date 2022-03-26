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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Нефтехимик
Ротор - Нефтехимик: обзор матча 26 марта 2022
Ротор
26.03.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
7'
Н. Кипиани
68'
Н. Кипиани
70'
В. Галиулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Нефтехимик
Желтая карточка
С. Макаров
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Д. Хубаев
Замена
И. Голосов
️️️️
Д. Пелих
90'
+1
Замена
С. Слепов
️️️️
Н. Кипиани
90'
+1
Замена
С. Серченков
️️️️
Р. Минаев
90'
+1
87'
Замена
П. Баранов
️️️️
К. Родионов
77'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
77'
Замена
Н. Калугин
️️️️
А. Бердников
Желтая карточка
А. Дудиев
71'
70'
ГОЛ! 2:1!
В. Галиулин
ГОЛ! 2:0!
Н. Кипиани
68'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
И. Школик
64'
46'
Замена
А. Терехов
️️️️
Д. Талалай
46'
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Котик
Замена
И. Школик
️️️️
И. Улад Омар
46'
44'
Желтая карточка
Д. Талалай
Желтая карточка
Р. Минаев
40'
Желтая карточка
А. Чуканов
37'
31'
Желтая карточка
А. Котик
ГОЛ! 1:0!
Н. Кипиани
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
4-1-2-2-1
96
Обухов
8
Дудиев
29
Шахов
28
Байрыев
2
Пелих
6
Макаров
21
Махатадзе
11
Омар
7
Кипиани
7
Чуканов
77
Минаев
4-3-1-2
1
Голубев
12
Ширяев
16
Шоркин
21
Бердников
17
Котов
2
Хубаев
8
Талалай
21
Галиулин
11
Пруцев
9
Котик
25
Уридия
2
Пелих
61
Голосов
61
Голосов
2
Пелих
7
Кипиани
79
Слепов
79
Слепов
7
Кипиани
11
Омар
20
Школик
20
Школик
11
Омар
77
Минаев
8
Серченков
8
Серченков
77
Минаев
Школик
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
Школик
21
Бердников
44
Калугин
44
Калугин
21
Бердников
9
Котик
22
Родионов
22
Родионов
9
Котик
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
Родионов
4
Баранов
4
Баранов
Родионов
8
Талалай
11
Терехов
11
Терехов
8
Талалай
Остались в запасе
Ротор
Нефтехимик
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Федор Первушин
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
5
Владимир Москвичев
ОП
39
Максим Данилин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Федор Первушин
ЦЗ
34
Тургай Мохбалиев
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
39
Максим Данилин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Ротор - Нефтехимик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян (Москва)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Волгоград Арена
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