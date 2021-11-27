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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Нефтехимик
Томь - Нефтехимик: обзор матча 27 ноября 2021
Томь
27.11.2021, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
80'
А. Ставпец (П)
36'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Нефтехимик
90'
+2
Замена
Д. Талалай
️️️️
Р. Денисов
90'
+2
Замена
Н. Калугин
️️️️
П. Котов
84'
Замена
К. Родионов
️️️️
В. Галиулин
80'
Желтая карточка
А. Юшин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ставпец
80'
Замена
О. Леонов
️️️️
Н. Коробов
72'
68'
Желтая карточка
Д. Емельянов
Замена
К. Антипов
️️️️
П. Кудряшов
67'
46'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
В. Москвичев
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Юшин
30'
Желтая карточка
В. Москвичев
19'
Желтая карточка
П. Котов
Желтая карточка
Н. Коробов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
9
Никита Коробов
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Семен Радостев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Олег Леонов
АП
77
Константин Антипов
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
4-2-1-3
99
Арапов
13
Почивалин
23
Зуйков
28
Семейкин
2
Серасхов
13
Кубышкин
9
Коробов
72
Гордюшенко
29
Кудряшов
10
Радостев
16
Ставпец
4-2-2-1-1
1
Голубев
16
Шоркин
20
Мршуля
21
Бердников
17
Котов
5
Москвичев
16
Денисов
99
Емельянов
21
Галиулин
7
Юшин
25
Уридия
9
Коробов
10
Леонов
10
Леонов
9
Коробов
29
Кудряшов
77
Антипов
77
Антипов
29
Кудряшов
5
Москвичев
2
Хубаев
2
Хубаев
5
Москвичев
17
Котов
44
Калугин
44
Калугин
17
Котов
21
Галиулин
22
Родионов
22
Родионов
21
Галиулин
16
Денисов
8
Талалай
8
Талалай
16
Денисов
Остались в запасе
Томь
Нефтехимик
77
Вячеслав Беззубов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
22
Филипп Дворецков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
22
Филипп Дворецков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Томь - Нефтехимик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Стадион:
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