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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - КАМАЗ
Нефтехимик - КАМАЗ: обзор матча 02 апреля 2022
Нефтехимик
02.04.2022, суббота, 15:30
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
57'
В. Галиулин
45+1'
Е. Воронин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - КАМАЗ
90'
+3
Вторая желтая
Р. Янушковский
Замена
А. Бердников
️️️️
Н. Калугин
81'
79'
Желтая карточка
В. Свежов
70'
Желтая карточка
Е. Воронин
Желтая карточка
А. Котик
67'
66'
Замена
Б. Садыков
️️️️
В. Ганус
65'
Замена
В. Свежов
️️️️
О. Калугин
65'
Замена
А. Смирнов
️️️️
Р. Аюкин
65'
Замена
Д. Лопатин
️️️️
В. Игнатенко
ГОЛ! 1:1!
В. Галиулин
57'
Замена
К. Родионов
️️️️
В. Москвичев
46'
Замена
А. Котик
️️️️
А. Терехов
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Е. Воронин
Желтая карточка
М. Ширяев
34'
21'
Желтая карточка
Р. Янушковский
2'
Желтая карточка
В. Игнатенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
11
Антон Терехов
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
КАМАЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Никита Кашаев
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Голубев
17
Котов
16
Шоркин
44
Калугин
12
Ширяев
5
Москвичев
21
Галиулин
2
Хубаев
11
Пруцев
11
Терехов
25
Уридия
3-4-2-1
71
Мамин
91
Куликов
37
Потапов
3
Ганус
7
Аюкин
27
Калугин
11
Игнатенко
13
Замалиев
37
Воронин
19
Бадртдинов
10
Янушковский
5
Москвичев
22
Родионов
22
Родионов
5
Москвичев
44
Калугин
21
Бердников
21
Бердников
44
Калугин
11
Терехов
9
Котик
9
Котик
11
Терехов
7
Аюкин
96
Смирнов
96
Смирнов
7
Аюкин
3
Ганус
44
Садыков
44
Садыков
3
Ганус
27
Калугин
6
Свежов
6
Свежов
27
Калугин
11
Игнатенко
17
Лопатин
17
Лопатин
11
Игнатенко
Остались в запасе
Нефтехимик
КАМАЗ
39
Максим Данилин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
27
Никита Кашаев
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
39
Максим Данилин
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
Остались в запасе
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
27
Никита Кашаев
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Нефтехимик - КАМАЗ
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Николай Еремин (Москва)
Хамид Талаев (Грозный)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Виктор Кулагин (Москва)
Стадион:
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