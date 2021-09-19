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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Нефтехимик
КАМАЗ - Нефтехимик: обзор матча 19 сентября 2021
КАМАЗ
19.09.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 1
Завершен
Нефтехимик
74'
М. Шоркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Нефтехимик
90'
+3
Желтая карточка
В. Москвичев
90'
+2
Замена
А. Мршуля
️️️️
Д. Емельянов
Замена
Д. Зубаиров
️️️️
А. Абазов
85'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Р. Аюкин
81'
76'
Желтая карточка
А. Котик
74'
ГОЛ! 0:1!
М. Шоркин
Замена
О. Калугин
️️️️
Ю. Кириллов
71'
Замена
Р. Османов
️️️️
Т. Мусаев
71'
68'
Замена
А. Котик
️️️️
А. Юшин
67'
Замена
М. Данилин
️️️️
М. Уридия
Желтая карточка
Р. Аюкин
62'
59'
Замена
И. Нурисов
️️️️
В. Галиулин
53'
Желтая карточка
Р. Денисов
46'
Замена
А. Бердников
️️️️
Д. Хубаев
33'
Желтая карточка
Д. Хубаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
8
Редван Османов
ЦФ
Нефтехимик
21
Алексей Бердников
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
4-4-1-1
1
Баклов
23
Абазов
22
Бевеев
2
Тесленко
2
Морозов
42
Кириллов
11
Гаглоев
7
Аюкин
6
Свежов
37
Воронин
11
Мусаев
3-2-3-1-1
1
Голубев
16
Шоркин
12
Ширяев
17
Котов
5
Москвичев
16
Денисов
2
Хубаев
99
Емельянов
21
Галиулин
7
Юшин
25
Уридия
7
Аюкин
11
Игнатенко
11
Игнатенко
7
Аюкин
23
Абазов
66
Зубаиров
66
Зубаиров
23
Абазов
42
Кириллов
27
Калугин
27
Калугин
42
Кириллов
11
Мусаев
8
Османов
8
Османов
11
Мусаев
25
Уридия
39
Данилин
39
Данилин
25
Уридия
2
Хубаев
21
Бердников
21
Бердников
2
Хубаев
99
Емельянов
20
Мршуля
20
Мршуля
99
Емельянов
7
Юшин
9
Котик
9
Котик
7
Юшин
21
Галиулин
90
Нурисов
90
Нурисов
21
Галиулин
Остались в запасе
КАМАЗ
Нефтехимик
71
Алексей Мамин
ВР
74
Михаил Казимир
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
74
Михаил Казимир
АП
Остались в запасе
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча КАМАЗ - Нефтехимик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
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