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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Алания
Нефтехимик - Алания: обзор матча 06 мая 2022
Нефтехимик
06.05.2022, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
5 : 2
Завершен
Алания
2'
П. Баранов
12'
Х. Кочиев (АГ)
18'
М. Уридия
44'
М. Уридия
74'
Д. Хубаев
35'
Д. Кобесов
37'
В. Хубулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Алания
Желтая карточка
А. Бердников
83'
Замена
М. Данилин
️️️️
П. Баранов
78'
Замена
М. Шоркин
️️️️
Р. Денисов
75'
ГОЛ! 5:2!
Д. Хубаев
74'
70'
Замена
И. Машуков
️️️️
Д. Кобесов
Желтая карточка
В. Москвичев
57'
51'
Красная карточка
Х. Кочиев
49'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Эльдарушев
49'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
А. Засеев
Замена
Д. Хубаев
️️️️
Е. Пруцев
46'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
46'
Замена
Р. Денисов
️️️️
К. Родионов
46'
ГОЛ! 4:2!
М. Уридия
44'
37'
ГОЛ! 3:2!
В. Хубулов
35'
ГОЛ! 3:1!
Д. Кобесов
23'
Замена
А. Цараев
️️️️
А. Хугаев
23'
Замена
Р. Сосранов
️️️️
А. Бутаев
Желтая карточка
П. Котов
20'
ГОЛ! 3:0!
М. Уридия
18'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Х. Кочиев
12'
ГОЛ! 1:0!
П. Баранов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
Алания
81
Батраз Богиев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Голубев
44
Калугин
12
Ширяев
22
Родионов
17
Котов
5
Москвичев
21
Бердников
21
Галиулин
4
Баранов
11
Пруцев
25
Уридия
3-3-1-2-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
30
Шавлохов
15
Кочиев
8
Хугаев
13
Засеев
10
Кобесов
80
Хосонов
15
Хабалов
8
Хубулов
11
Эльдарушев
4
Баранов
39
Данилин
39
Данилин
4
Баранов
11
Пруцев
2
Хубаев
2
Хубаев
11
Пруцев
Денисов
16
Шоркин
16
Шоркин
Денисов
22
Родионов
16
Денисов
16
Денисов
22
Родионов
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
11
Эльдарушев
7
Гурциев
7
Гурциев
11
Эльдарушев
8
Хугаев
22
Цараев
22
Цараев
8
Хугаев
19
Бутаев
15
Сосранов
15
Сосранов
19
Бутаев
13
Засеев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
13
Засеев
10
Кобесов
14
Машуков
14
Машуков
10
Кобесов
Остались в запасе
Нефтехимик
Алания
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
13
Даниил Григорьев
ПВ
81
Батраз Богиев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
81
Батраз Богиев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Нефтехимик - Алания
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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3 : 0
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Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
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