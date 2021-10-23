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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Текстильщик
Нефтехимик - Текстильщик: обзор матча 23 октября 2021
Нефтехимик
23.10.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
3 : 1
Завершен
Текстильщик
18'
А. Юшин
32'
А. Юшин
34'
А. Юшин
90'
А. Шленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Текстильщик
90'
ГОЛ! 3:1!
А. Шленкин
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
86'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
М. Данилин
86'
Замена
И. Нурисов
️️️️
Д. Талалай
78'
77'
Замена
А. Шленкин
️️️️
В. Сергеев
74'
Замена
А. Макушкин
️️️️
А. Горюшкин
74'
Замена
Х. Машуков
️️️️
И. Мосейчук
Замена
М. Данилин
️️️️
М. Уридия
64'
Замена
К. Родионов
️️️️
В. Галиулин
64'
46'
Замена
М. Сидоров
️️️️
Л. Н'Диайе
40'
Желтая карточка
В. Карпов
ГОЛ! 3:0!
А. Юшин
34'
ГОЛ! 2:0!
А. Юшин
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Юшин
18'
14'
Желтая карточка
В. Стеклов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
7
Илья Шведюк
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
81
Максим Сидоров
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Голубев
17
Котов
16
Шоркин
12
Ширяев
21
Бердников
5
Москвичев
21
Галиулин
99
Емельянов
8
Талалай
7
Юшин
25
Уридия
2-2-2-1-3
1
Смирнов
62
Карпов
88
Обивалин
7
Шведюк
59
Аванесян
7
Горюшкин
20
Стеклов
9
Мосейчук
11
Н'Диайе
77
Бачинский
14
Сергеев
25
Уридия
39
Данилин
39
Данилин
25
Уридия
21
Галиулин
22
Родионов
22
Родионов
21
Галиулин
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
Данилин
22
Дворецков
22
Дворецков
Данилин
8
Талалай
90
Нурисов
90
Нурисов
8
Талалай
7
Горюшкин
23
Макушкин
23
Макушкин
7
Горюшкин
9
Мосейчук
0
Машуков
0
Машуков
9
Мосейчук
11
Н'Диайе
81
Сидоров
81
Сидоров
11
Н'Диайе
14
Сергеев
7
Шленкин
7
Шленкин
14
Сергеев
Остались в запасе
Нефтехимик
Текстильщик
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
4
Павел Баранов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
95
Максим Едапин
ВР
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
Главный тренер
Андрей Аксенов
Остались в запасе
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
4
Павел Баранов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Остались в запасе
95
Максим Едапин
ВР
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Дмитрий Рудаков
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Андрей Аксенов
Статистика матча Нефтехимик - Текстильщик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
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