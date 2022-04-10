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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Торпедо
Нефтехимик - Торпедо: обзор матча 10 апреля 2022
Нефтехимик
10.04.2022, воскресенье, 15:30
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
19'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Торпедо
88'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Енин
85'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
Замена
М. Ситдиков
️️️️
Р. Денисов
80'
71'
Замена
А. Калмыков
️️️️
Д. Лаптев
67'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
И. Лебеденко
Замена
А. Бердников
️️️️
Н. Калугин
64'
Замена
В. Москвичев
️️️️
В. Галиулин
64'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лаптев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
26
Павел Седько
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Голубев
17
Котов
12
Ширяев
16
Шоркин
44
Калугин
16
Денисов
21
Галиулин
2
Хубаев
11
Пруцев
9
Котик
25
Уридия
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
5
Шумских
22
Кожемякин
28
Прошкин
35
Енин
20
Померко
52
Нетфуллин
28
Султонов
10
Лаптев
10
Лебеденко
21
Галиулин
5
Москвичев
5
Москвичев
21
Галиулин
44
Калугин
21
Бердников
21
Бердников
44
Калугин
16
Денисов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
16
Денисов
10
Лебеденко
20
Полубояринов
20
Полубояринов
10
Лебеденко
35
Енин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
35
Енин
10
Лаптев
90
Калмыков
90
Калмыков
10
Лаптев
Остались в запасе
Нефтехимик
Торпедо
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Нефтехимик - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Сергей Мартынов (Москва)
Стадион:
Нефтехимик
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