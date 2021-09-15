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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Ротор
Нефтехимик - Ротор: обзор матча 15 сентября 2021
Нефтехимик
15.09.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 3
Завершен
Ротор
21'
А. Юшин
52'
К. Муллин
85'
К. Муллин
90+1'
И. Школик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Ротор
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
И. Школик
90'
Замена
️️️️
А. Чуканов
89'
Замена
Р. Минаев
️️️️
К. Муллин
Замена
А. Котик
️️️️
Д. Емельянов
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
К. Муллин
Желтая карточка
М. Шоркин
83'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
М. Уридия
78'
61'
Замена
И. Школик
️️️️
Ю. Бавин
60'
Замена
️️️️
С. Серченков
52'
ГОЛ! 1:1!
К. Муллин
ГОЛ! 1:0!
А. Юшин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Ротор
34
Никита Репин
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
20
Игорь Школик
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
3-2-3-1-1
18
Исупов
17
Котов
16
Шоркин
37
Потапов
5
Москвичев
16
Денисов
2
Хубаев
99
Емельянов
2
Ситдиков
7
Юшин
25
Уридия
4-1-1-3-1
96
Обухов
4
Бериашвили
28
Байрыев
14
Первушин
61
Голосов
6
Макаров
40
Бавин
8
Серченков
7
Чуканов
7
Кипиани
9
Муллин
25
Уридия
22
Дворецков
22
Дворецков
25
Уридия
99
Емельянов
9
Котик
9
Котик
99
Емельянов
40
Бавин
20
Школик
20
Школик
40
Бавин
9
Муллин
77
Минаев
77
Минаев
9
Муллин
Остались в запасе
Нефтехимик
Ротор
1
Андрей Голубев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
34
Никита Репин
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
Остались в запасе
34
Никита Репин
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Нефтехимик - Ротор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
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