Андрей Аксенов
Тренер
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Аксенов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 декабря 1980
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Аксенов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 декабря 1980
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ЦСКА (мол)
|13
|9
|4
|0
|Дата
|Матч
|23.07.2021
|Динамо (мол)
|1 : 4
|ЦСКА (мол)
|27.07.2021
|ЦСКА (мол)
|2 : 1
|Строгино (мол)
|30.07.2021
|Рубин (мол)
|3 : 2
|ЦСКА (мол)
|06.08.2021
|ЦСКА (мол)
|3 : 0
|Уфа (мол)
|13.08.2021
|ЦСКА (мол)
|3 : 0
|Урал (мол)
|20.08.2021
|Нижний Новгород (мол)
|0 : 3
|ЦСКА (мол)
|27.08.2021
|ЦСКА (мол)
|2 : 0
|Академия им. Коноплева
|10.09.2021
|ЦСКА (мол)
|3 : 0
|Спартак М (мол)
|17.09.2021
|Кр. Советов (мол)
|1 : 0
|ЦСКА (мол)
|24.09.2021
|Уфа (мол)
|0 : 3
|ЦСКА (мол)
|01.10.2021
|ЦСКА (мол)
|0 : 1
|Нижний Новгород (мол)
|15.10.2021
|Академия им. Коноплева
|0 : 1
|ЦСКА (мол)
|22.10.2021
|ЦСКА (мол)
|1 : 3
|Динамо (мол)