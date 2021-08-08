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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Нефтехимик
Балтика - Нефтехимик: обзор матча 08 августа 2021
Балтика
08.08.2021, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Нефтехимик
90'
+4
Замена
К. Родионов
️️️️
М. Уридия
Вторая желтая
И. Гелоян
90'
+2
Замена
М. Маркович
️️️️
А. Макарчук
86'
Желтая карточка
С. Карпович
85'
Желтая карточка
И. Гелоян
75'
72'
Замена
Р. Денисов
️️️️
В. Москвичев
Замена
Д. Шамкин
️️️️
Д. Кленкин
70'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
С. Джамилов
65'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Попов
65'
58'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Ф. Дворецков
58'
Замена
П. Баранов
️️️️
А. Юшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Кирилл Родионов
АП
9
Артем Котик
ЦФ
4-2-3-1
39
Бориско
17
Макарчук
26
Мещанинов
21
Остойич
33
Карпович
53
Казаев
4
Кленкин
7
Джамилов
6
Кузьмин
18
Попов
10
Альшин
4-1-3-1-1
1
Голубев
16
Шоркин
12
Ширяев
44
Калугин
17
Котов
5
Москвичев
2
Хубаев
22
Дворецков
21
Галиулин
7
Юшин
25
Уридия
18
Попов
10
Гелоян
10
Гелоян
18
Попов
7
Джамилов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
7
Джамилов
4
Кленкин
8
Шамкин
8
Шамкин
4
Кленкин
17
Макарчук
13
Маркович
13
Маркович
17
Макарчук
22
Дворецков
99
Емельянов
99
Емельянов
22
Дворецков
7
Юшин
4
Баранов
4
Баранов
7
Юшин
5
Москвичев
16
Денисов
16
Денисов
5
Москвичев
25
Уридия
22
Родионов
22
Родионов
25
Уридия
Остались в запасе
Балтика
Нефтехимик
18
Младен Кашчелан
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
29
Виталий Денисов
ЛЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
18
Младен Кашчелан
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
29
Виталий Денисов
ЛЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Балтика - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Ростех Арена
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