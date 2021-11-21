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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Нефтехимик
Факел - Нефтехимик: обзор матча 21 ноября 2021
Факел
21.11.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
3 : 1
Завершен
Нефтехимик
18'
М. Ширяев (АГ)
45'
Х. Аппаев
77'
А. Дашаев
7'
Р. Денисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Нефтехимик
Замена
Д. Шепилов
️️️️
М. Максимов
90'
+2
Замена
В. Царукян
️️️️
Р. Акбашев
90'
+2
87'
Замена
М. Данилин
️️️️
М. Уридия
87'
Замена
А. Котик
️️️️
А. Юшин
Замена
С. Брызгалов
️️️️
О. Дмитриев
86'
ГОЛ! 3:1!
А. Дашаев
77'
77'
Замена
В. Галиулин
️️️️
В. Москвичев
69'
Замена
Н. Калугин
️️️️
П. Котов
69'
Замена
К. Родионов
️️️️
Д. Емельянов
Желтая карточка
К. Суслов
61'
Замена
А. Разборов
️️️️
Х. Аппаев
54'
ГОЛ! 2:1!
Х. Аппаев
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Ширяев
18'
Пенальти не реализован!
М. Максимов
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Денисов
Желтая карточка
А. Мендель
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Факел
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
3-3-1-1-2
71
Свинов
2
Черов
4
Дашаев
91
Суслов
71
Мастерной
8
Мендель
28
Магаль
99
Акбашев
34
Дмитриев
21
Максимов
14
Аппаев
4-2-2-1-1
1
Голубев
16
Шоркин
12
Ширяев
21
Бердников
17
Котов
16
Денисов
5
Москвичев
2
Хубаев
99
Емельянов
7
Юшин
25
Уридия
34
Дмитриев
92
Брызгалов
92
Брызгалов
34
Дмитриев
21
Максимов
6
Шепилов
6
Шепилов
21
Максимов
99
Акбашев
80
Царукян
80
Царукян
99
Акбашев
14
Аппаев
7
Разборов
7
Разборов
14
Аппаев
25
Уридия
39
Данилин
39
Данилин
25
Уридия
17
Котов
44
Калугин
44
Калугин
17
Котов
99
Емельянов
22
Родионов
22
Родионов
99
Емельянов
5
Москвичев
21
Галиулин
21
Галиулин
5
Москвичев
7
Юшин
9
Котик
9
Котик
7
Юшин
Остались в запасе
Факел
Нефтехимик
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
7
Андрей Никитин
ЛВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
7
Андрей Никитин
ЛВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Факел - Нефтехимик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
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