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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Кубань
Нефтехимик - Кубань: обзор матча 23 апреля 2022
Нефтехимик
23.04.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 3
Завершен
Кубань
21'
И. Хомуха
58'
Н. Абдоков
80'
М. Маркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Кубань
84'
Замена
А. Кулишев
️️️️
В. Алейников
83'
Желтая карточка
К. Большаков
80'
ГОЛ! 0:3!
М. Маркин
78'
Желтая карточка
А. Сапета
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
В. Галиулин
77'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
Н. Калугин
76'
Замена
М. Данилин
️️️️
П. Баранов
76'
Желтая карточка
А. Мршуля
68'
68'
Замена
И. Петров
️️️️
Н. Абдоков
Замена
А. Мршуля
️️️️
М. Шоркин
64'
58'
ГОЛ! 0:2!
Н. Абдоков
46'
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Саркисов
Желтая карточка
П. Баранов
40'
21'
ГОЛ! 0:1!
И. Хомуха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
11
Егор Пруцев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
11
Вадим Карев
ЛВ
90
Георгий Месхи
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Голубев
17
Котов
12
Ширяев
44
Калугин
16
Шоркин
5
Москвичев
16
Денисов
4
Баранов
21
Галиулин
11
Пруцев
25
Уридия
3-3-2-1-1
1
Нестеренко
31
Большаков
27
Грицаенко
22
Хомуха
22
Рыбин
38
Алейников
81
Сидоров
41
Сапета
36
Гурфов
99
Абдоков
11
Саркисов
4
Баранов
39
Данилин
39
Данилин
4
Баранов
16
Шоркин
20
Мршуля
20
Мршуля
16
Шоркин
44
Калугин
2
Ситдиков
2
Ситдиков
44
Калугин
21
Галиулин
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
21
Галиулин
38
Алейников
32
Кулишев
32
Кулишев
38
Алейников
99
Абдоков
10
Петров
10
Петров
99
Абдоков
11
Саркисов
93
Маркин
93
Маркин
11
Саркисов
Остались в запасе
Нефтехимик
Кубань
26
Григорий Кеваев
ВР
18
Вячеслав Исупов
ВР
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Андрей Климович
ВР
90
Георгий Месхи
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
Остались в запасе
26
Григорий Кеваев
ВР
18
Вячеслав Исупов
ВР
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
90
Георгий Месхи
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Нефтехимик - Кубань
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Сергей Архипов (Ульяновск)
Михаил Кистанов (Энгельс)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
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