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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Краснодар-2
Нефтехимик - Краснодар-2: обзор матча 25 сентября 2021
Нефтехимик
25.09.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
4 : 1
Завершен
Краснодар-2
21'
В. Москвичев
44'
М. Шоркин
58'
А. Юшин
69'
А. Юшин
20'
О. Исаенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Краснодар-2
82'
Замена
Л. Сабуа
️️️️
Б. Рейхмен
Замена
М. Данилин
️️️️
М. Уридия
80'
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
В. Москвичев
80'
73'
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
С. Бородин
ГОЛ! 4:1!
А. Юшин
69'
Замена
Д. Талалай
️️️️
Р. Денисов
69'
Замена
К. Родионов
️️️️
В. Галиулин
69'
61'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
М. Берснев
ГОЛ! 3:1!
А. Юшин
58'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Д. Емельянов
56'
Желтая карточка
В. Москвичев
50'
46'
Замена
О. Олусегун
️️️️
В. Самко
Желтая карточка
Р. Денисов
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Шоркин
44'
41'
Желтая карточка
М. Стрельник
ГОЛ! 1:1!
В. Москвичев
21'
20'
ГОЛ! 0:1!
О. Исаенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
5
Михаил Стрельник
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Голубев
17
Котов
12
Ширяев
21
Бердников
16
Шоркин
5
Москвичев
16
Денисов
21
Галиулин
99
Емельянов
7
Юшин
25
Уридия
4-1-1-3-1
1
Ещенко
82
Волков
13
Иванов
4
Бородин
44
Исаенко
5
Стрельник
56
Рейхмен
70
Самко
17
Сергеев
20
Воротников
90
Берснев
25
Уридия
39
Данилин
39
Данилин
25
Уридия
21
Галиулин
22
Родионов
22
Родионов
21
Галиулин
16
Денисов
8
Талалай
8
Талалай
16
Денисов
5
Москвичев
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
5
Москвичев
99
Емельянов
22
Дворецков
22
Дворецков
99
Емельянов
4
Бородин
32
Пивоваров
32
Пивоваров
4
Бородин
90
Берснев
17
Кокоев
17
Кокоев
90
Берснев
56
Рейхмен
81
Сабуа
81
Сабуа
56
Рейхмен
70
Самко
6
Олусегун
6
Олусегун
70
Самко
Остались в запасе
Нефтехимик
Краснодар-2
37
Лев Потапов
ЦЗ
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
80
Никита Кокарев
ВР
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Нефтехимик - Краснодар-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
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2 : 3
16.11.2024
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2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
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