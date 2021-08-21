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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Томь
Нефтехимик - Томь: обзор матча 21 августа 2021
Нефтехимик
21.08.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 1
Завершен
Томь
53'
Н. Кирсанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Томь
84'
Замена
С. Радостев
️️️️
Н. Кирсанов
81'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Ставпец
81'
Замена
С. Зуйков
️️️️
А. Абрамов
Замена
А. Котик
️️️️
Н. Калугин
79'
Желтая карточка
А. Юшин
74'
68'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
О. Леонов
68'
Замена
Н. Коробов
️️️️
И. Кубышкин
59'
Желтая карточка
В. Почивалин
53'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кирсанов
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Ф. Дворецков
46'
Замена
Р. Денисов
️️️️
В. Москвичев
46'
Замена
А. Юшин
️️️️
П. Баранов
46'
40'
Желтая карточка
И. Кубышкин
Желтая карточка
В. Москвичев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Олег Леонов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Семен Радостев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
3-3-3-1
1
Голубев
44
Калугин
16
Шоркин
12
Ширяев
17
Котов
5
Москвичев
22
Родионов
2
Хубаев
4
Баранов
22
Дворецков
25
Уридия
3-3-3-1
99
Арапов
28
Семейкин
80
Климов
46
Мамин
4
Абрамов
13
Кубышкин
13
Почивалин
16
Ставпец
10
Леонов
10
Кирсанов
10
Корж
5
Москвичев
16
Денисов
16
Денисов
5
Москвичев
4
Баранов
7
Юшин
7
Юшин
4
Баранов
22
Дворецков
99
Емельянов
99
Емельянов
22
Дворецков
44
Калугин
9
Котик
9
Котик
44
Калугин
4
Абрамов
23
Зуйков
23
Зуйков
4
Абрамов
13
Кубышкин
9
Коробов
9
Коробов
13
Кубышкин
16
Ставпец
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
16
Ставпец
10
Кирсанов
10
Радостев
10
Радостев
10
Кирсанов
10
Леонов
11
Дмитриев
11
Дмитриев
10
Леонов
Остались в запасе
Нефтехимик
Томь
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
77
Константин Антипов
ЦФ
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
77
Константин Антипов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Нефтехимик - Томь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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