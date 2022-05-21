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Болгария. Первая лига
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Монтана
Ариан Мршуля
Статистика
€ 150 тыс
Ариан Мршуля - статистика
Монтана
11 февраля 1998 (28), Риека
#20 | Защитник
190 см
Хорватия
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Болгария. Первая лига 2025/2026
Россия. ФНЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
5 : 2
06.05.2022
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
0 : 4
30.04.2022
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нефтехимик
0 : 3
23.04.2022
Кубань
64' - 90'
68'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
2 : 0
16.04.2022
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Нефтехимик
0 : 1
10.04.2022
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Краснодар-2
2 : 0
06.04.2022
Нефтехимик
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
1 : 1
02.04.2022
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Ротор
2 : 1
26.03.2022
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Нефтехимик
2 : 1
19.03.2022
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Томь
1 : 1
27.11.2021
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
3 : 1
21.11.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
17.11.2021
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Металлург Л
1 : 2
13.11.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нефтехимик
0 : 1
06.11.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
3 : 1
23.10.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
2 : 3
17.10.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
5 : 0
13.10.2021
Спартак-2
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Кубань
0 : 2
09.10.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Нефтехимик
2 : 3
03.10.2021
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Торпедо
1 : 1
29.09.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Нефтехимик
4 : 1
25.09.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
КАМАЗ
0 : 1
19.09.2021
Нефтехимик
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Нефтехимик
1 : 3
15.09.2021
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Велес
1 : 2
11.09.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
0 : 1
21.08.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
3 : 0
14.08.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Балтика
0 : 0
08.08.2021
Нефтехимик
Был в запасе
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